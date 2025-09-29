Об этом сегодня, 29 сентября, на аппаратном совещании рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что это подарок городу от предпринимателя. Сейчас ведутся монтажные работы на ул. Алтынсарина, в районе Казпочты.

Фото автора

- Мы, когда ездили делегацией в Гуанчжоу, видели там такой перекресток, - рассказал аким. - В составе делегации было много предпринимателей. Один из них, который занимается освещением улиц, решил за свой счет сделать подарок городу. Я не знаю - сделаем как там или похожий, но такой светофорный объект мы установим. Будут установлены лампочки в асфальте, которые будут светиться красным и зеленым, в зависимости от того, можно ли переходить дорогу.

Так выглядит переход в Гуанчжоу / Кадр из презентации акимата Костаная

Необходимые компоненты уже привезли из Китая. По данным отдела ЖКХ Костаная, работы завершены на 40%. Оставшуюся часть обещают сделать до конца недели.

Рабочие монтируют переход на ул. Алтынсарина / Фото Олега ПАКА

- Мы с компаньонами договорились, установим его как показательный пример, подарок, - отметил Жундубаев. - Я думаю, что это будет одна из фишек нашего города. В принципе, по безопасности очень эффективный проект. И мы еще думаем взять элементы этого перехода и оборудовать возле школ. Посмотрим и сделаем выводы позже.

Ранее "НГ" сообщала, что аким Костаная Марат Жундубаев и мэр Хэфэя (КНР) Ло Юньфэн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

- Во время поездки в Хэфэй мы видели местную набережную, и она нам очень понравилась, - говорил тогда Жундубаев. - В городе чистые улицы, внедрен искусственный интеллект. Некоторые идеи мы уже приняли на вооружение. Несмотря на разницу в численности населения - у нас чуть более 270 тысяч жителей, у вас 10 миллионов, - мы стараемся соответствовать крупным городам и перенимать их успешный опыт.