Деньги на цифровизацию и паспортизацию водоемов уже запрашивали, но депутаты областного маслихата в выделении средств пока отказывают. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила на брифинге в РСК руководитель отдела рыбного, охотничьего хозяйства и особо охраняемых территорий управления природных ресурсов и природопользования Костанайской области Наталья ЛЯПИНА.

- В перечень рыбохозяйственных водоемов входят 402 объекта, - рассказала она. - Из них 193 водоема закреплены за 146 пользователями. В резервном фонде числятся 209 водоемов. Для создания условий развития рыболовства с 2021 года утверждена и реализуется региональная программа рыбного хозяйства Костанайской области. До 2030 года объем рыбной продукции должен вырасти до 10 241 тонны.

В прошлом году объем рыбной продукции составлял 250 тонн, в 2025-м его увеличат до 792 тонн. Пока в управлении не намерены отказываться от планов на 2030 год. Но чтобы достигнуть такого показателя, необходимо «провести оцифровку и паспортизацию водоемов» и составить полную картину - какие озера пригодны для разведения рыбы и любительской рыбалки. Проверяют глубину, загрязнение и другие показатели.

- Для оцифровки нужны большие деньги, - прокомментировала «НГ» Наталья Ляпина. - Мы брали ценовые предложения у компаний, которые предоставляют такие услуги. Получается, что надо порядка 85 млн тенге. Мы регулярно подаем бюджетные заявки, но деньги не выделяют. Следующую заявкуготовим к декабрю, чтобы внесли эти траты в бюджет следующего года. Пока цена услуг не увеличивается. Насколько мне известно, в соседней Акмолинской области провели работы по оцифровке водоемов.

Для получения разрешения на пользование животным миром необходимо авторизоваться на портале elicense.kz через ЭЦП или одноразовый пароль. Зайти в раздел «Охрана окружающей среды». Выбрать услугу «Выдача разрешения» и вид пользования: промысловая, любительская, спортивная рыбалка. Указать - на каком водоеме и какие виды рыб вас интересуют. Приложить список тех, кто будет принимать участие. Указать сроки и орудия, которыми вы планируете рыбачить. Подписать заявку с помощью ЭЦП.

- При уплате государственной пошлины нужно указывать реквизиты управления госдоходов по Костанаю, код бюджетной классификации 105311, - отметила Ляпина. И пояснила: - Многим мы отказываем в разрешениях, потому что они указывают в своих заявках УГД того района, где они собираются ловить рыбу.

По закону любительская рыбалка без разрешения возможна на любых резервных водоемах, но объем улова не должен превышать 5 кг. Если вы планируете поймать больше, нужно получить разрешение в управлении природопользования.

