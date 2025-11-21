По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 ноября, днём на севере и западе области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд. На севере, востоке и западе ночью и утром – туман. В воскресенье, 23 ноября, на севере и западе области ночью прогнозируется снег с дождём, днём переходящий в дождь, синоптическую картину дня дополнят низовая метель, гололёд и туман. В понедельник, 24 ноября, ночью на севере и востоке ожидаются снег, низовая метель, гололёд. Ночью и утром на севере, западе и востоке будет туман.

В Костанае в субботу по прогнозу – переменная облачность, без осадков. В воскресенье днём пройдёт дождь. В понедельник – переменная облачность, без осадков.

- В субботу, на большей части территории области ночью будет 4-9 градусов мороза, на юге 0 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем 0…+5 °С, на юге +8 °С. В воскресенье ночью термометры покажут от -3…+2 °С. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок +3…+8 °С, на юге до +11°С. В понедельник ночью прогнозируем 0…-5 °С, на юге +3 °С. Днём по прогнозу -3…+2 °С, на юге +5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -4…-6 °С, днём 0…+2 °С. В воскресенье: ночью 0…+2 °С, днём +6…+8 °С. В понедельник: ночью 0…-2 °С, днём 0…+2 °С.

В ближайшие трое суток прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области.

