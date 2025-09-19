О том, что в Костанайской области не выполняется план вакцинации, «НГ» рассказывала еще 13 августа. Речь шла о прививках против вируса гепатита А и вируса папилломы человека. Наш регион оказался среди антилидеров по этому показателю.

17 сентября этот же вопрос обсуждал координатор программ Всемирной организации здравоохранения по иммунизации Канат СУХАНБЕРДИЕВ на круглом столе с блогерами, журналистами и чиновниками.

- В прошлом году в Казахстане началась вакцинация против рака шейки матки среди девочек в возрасте 11-13 лет, - рассказал Суханбердиев. - Вакцина была разработана еще в 1990-х, на рынке она появилась только в 2006 году. Ее сначала начали внедрять в Австралии, Европейском союзе, позже и в странах Центральной Азии.

Представитель ВОЗ отметил, что хочет выстроить диалог между врачами и лидерами общественного мнения.

- К сожалению, мы теряем женщин, матерей, сестер, - сказал Суханбердиев. - Мы в долгу перед ними. Мы хотим, чтобы это заболевание вошло в историю, как оспа или полиомиелит, чтобы его не было. Но есть определенные трудности. И ответственность полностью лежит на системе здравоохранения. И нам нужна помощь со стороны медиа, образования.

Врач-эпидемиолог и директор «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» при Минздраве РК Айнагуль КУАТАБАЕВА рассказала, как можно решить проблему с некоторыми заболеваниями:

- Мы понимаем, что есть такие случаи, когда мы должны добиваться охвата вакцинами не менее 80-90%. Только при таких показателях можно создать коллективный иммунитет. Если сейчас охват от ВПЧ составляет всего 13%, то должного эффекта не будет. Ежегодно в нашей стране прививается около 5 млн человек, из которых 1,3 млн - это дети до 14 лет. И Казахстан, в отличие от многих наших соседей, полностью закупает вакцины за счет республиканского бюджета и проводит бесплатную вакцинацию в рамках календаря прививок.

Например, последний случай дифтерии был зафиксирован в Казахстане в 2008 году. Врач подчеркивает: «если мы дадим слабинку и снизим коллективный иммунитет», то эта тяжелая инфекция может вернуться.

Существует миф, что вакцинация от ВПЧ приводит к бесплодию. Но многолетние клинические исследования в развитых странах подтвердили, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию организма. А вот рак, вызванный ВПЧ, может привести к печальным последствиям.

При этом эпидемиологи подчеркивают, что люди все чаще отказываются от вакцинации. Если в 2015 году в Казахстане от прививок отказались 8 300 человек, то в 2024 году зарегистрировано более 50 000 таких случаев. Тренд негативный и он продолжает расти.

Что же делать? Главный специалист по связям с общественностью департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гульмира МАГЗУМОВА считает, что эффективным методом проаганды является собственный пример. Она рассказывала, как убедила родственников сделать прививки. И посетовала, что журналисты не хотят писать про вакцинацию.

Другая сторона проблемы - сами медики, которые, несмотря на свое образование, являются антиваксерами и отговаривают пациентов от прививок. На встрече спросили - могут ли такие врачи стать нерукопожатными в медицинском сообществе?

- Это большой и спорный вопрос - каким образом мы можем на них повлиять, - ответила Куатабаева. - Мы стараемся выходить на первых руководителей на местах, просим их оказать помощь, чтобы повлиять на таких врачей. Есть среди медработников и ярые отказники. Мы отчасти можем им запретить распространять дезинформацию. Я знаю, что таких коллег сторонятся, их не приглашают на какие-то мероприятия. Например, так делают в Мангыстаусской области. Больше я ничего не могу сказать.

- Медики дали клятву Гиппократа, один из принципов которой - не навреди, - добавила советник генерального директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Зауре АХМЕТОВА. - Я полагаю, что медработники прежде, чем информировать людей о своем личном мнении, должны иметь какие-то научные факты. Вы видите, что вакцины сохраняют жизни и борются с инфекциями. Поэтому да - есть факты, когда уважаемые медики выступают против вакцин. Чтобы такого не было, медиков при приеме на работу нужно анкетировать, узнать об их внутренних убеждениях. Если тот же педиатор будет убежденным противником вакцинации, мы должны отстранить его от работы, чтобы он не навредил своим пациентам. А в законе и так есть информация за распространение фейков. Можно и блогеров за это привлекать. Но для этого нужно заявление от потерпевших.

Корреспондент «НГ» привел в пример случай, когда пациентка, желая поставить приввку от гриппа, не смогла получить нужную информацию в своей поликлинике. Прививку она получила, но уже на платной основе. Как же так получается, что человек звонит в поликлинику и не может получить необходимую инфрормацию?

- Вакцинация против гриппа проводится среди людей, которые находятся в группе риска. Если ей положено и ей отказали, то она имеет право подать жалобу, - ответила Айнагуль Куатабаева. - Но если она не входит в эту категорию, тогда прививки ставят только на платной основе. Вопрос предоставления информации нужно решать не по телефону, а через участкового врача. Прививки можно сделать до декабря. Даже в январе остаются небольшие запасы вакцины. Мы будем иметь в виду, будем конкретизировать, чтобы люди обращались к участковым врачам по месту жительства и попадали в этот список группы риска.

«НГ» 18 сентября спросила у представителей управления образования - когда в Костанае начнется прививочная кампания против гриппа. Будет ли брифинг с разъяснениями? Обещали дать разъяснения на следующей неделе.

Фото автора