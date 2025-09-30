Несколько аварий за короткий промежуток времени произошли в ночь с 29 сентября на 30 сентября на Большом мосту. Причиной массового столкновения транспорта стал гололед на дорогах после обрушившего на Костанай снега с дождем, сообщили "НГ" в департаменте полиции.

Кадр из видео очевидцев

- По предварительным данным, у трёх водителей, попавших в аварии, водительский стаж составляет менее одного года, - отметили в ведомстве. - В течение суток сотрудники полиции обеспечивали безопасность дорожного движения, дежурили на аварийно-опасных участках, в том числе на мосту, и оперативно реагировали на все вызовы.

Всего за прошедшие сутки в Костанае зарегистрировано 26 ДТП. В семи случаях водители оформили происшествия по европротоколу. По остальным инцидентам полицейскими собраны материалы, которые будут переданы в суд для принятия процессуальных решений.