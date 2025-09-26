Не так давно «НГ» сообщала о том, что оштрафованные костанайские водители не желают становиться жертвой цифровой ошибки, нечаянной или намеренной. Очередная такая история произошла с Адэлем НСАНОВЫМ, который передал свой Nissan Elgrand в пользование другим лицам – на них и оформили страховку. 5 августа он получает штраф за превышение и решает защитить права в суде: его не было за рулём. Дело «Ниссана Нсанова» вскрыло неожиданные детали…

Первое открытие: особые приборчики и договорчики

В конце ноября минувшего года департамент полиции Костанайской области приобретает мобильный аппаратный программный комплекс контроля скоростного режима «ПаркРайт-С». Один из таких приборов и зафиксировал якобы нарушение Нсанова, так что начнём с этого девайса.

Фото с сайта n-olivera.com

В техспецификации для тендера, помимо рабочих характеристик (то есть что устройство должно уметь делать), зачем-то указали название компании-производителя, точные размеры прибора, и даже изготовителя прилагаемых к нему жёстких дисков. Это вызвало недоумение у юриста и защитника Нсанова, Жаслана БАЙБАЗАРОВА:

- Почему вы указали параметры, которые исключают возможность поставки другого оборудования, можете объяснить?

- У нас техническая спецификация и заявка идут от службы заказчика. Но я это оборудование в глаза не вижу, - отвечает главный специалист государственных закупок в ДП Костанайской области Кунсулу АХМЕТОВА.

Дальше выстраивается жёсткий диалог, который лучше назвать словом «допрос» в общеупотребительном смысле. А так – пояснения суду.

- А кто установил эти требования от заказчика? – интересуется Байбазаров.

- МВД нам спускает технические спецификации.

- У вас есть форма о согласования с МВД, какое-то письмо?

- У меня лично нету. Я его не видела.

- А почему вы утверждаете, что оно вообще есть?

- Я госзакупками занимаюсь, поэтому я могу смело сказать, что без согласования МВД мы технические спецификации не предоставляем. Но службы заказчика нам не отправляют таких писем.

- Вопрос к представителям административной полиции: вы видели письмо от МВД с такими параметрами, которые были указаны в техспецификации?

- Мы не владеем информацией, - отвечают старшие инспекторы управления адмполиции Руслан СМАГУЛОВ и Максат БАГЫТЖАНОВ.

- А кто должен владеть? – спрашивает Байбазаров. – Вы на прошлом заседании сказали, что не знаете, и сегодня должны были пригласить сюда специалистов, которые владеют! Хорошо, товар поставили. Что ещё должен сделать поставщик? Акты выполненных работ у вас есть, накладная?

- Я, например, не знала, что нужно принести, - говорит Ахметова.

- Но суд же их затребовал у вас. Хорошо, посмотрите на документы из материалов дела: всё нормально с актом ввода в эксплуатацию?

- Я не читала, у меня времени нет их читать.

- А как может быть в акте ввода от 7 декабря 2024 года, что гарантийный срок истекает 7 декабря 2024 года?

- То есть в тот же день, – уточняет ведущая заседание судья Елена ЛЫМАРЬ.

- Я сейчас не могу что-либо ответить, - признаёт Ахметова.

- Обратите внимание на печать на документе. Что на ней написано? «Для справки». Допустимо ли в работе государственного учреждения, департамента полиции, использование на актах ввода объекта в эксплуатацию печати «Для справки», а не гербовой?

- Не могу ответить. Я печати не сверяю.

- По факту отсутствует сертификат соответствия для товара, то есть автоматического программного комплекса «ПаркРайт-С». Допустимо ли такое?

- Нет, это недопустимо.

- Почему вы до этого утверждали, что всё в процедуре соответствовало закону? Почему вы лжёте?

Открытие № 2. Как обучали тех, кто штрафует

- А вы видели в глаза сертификат соответствия на «ПаркРайт-С»? – продолжает Байбазаров допытываться у представителей полиции.

- Может и видел, просто не помню сейчас, – отвечает Багытжанов.

- А если вы старший инспектор, то разве не вы обязаны обеспечить всех сотрудников, которые ездят на патрульных машинах, сертификатами, документацией от этого АПК?

- Нет, другое подразделение, – даёт ответ Смагулов. - Обработкой правонарушений занимаются сотрудники отдела административной практики.

- Сотрудники, которые ездят и управляют патрульными автомобилями, в которых установлены эти камеры - обладают ли они всей полнотой документации и знаний для того, чтобы применять эти АПК для фиксирования правонарушений водителями? Имеют ли они при себе документы, подтверждающие возможность, способность управления этими устройствами?

- Есть обучающий, который устанавливает, объясняет, как комплекс работает, - замечает Багытжанов.

- Тогда скажите, пожалуйста, а сколько вообще патрульных прошло обучение?

