Им стал уроженец Аркалыка Марат Сексембаев. Кадровые перестановки и назначения прошли вчера, 28 сентября, в восьми областях Казахстана, сообщает Генеральная прокуратура РК.

Фото novoetv.kz

Сексембаев Марат Исламханович родился 4 февраля 1979 года в городе Аркалык Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности правоведение. В 2000 году начал трудовую деятельность в прокуратуре Карагандинской области. До назначения в Костанайскую область занимал должность ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

До вчерашнего дня главным прокурором Костанайской области был уроженец Жаркента Берик Абилов. Он в результате кадровой ротации стал прокурором Жамбылской области.

