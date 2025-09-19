Концерт должен был пройти 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, но за несколько дней до этой даты его отменили. Тысячи зрителей купили билеты на концерт и оплатили поездку в Казахстан, забронировали номер в гостинице - и тут такое. Но они все равно приехали, и город на несколько дней превратился в огромную фанатскую площадку. В их числе был и автор этой статьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

«Я выбрал жить в кайф»

Фото - instagram.com/maxkorzhmus

Макс Корж - белорусский музыкант, чьи концерты собирают стадионы по всему постсоветскому пространству и Европе. Его поклонники называют себя «Движ» (эти сообщества есть практически в каждом городе СНГ и Европы), и многие привыкли следовать за кумиром куда угодно.

Автор статьи 8 сентября 2025 года в горах близ Алматы

Я тоже отношусь к этому «Движу». Впервые услышал Коржа в июле 2013 года, когда он только начинал творческий путь. Песни зацепили простотой и честностью. Для меня это была музыка про человеческие пороки, путешествия и веру в себя. С тех пор не пропускал его новые релизы и всегда мечтал оказаться на большом концерте.

Когда стало известно об отмене, у меня тоже мелькнула мысль отказаться от поездки. Изначально собирался ехать в Алматы бас-туром - туристическим автобусом вместе с другими фанатами из Костаная. План был простой: приехать утром 5 сентября, тем же вечером сходить на музыкальный фестиваль Park Live Almaty на Первомайских прудах, а вечером 6 сентября - на Центральный. Но, когда концерт отменили, сорвался и бас-тур. Тогда я осознал, что, если хочу увидеть своими глазами, чем закончится эта история, ехать придется самостоятельно.

Я понимал: «Движ» - это не только сцена и музыка Коржа, а прежде всего люди, фанаты со всего мира, которые все равно приедут в Алматы. И не только потому, что билеты оказались невозвратными, а ради эмоций и встреч. Так что алматинские фанаты Коржа все равно придумают альтернативные мероприятия. А если уж не получится услышать его вживую, то музыка все равно будет рядом - на концертах Park Live Almaty. Как пел сам Макс Корж в одной из самых своих известных песен: «Я выбрал жить в кайф».

Фанатский экспресс

Мое приключение началось 3 сентября в купе поезда Костанай - Алматы, где по соседству ехали... фанаты Коржа из Костаная, Москвы и Ярославля. Уже через пару часов мы делились историями о том, как впервые услышали его песни, перебирали любимые треки и смеялись, что наш вагон стал первым фанатским экспрессом на пути в Алматы. Пели песни под гитару, например, «Вспоминай меня». Почти все были в фирменном мерче с надписями из песен Коржа, а я сам надел футболку и худи с его изображением.

«Фанатское» купе поезда Костанай - Алматы. Фанаты Макса Коржа из Костаная, Москвы и Ярославля (Россия)



Москвичи Маргарита и Артем выехали еще 30 августа. Сначала добирались автостопом.

- Решение поехать приняли ради друзей и новых знакомств, - рассказала Маргарита, которая в «Движе» уже полтора года. - Узнали об отмене концерта уже в дороге - на третий день пути в Казахстан. Конечно, было тяжело, но потом пришло понимание: концерт - это приятное дополнение. А главное - люди.

В Костанае россиян встретили местные фанаты Коржа, которых они ранее даже не знали (лидеры костанайского фанатского сообщества - Арсений, Данил и Сергей, с которыми они и ехали в одном купе до Алматы): накормили, нашли жилье, показали город.

- Это было так тепло, что мы вместе взяли билеты на поезд в Алматы и ехали уже большой компанией, - говорит девушка. - В какой-то момент я почувствовала, что нахожусь в семье. Люди из «Движа» - добрые, искренние, невероятно талантливые и заряженные жизнью. Казахстан стал для нас вторым домом!

В Астане и Караганде к нашей компании присоединялись новые фанаты. Всего, по моим подсчетам, в поезде нас было уже более 30 человек - со всего Казахстана и из России.

Костанайские ребята хорошо умели привлекать к себе внимание: одетые в мерч «Движа» Коржа, они включали его песни на колонках. Кто-то узнавал в нас единомышленников, присоединялся, кто-то смотрел с презрением и непониманием. Часто на нас обращали внимание и полицейские.

Концерт на вокзале

Утром 5 сентября «фанатский экспресс» прибыл на вокзал «Алматы-1». Здесь атмосфера была еще более мощной: я встретил ребят из Финляндии и Сербии, чуть позже к нашей компании присоединились «Движи» из Павлодара, Караганды, Шымкента и Астаны. Мы скандировали фанатские кричалки, пели песни Коржа под гитару, вокзал на время превратился в маленький концертный зал.

Прохожие останавливались и смотрели на нас с любопытством и, думаю, легким непониманием - слишком уж шумно и по-особенному радостно выглядела наша компания.