- Не могу сказать. Представители ИП «Капитал Медиа», которая устанавливала сам комплекс, на месте всё объясняли. Какие вопросы есть - они сразу же отвечали на них.

- Какие документы при этом были оформлены? В паспорте изделия указано, что к эксплуатации допускаются лица, прошедшие обучение в учебном центре, имеющем сертификат предприятия-изготовителя. А это Россия. То есть полицейские должны были поехать в Москву, пройти в их учебном центре обучение, после сдачи экзаменов получить сертификаты, и только потом приступить к эксплуатации этого комплекса. Ездили ли сотрудники полиции Костанайской области в город-герой Москву для обучения?

- Нет.

- А как тогда они могут эксплуатировать, если здесь чётко и прямо написано, что это недопустимо и невозможно? А не это ли явилось причиной того, что машина полиции при фиксации движения автомобиля Нсанова стояла под недопустимым углом? Там же 30 градусов всего допускается, а она стояла под 60. Как вы считаете?

Открытие № 3. Как сливали личные данные

Представители «Капитал Медиа» сами дали знать: в тот раз система выдала некорректное сообщение о нарушении из-за отсутствия сигнала GPS. То есть связи со спутником нет, а нарушение всё равно зафиксировано!

В ходе процесса выяснилось, что упомянутое частное предприятие имело для обработки и проверки данных доступ к персональным данным казахстанских граждан.

- Их представитель заявил, что эти данные они получают из полиции с сервера, - пояснил Жаслан Байбазаров. - А поскольку в нашем случае их компетенции, видимо, оказалось недостаточно для проверки, они переслали данные в Москву, то есть вообще передали их представителям иностранного государства. Таким образом, вместо полномочного государственного органа вопросами виновности моего доверителя занимались частники из-за рубежа.

- Почему вы дали им допуск к системе серверов департамента полиции, содержащей персональные закрытые служебные данные? Вы это предоставили или кто-то другой? Назовите, пожалуйста, фамилию, - требует он у полицейских.

- Ну кто-то из технических специалистов, - предполагает Смагулов. – Не знаю.

- «Допуск к информации на сервере хранения данных, который установлен в серверной комнате или дежурной части, представляется только ответственному лицу и руководителю (командиру) подразделения ОВД, - зачитывает судья Лымарь пункт 15 «Инструкции использования технических средств для фиксации фактов совершения уголовных и административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан». - А как ИП «Капитал Медиа» может иметь доступ? Каким образом специалист ИП пояснил, что он имел доступ к серверу?

Открытие № 4. Как перепутали понятия и цели

Суд рассмотрел также, что автофиксатор нарушений ПДД не адаптирован к казахстанским реалиям и стандартам, к казахстанскому часовому поясу. Мало того, - он вообще… не тот, который требуется. Правилами предполагается, что дорожные нарушения должна фиксировать автоматическая система измерений (АСИ), но в реальности комплекс «ПаркРайт-С» - аппаратный программный комплекс контроля скоростного режима (АПК). Почему это стало возможно? Всё просто: АСИ намного дороже, чем АПК. Дешевле – почти всегда значит хуже, отсюда и сам прецедент «Ниссан Нсанова».

- Учитывая, что полномочным органом не собрано и не представлено суду фактических данных, свидетельствующих о совершении Нсановым административного правонарушения, - зачитала судья решение суда (которое ещё не вступило в законную силу), - обжалованное предписание подлежит отмене с прекращением производства по делу.

Факты, вскрытые на суде попутно, ставят множество вопросов: по процедуре госзакупок, по компетенции их так называемых специалистов, по обучению полицейских, по проблемности дальнейшего использования АПК, встроенного в патрульные автомобили и используемого для выписки штрафов в Костанайской области, а быть может – в республике. Тем не менее, судья Лымарь определила:

- Обращение комплексов «ПаркРайт-С» на территории РК и его использование в качестве сертифицированного специального патрульного измерительного средства, работающего в автоматическом режиме, является законным.

Но выявленные нарушения, считает юрист Байбазаров, могут стать основанием для проведения широкого расследования в эксплуатации мобильной системы автофиксации – и в многомиллионных бюджетных затратах. Бывает, что за такими случаями стоят конкретные интересы вполне себе физических лиц.

- Абсурд ситуации в том, что простые граждане стали заложниками череды чужих ошибок, - говорит он. - Ошибок, которые привели к появлению системы, стимулирующей выписку штрафов даже тем, кто не совершал никаких правонарушений. Вопрос о реальном достижении целей в результате применения мер государственного принуждения и наказания - таких как воспитание законопослушных граждан, снижение количества аварий - остаётся риторическим…

Иллюстративное фото autonews.ru

«Цифра», даже умная, не управляет миром. Зато она иногда может показать, как он управляется.

Фото из зала суда Игоря НИДЕРЕРА