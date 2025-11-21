Сообщения о зафиксированных комиссиями партконтроля нарушениях на строительстве соцобъектов - как сводка с мест боевого столкновения: тут обрушилось, там аварии, здесь всё остановилось… Вот несколько примеров, приведенных на заседании Республиканского партконтроля партии Amanat, которое прошло в зале бывшей филармонии 20 ноября.

«Вы сидите, вам там тепло…»

Строительство школы на 900 мест в костанайском микрорайоне Кунай. Срок сдачи по Дорожной карте - декабрь 2023. В январе 2024 года частично обрушилась кровля спортзала. Экспертиза установила. что причиной стало разрушение несущей колонны по оси. Объект не введён в строй.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Сарыколь. Начало строительства - июнь 2023 года, срок сдачи по Дорожной карте - март 2025 года. Несмотря на то, что ФОК принят в эксплуатацию, установлено отсутствие гидроизоляции, что привело к поднятию пола в основном зале и застою грунтовых вод. Здание может разрушиться, эксплуатировать нельзя.

Внутри всё вроде новое. Но авариям несть числа /Скриншот из фильма Костанайского филиала партии Amanat

Строительство сетей водоснабжения в селе Станционное Карабалыкского района. Начали строить ещё в мае 2022 года, а сдать должны были в июне 2024-го. Объект не принят из-за многочисленных аварий: более 80 порывов на участке протяжённостью всего 6 километров, устраняет их подрядчик несертифицированными материалами и без участия заказчика.

"Вы сидите, вам тепло..." /Скриншот из фильма Костанайского филиала партии Amanat

- Без воды очень плохо, - комментирует ситуацию местная жительница Виктория ШЕВЕЛЁВА в фильме, который показали на заседании. - Я мама троих детей, один ребёнок у меня инвалид. Мне очень тяжело. Сейчас друг на дружку все перекидывают, а страдаем мы. Я сказала, говорю: вы сидите, вам тепло, вы утром умываетесь, а нам, чтобы умыться, предстоит пройти целый квест…

«Если взял на себя слово - ты кровью расписался!»

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мы объездили всё, что должно было достроиться, но до сих пор стоит, - сообщает заместитель председателя областной комиссии партийного контроля Евгений СОТНИКОВ, - инициировали запросы в разные органы власти, допытывались и обсуждали, в чём именно проблема строительства. Говорили по-партийному и ещё немножко по-мужски: «Вот ты обещал, и что? Где результат?» Что твёрже, слово мужика или слово партийца, не берусь сказать – тут всё вкупе. Вот для меня, как в прошлом простого пацана с КЖБИ, если ты слово дал, то обязать сдержать. А не можешь сдержать – приди заранее и разложи как есть: вот, такие-то объективные причины… В итоге по областным комиссиям партийного контроля проведено 48 заседаний. Партия Amanat взяла на себя ответственность за эти объекты – значит, мы должны довести это до конца. Как говорит аким области: «Если ты взял на себя слово - ты кровью расписался в этом и должен выполнить!» Повторю, в решении проблем мы все вместе: партийцы, государственные органы, подрядчики. Итог? Из десяти проблемных объектов строительства пути их решения найдены на восьми.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мы ездили – кошмарили и нервировали подрядчиков, понимаете? Потому что оказалось, что госорганы на каких-то этапах не могут провести должного контроля, - рассказывает председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников системы здравоохранения Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ. - Вот, к примеру, стройка идёт, мы видим явное отставание от графика, но формального нарушения договора подряда нет. Госорганы говорят: «Мы ничего не выявили», подрядчики добавляют: «Вы не волнуйтесь», а мы же видим, что нужно вмешаться чисто по-человечески. Зареченская поликлиника, где сроки ввода неоднократно сдвигались, – яркий пример. Сейчас строительство действительно начало подходить к завершению.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Указали на доказательные показатели

Итоги работы комиссий партийного контроля в разрезе республики в Костанае обсудили вместе с информацией о ходе реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы «Вместе с народом!» на 2023–2027 годы.

Пофамильный анализ активности костанайских депутатов. Всем, кто в "красной зоне" - срочно подтянуть показатели! /Скриншот презентации партии Amanat

- Мы должны обеспечивать устойчивую обратную связь с населением! - заявил прибывший на подведение итогов председатель Республиканского Комитета партийного контроля Павел КАЗАНЦЕВ. - Признаюсь, коллеги, мы не на каждом выездном заседании так акцентируем внимание на деятельности депутатов всех уровней от партии AMANAT. А на представленном графике вы можете видеть пофамильный анализ по районам и областям страны в разрезе исполнения депутатских запросов, участия в заседаниях фракций, по приёму граждан. В целом их деятельность мы оцениваем положительно.