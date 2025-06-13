Машину жителя Костаная Бахтияра ХАСЕНОВА остановили полицейские: «Ваше транспортное средство в базе по штрафам. Проедем в отделение полиции по Абая, 39». «Что случилось? Езжу аккуратно, не нарушаю». «Там и узнаете».

Сегодня, 13 июня, в Специализированном суде по адмправонарушениям уже в который раз решали, виноват ли водитель в игноре несуществующего знака или разметки.

Виноват: умышленно проехал воображаемую линию

Тогда в полиции Бахтияр узнал, что он не просто нарушитель, а нарушитель злостный: уже три предписания выписаны, да ещё и наложен штраф.

- Да скажите, начальник, что я нарушил-то?

- А вот, за стоп-линию выехали, - говорит сотрудник, - и фиксация есть.

- Сами гляньте: там же никакой стоп-линии нет. С инкриминируемым правонарушением не согласен!

- Ничего не знаем. Вот шаблон, пишите заявление на отмену предписания.

Бахтияр Хасенов строчит конкретную бумагу с серьёзным текстом и подаёт её в канцелярию департамента полиции по Костанайской области. Ну, думает, там то-уж разберутся.

Так что было? Бахтияр проехал перекрёсток пр. Абая – ул. Хакимжановой. Заблаговременно остановился перед светофором, где никакой стоп-линии нанесено не было. Оказалось, она там была виртуальной и как бы подразумевалась. В общем, в отмене предписания ему отказали.

- Согласно статье 25 КОАП РК административным правонарушением признаётся противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, - цитирует Бахтияр Бахытжанович. - Но при детальном изучении видеофиксации достоверно видно, что я не совершил никакого именно умышленного правонарушения!

Виноват: желает знать свои права

Судья Серик АМИРОВ внимательно пролистывает справочник ПДД с таблицами знаков, в то время как истец Бахтияр Хасенов и старший инспектор управления административной полиции Руслан СМАГУЛОВ обмениваются репликами-выстрелами.

- Хочу обратить внимание суда, - говорит Хасенов, - что граждане ненадлежащим образом уведомляются о данных инкриминируемых им правонарушений. Просто приходит сообщение: у вас штраф, оплатите. Всё! Там не указывается ни содержание правонарушения, ни дата совершения проступка. А в соответствии с КОАП гражданин имеет права знакомиться со всем, что ему предъявляют.

- Но вы же могли проехать и узнать, - возражает Смагулов.

- А я не обязан проезжать. В соответствии с законом и моими правами, если мне выписывается штраф, полицейские обязаны ознакомить меня с материалами.

- Вы хотите поставить под сомнение сам Кодекс об административных правонарушениях? В начале, там в шапке уведомления о штрафе есть указание на статьи, - поясняет Смагулов.

- Статья - это сущность правонарушения, а не объяснение того, что вменяют. И потом: я обратился в суд. Значит, мой статус, как нарушителя, неясен и может быть пересмотрен. А у меня уже возбуждено исполнительное производство, снимают деньги с депозита. На каких основаниях сотрудники полиции передают мои данные банку, то есть коммерческой организации? Вы когда получили моё заявление, должны были написать рапорт, чтобы не направлять материалы. А вы де-юре меня уже признаёте виновным! Это всё равно что без суда посадить. Презумпцию невиновности никто не отменял.

- У нас фиксируется около 300 правонарушений в сутки по области. И по каждому надо рассматривать в суде? Пока суд не решит, штраф не накладывать?

- Меня ваша нагрузка совершенно не волнует, - парирует Хасенов. - Это не моё упущение, я оплачиваю налоги. И дальше: я якобы нарушил требования предписывающего знака. В их существующем перечне знак «стоп» отсутствует! Возникает вопрос - а что такое вообще предписывающий знак? И почему стоп-линия в том месте не нанесена, а видеофиксатор её фиксирует?

- По детальной классификации знаков и по принципу работы комплекса: я не специалист, и если скажу что-то некорректно, информация об этом уйдёт в СМИ. Предлагаю перенести заседание и пригласить нашего техника и сотрудника дорожной полиции. Мы предоставим все видео. Мы не успели предоставить суду одно видео, у нас 5 комплексов работает, 148 камер и один специалист, он не успевает.

На том и решено: следующее заседание под условным названием «Хасенов против воображаемых знаков» назначили на 20 июня.

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