Изначально я планировал остановиться в хостеле - 6 000 тенге в сутки. Но все сложилось иначе: «приютили» фанаты из Караганды и Шымкента. Мы сняли небольшой коттедж, и за двое суток проживания моя доля составила всего 4 500 тенге. Главное даже не в экономии - это ощущение, что ты стал частью большой фанатской семьи, где всегда найдется место еще одному человеку.

Алан Уокер и Мэрилин Мэнсон

Фото - .instagram.com/alanwalkermusic

Чтобы немного отвлечься, решил сходить на фестиваль Park Live. 5 сентября там выступал Алан Уокер - норвежский диджей мирового уровня, автор хита Faded, который когда-то звучал из каждой колонки. Его сет собрал тысячи зрителей, публика дружно подпевала знакомым мелодиям.

Фото - instagram.com/parklivealmaty

А 6 сентября на сцену вышел Мэрилин Мэнсон. Я даже обменял билет на Коржа на его шоу, понимая, что это редкий шанс увидеть легенду рока вживую. Но, несмотря на масштаб, все равно не покидало чувство, что чего-то не хватает. В «Движе» Коржа было больше искренности и тепла, чем на любой большой сцене.

Клуб, фанаты и полиция

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья (@_prosta_ilya)

Именно это чувство я ощутил вечером 5 сентября, когда пошел вместе с фанатами из Беларуси и России в один из клубов Алматы. Для них я оказался чем-то вроде проводника: хоть и живу в другом городе, но помогал им ориентироваться в казахстанской реальности.

Тысячи фанатов выстроились в очередь, рядом дежурил патрульный автомобиль полиции. Алматинцы сделали вход для «Движа» бесплатным, и это уже напоминало не просто клубную тусовку, а настоящий фестиваль. Атмосфера была совсем иной, чем на Park Live: больше не про масштаб и шоу, а про людей, эмоции и то самое единение, ради которого все и приехали в Алматы.

К сожалению, очередь была настолько большой, что попасть внутрь нам так и не удалось. Но даже это не испортило впечатления: мы все равно стали частью «Движа», ощутили энергетику единства.

Горы по колено

7 сентября мы с ребятами из Беларуси и России решили немного вырваться из городского ритма и поехали в горы. Это была не просто вылазка ради фоток, а настоящее путешествие.

Мы катались на квадроциклах по горным тропам, с ветерком, будто сами гнали вперед напряжение последних дней. Ребята признавались, что в горах Алматы впервые сели на лошадь. Потом были баня, бассейн и разговоры до позднего вечера - без телефонов, суеты и шума. Просто мы, еще звезды над головой и музыка Коржа, звучащая в колонке где-то на фоне.

Cлева направо: Марк из г. Салават (Республика Башкортостан, Россия), Дмитрий из Минска (Беларусь). Автор фото - Ксения из г. Вятские Поляны (Кировская область, Россия)

В тот момент я почувствовал - все не зря. Да, концерт отменили, но именно такие моменты доказывают, что «Движ» - это не просто музыка, это образ жизни. И пусть я пропустил часть тусовок в городе, но в горах мы прожили свой, отдельный фанатский эпизод. Настоящий, теплый и искренний.

«Алматы встретил нас как родной»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)

Мне все же хотелось понять, что происходило в самом сердце фанатской движухи в Алматы в те дни. И здесь помог Артем из Москвы, с которым мы ехали в одном поезде. Он - настоящий ветеран «Движа», в теме уже больше 7 лет, побывал на семи концертах и выездах, проехал сотни километров автостопом. Вот что он рассказал о том, как прошел его «не концерт» в южной столице:

- Алматы встретил нас с Маргаритой как родной. Толпы фанатов, старые знакомые, новые лица, искренние эмоции. Мы почти не спали, почти не сидели на месте - движ был повсюду: тусовки от местных фанатов, совместные вылазки в горы, прогулки по городу, бирпонг, разговоры на балконах и танцы в клубах. Каждый день приносил новые знакомства и маленькие приключения. Это было настоящее! Да, концерт отменили. Но и без сцены мы словили тот самый вайб, ради которого люди проезжают тысячи километров. Ради которого ты чувствуешь, что все не зря. Это был не концерт, это была большая, шумная, добрая встреча людей, объединенных одной музыкой и одними ценностями. И главное - «Движ» жив. Казахстан, вы крутые! Обязательно вернемся!

«Движ» в нас самих!

После этой поездки я понял: Макс Корж - это уже не просто артист. Это целая культура, в которой нет границ и билетов, а есть люди, которые готовы проехать тысячи километров ради одной встречи. Концерты могут отменяться, маршруты меняться, а планы - срываться. Но «Движ» - не в афише, а в нас самих!

Традиция фанатов Коржа - дарить на память стикеры "Движа" из своего города фанатам из других городов и стран

В каждом разговоре, поездке, гитаре во дворе, в ночной прогулке с колонкой он продолжает жить. И если уж концерт в Алматы не состоялся, то все остальное - определенно да.

Фото автора и из личного архива героев статьи