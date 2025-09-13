Косколь - одно из озер, которые знают большинство костанайских рыболовов. Вот только рыба клюет здесь не у всех и не всегда.

Когда открывали летний сезон

Мы с Сабанеем хорошо помним времена, когда наш рыболовный люд традиционно летний сезон открывал на Косколе. Тогда прямо от поворота к поселку с узункольской трассы на асфальте выстраивалась вереница автомобилей, рядом с которыми располагались сами рыболовы. Забрасывали удочки, расположившись впритык к своему авто, а некоторые вообще наблюдали за своими поплавками, сидя в машине. Тогда эта рыбалка с автостоянки происходила примерно в конце первой - начале второй декады мая. Ловили, конечно же, карася, причем с глубины менее метра. Он был размером со взрослую ладонь и меньше, но это никого не удручало, потому что здесь был праздник первой летней рыбалки. Не удручало и то, что на дороге машины стояли впритык одна к другой, растянувшись на несколько сотен метров, так что сосед дышал тебе в ухо, а его поплавок при забросе то и дело норовил приземлиться на чужую снасть. Было шумно, весело, празднично. Больших уловов не было, зато был азарт и счастье рыбалки после нескольких недель томительного ожидания в межсезонье.

Коскольского килограммовика невозможно обхватить одной рукой

К концу мая эта часть дороги вдоль озера пустела, армия рыболовов перемещалась в другие места клева, оставив трофеи из крючков, лесок, поплавков, грузил на проводах электролинии, нависшей над краем водоема. У коскольского карася тоже начиналась миграция. В июне ловить его с этих мест уже было бесполезно. После нереста его надо было искать не на мели, а в более глубоких местах, что не часто приводило к результату. А потому в летние месяцы Косколь рыболовы уже не оккупировали, как в мае. Здешний карась становился капризным и непредсказуемым. Можно было, приехав сюда, провести целый день в его поисках на разных глубинах, в разных «окнах», с разными привадами и насадками и не увидеть ни поклевки.

То, что Косколь - озеро с норовом и с загадками, мы с Сабанеем поняли давно. В одни и те же месяцы разных лет здесь то был просто отличный клев карася и щуки, то было настолько глухо, будто никакой рыбы в озере никогда не было. Не часто теперь можно ловить первого летнего карасика с того самого асфальта. Может, поэтому водоем у наших рыболовов не в большом почете. Мы с Сабанеем тоже бываем здесь не часто, хотя в этом летнем сезоне Косколь в наших глазах реабилитировался.

Караси на килограмм

Знаю, что ныне очень ранней и теплой весной некоторые наши рыболовы прямо с той легендарной асфальтовой дороги умудрялись-таки ловить не только карасика, но даже щурогайку-травянку. Мы же с Сабанеем позже, спустя пару недель после окончания срока нерестового запрета, с удовольствием половили здесь очень приличных размеров карася. Тогда еще, правда, не килограммового.

Коскольский трофей

Добравшись до конца деревни, повернули по полевой дороге, проехали совсем немного налево и нашли удобное место для заплыва лодки. Немного проплыв, обнаружили довольно большое «окно» на глубине примерно 1,8 м, прикормили… Удочки расположили веером, одну - дальнего заброса дальше места входа в это «окно», две других - под стенку тростника противоположной стороны окна, четвертую - ближе к лодке. Такое расположение позволило обловить довольно большую площадь территории и понять, где рыба шифруется.

Первая поклевка последовала минут через 20 на удочку дальнего заброса. Потом карась клюнул у Сабанея в «окне». Время от времени подбрасывая прикормку в уловистые точки, мы так поддерживали клев часа три с 8 утра до 11. Карась тогда клевал не трофейный, но и не мелкий - до полукилограмма каждый. Но по своему опыту прошлых рыбалок мы знали, что на Косколе можно ловить и килограммовиков. Ловили мы таких в прошлом в более глубоких местах, а потому, снявшись с нашего уловистого «окна», поплыли искать трофеи. Но, увы, на глубинах более чем в два метра, мы тогда не увидели даже поклевки.

Большую часть прошедшего лета здешний карась своими поклевками наших рыболовов не радовал, не ездили сюда и мы с Сабанеем. Загадкой для нас остается то, что, как правило, в летние месяцы на рыбном Косколе клева нет. А ведь лето - это время самых карасиных рыбалок. Оставалось надеяться на здешний осенний карасиный жор. И он для нас стал очень результативным.

Недавним сентябрьским днем отправляемся с Сабанеем на Косколь в предчувствии килограммового карася. И уже знаем от своих информаторов, что сейчас здесь можно нарваться на трофейного. Ищем окно с протокой и глубиной более двух метров. Именно из такого места ловили серебристых «кабанчиков» наши друзья по хобби. Находим. Здесь глубина примерно 2,4 м и много простора, так что можно разместить сразу 5-6 удочек, чтобы вычислить точки клева. Слегка прикармливаем эти точки. Ждем.

Первый пойманный карась разочаровывает - он не более чем на полкило. Мы приехали не за таким. Выпускаем с наказом привести в наше «окно» маму. Пришла бабушка. С трудом я ее кое-как смогла подвести под подсак. Удочка - в дугу, держу ее обеими руками, тяжко, чувствую - рыбина огромная! Есть первый килограмм! Карась был настолько большой, что его можно было обхватить поперек только обеими руками, а чтобы освободить от крючка, пришлось прижать карасину к груди. Забрасываю опять в эту же точку - и снова удача. Сабаней завистливо облизывается - у него в трех метрах от моих поплавков не клюет. Я предлагаю сместить его удочку ближе к моей точке клева. Что он и делает. Вскоре и на его крючок подсаживается трофей.

Мы убираем удочки из иных точек, смещая их, и продолжаем ловить с совсем небольшой территории в глубине тростникового «окна». Клюет совсем не часто, с паузами, причем иногда с длительными, когда начинаешь отвлекаться от созерцания поплавка и с удовольствием разглядываешь пролетающие над головой стаи гусей и семейные пары лебедей. И тогда, как обычно, следует поклевка, которую ты зеваешь, и поплавок исчезает в растительности. Улов оттуда не достать. Так пришлось оборвать леску на нескольких удочках. Но, как известно, никакая рыбалка без таких неприятностей не обходится. В общем, в тот день почти половину времени, проведенного на воде, Сабаней заново оснащал удочки, а я с восторгом ловила килограммовиков.

Надо сказать, что ловить мы начали около восьми утра при небольшом (3 м в секунду) северо-западном ветерке. Но после 11 ветер стал усиливаться, а к часу дня уже было понятно, что надвигается шторм. Клева к этому времени уже почти не было. Пора было выплывать. Сабаней с трудом поднял наш садок и перевалил его в лодку. В нем было наверняка больше 20 кг отменного карася, больше половины которого после сортировки на берегу мы отправили в родную стихию. Себе же оставили несколько самых крупных рыбин.

…Уже дома я взвесила одного карасика из нашего улова - в нем было 1,4 кг!

Фото автора

