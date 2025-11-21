«НГ» открывает очередной сезон акции, в которой вы присылаете фото неизолированных участков теплотрасс и их адреса, а мы их публикуем и проверяем.

Ул. Нурмагамбетова, 60. Обшивка рвется из-за того, что на трубы наступают

Новое сообщение - о теплотрассе рядом с домом № 60 по ул. Нурмагамбетова (бывшая ул. Дзержинского) в Костанае. Несмотря на ступеньки для перешагивания, многие проходят через трубы в этом месте, наступая на них. Видимо, поэтому обшивка такая ободранная. Что иронично, жестью закрыли именно тот участок труб, который и так закрыт ступеньками.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7 747 907 5792, по адресу ng@ng.kz.

Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!