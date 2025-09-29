Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
Георгий ГОВОРОВ
Об этом сегодня, 29 сентября, на аппаратном совещании рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что это подарок городу от предпринимателя. Сейчас ведутся монтажные работы на ул. Алтынсарина, в районе Казпочты.
Фото автора
- Мы, когда ездили делегацией в Гуанчжоу, видели там такой перекресток, - рассказал аким. - В составе делегации было много предпринимателей. Один из них, который занимается освещением улиц, решил за свой счет сделать подарок городу. Я не знаю - сделаем как там или похожий, но такой светофорный объект мы установим. Будут установлены лампочки в асфальте, которые будут светиться красным и зеленым, в зависимости от того, можно ли переходить дорогу.
Так выглядит переход в Гуанчжоу / Кадр из презентации акимата Костаная
Необходимые компоненты уже привезли из Китая. По данным отдела ЖКХ Костаная, работы завершены на 40%. Оставшуюся часть обещают сделать до конца недели.
Рабочие монтируют переход на ул. Алтынсарина / Фото Олега ПАКА
- Мы с компаньонами договорились, установим его как показательный пример, подарок, - отметил Жундубаев. - Я думаю, что это будет одна из фишек нашего города. В принципе, по безопасности очень эффективный проект. И мы еще думаем взять элементы этого перехода и оборудовать возле школ. Посмотрим и сделаем выводы позже.
Ранее "НГ" сообщала, что аким Костаная Марат Жундубаев и мэр Хэфэя (КНР) Ло Юньфэн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
- Во время поездки в Хэфэй мы видели местную набережную, и она нам очень понравилась, - говорил тогда Жундубаев. - В городе чистые улицы, внедрен искусственный интеллект. Некоторые идеи мы уже приняли на вооружение. Несмотря на разницу в численности населения - у нас чуть более 270 тысяч жителей, у вас 10 миллионов, - мы стараемся соответствовать крупным городам и перенимать их успешный опыт.
