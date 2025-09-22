Начальника Северного отдела полиции УП Костаная судили по ст. 668 КоАП РК (воспрепятствование законной деятельности адвоката). Грозил ему штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге). Из протокола об административном правонарушении следует, что Жалгас НУРАХМЕТОВ некорректно ответил на запрос юридического консультанта Жаслана БАЙБАЗАРОВА. Сегодня, 22 сентября, суд огласил решение по этому делу.

Жаслан Байбазаров летом работал над делом, в котором супруги спорили о том, кто и как должен заботится о ребенке. Оба писали заявления в полицию. В отношении мужа было вынесено защитное предписание, но он об этом узнал, только когда писал жалобу в прокуратуру. Позже через суд мужчина добился отмены предписания, как необоснованного.

- Пока шло разбирательство, я писал запросы в департамент полиции, которое позже перенаправили в Северный отдел, - рассказал «НГ» Байбазаров. - Мы попросили копию защитного предписания и все иные документы по этому делу. Копию мы получили, а вот по остальным пунктам нам не ответили. Я просил полицию привлечь Нурахметова к дисциплинарной ответственности, никакой реакции не последовало. Поэтому я написал заявление в департамент юстиции, чтобы они привлекли его к ответственности по Административному кодексу. Они и составили протокол.

На заседание суда 19 сентября Нурахметов пришел в строгом черном костюме. Первым делом попросил суд запретить журналисту публиковать его изображение в статье.





Жаслан Байбазаров попросил вынести частное постановление в отношении полицейского, который пришел на заседание без служебной формы. Суд позже это ходатайство отклонил.

Жалгас Нурахметов заявил, что суть вменяемого ему административного правонарушения понятна.

- Почему вы не ответили на два других вопроса? - спросила судья Асель СПАНОВА.

- Это халатность наших сотрудников и, скорее всего, моя, как руководителя, - ответил Нурахметов. - Я не проконтролировал этот вопрос. Признаю.

Жаслан Байбазаров подчеркнул, что ни Нурахметов, ни его подчиненные никакой дисциплинарной ответственности не понесли. Из этого юрист делал вывод, что «полицейское ведомство бездействует».





- Мы предписание отменили, но сам факт того, что полицейское ведомство пытается скрыть нарушения своих подчиненных, это недопустимо, - отметил Байбазаров. - И за это он должен соответствующую ответственность понести. Помимо того, что он воспрепятствовал законной деятельности юридического консультанта, которое выразилось в том, что он не дал ответы на наши вопросы. В данном случае это, я думаю, первый случай в Костанае и области, когда чиновник такого ранга несет ответственность за уклонение и воспрепятствование в предоставлении информации.

Байбазаров упрекал начальника Северного отдела, что тот не контролирует своих подчиненных. И отмечал, что работу самого Нурахметова не контролируют в управлении полиции Костаная.

- Нет, мы контролируем работу своих подчиненных, - возразил Нурахметов. - И что касаемо Этического кодекса - нашими сотрудниками все соблюдено! Единственное, бывает, что сотрудники где-то, может, в спешке, может, по другим причинам... Они дали ответ такого характера.

Начальник Северного отдела также сообщил, что сейчас в отношении некоторых его подчиненных, которые готовили ответ на запрос Байбазарова, проводится служебное расследование.

22 сентября судья Спанова прекратила административное производство в отношении начальника Северного отдела полиции, пояснив, что в деле отсутствует состав административного правонарушения. Материалы дела направили в департамент полиции для решения вопроса о привличении к дисциплинарной ответственности.

- Факт нарушения законодательства со стороны начальника Северного отдела имеет место быть, - резюмировала судья. - Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 32 КоАП РК, сотрудники правоохранительных органов за административные правонарушения при исполнении служебных обязанностей несут ответственность в соответствии с нормативными актами, регламентирующими порядок прохождения службы. В данном случаее Нурахметов - действующий сотрудник, в связи с чем материалы дела направлены в департамент полиции. Поэтому дело прекращено.

- Мне непонятно, - отреагировал Байбазаров. - Мы все знаем, что прокурора Актау привлекли к ответственности и оштрафовали за дебош. Это тоже сотрудник правоохранительных органов, и он привлекался к административной ответственности. Почему в данном случае применена ст. 32, хотя закон позволяет привлекать полицейских? Мне этот двойной стандарт непонятен.

Асель Спанова ответила, что суды в Актау в ее компетенцию не входят. А в случае несогласия с ее решением юрилический консультант может обжаловать его в областном суде. Байбазаров позже сообщил корреспонденту «НГ», что подумает над такой возможностью.

Впереди у Байбазарова еще один суд. Он просит по этому же делу и по той же статье привлечь заместителя начальника управления полиции Костаная Асета Кулмаганбетова. Заседание назначено на 24 сентября.

