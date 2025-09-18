Директор ТОО Уалихан НЫСАНОВ, согласно обвинению, получал предоплату за квартиры в 2022-2023 годах с обещанием достроить дом в ЖК «Семья» в 3 квартале 2023 года, но обещание не выполнил и деньги не вернул. Нысанова обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 190 УК РК («Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием») и вменяют ему хищение 130 млн тенге. Вину он не признает.

Сегодня, 18 сентября, в суде № 2 Костаная допросили потерпевшего Алмаса КАИРБЕКОВА. Его история повторяет рассказы предыдущих потерпевших за исключением того, что застройщик выдвинул ему дополнительное условие.

- Предлагали: если вы 50% внесете до конца года, получите путевку в Дубай, - говорит потерпевший. - Когда первый раз смотрел, дома еще не было. Ничего не было. Звонил, сказал, что уже не хочу никакой дом, хочу деньги вернуть. Сотрудник их мне сказал, что с деньгами туговато, надо подождать.

Сабыржан Иманбаев и Уалихан Нысанов / лицо скрыто по ходатайству подсудимого

- Вам предлагали при стопроцентной оплате квартиру в доме № 2 (который тогда уже достроили - «НГ»), - спросил защитник подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ.

- Нет, только в доме № 3, - пояснил Каирбеков. Но позже вспомнил, что такое предложение действительно поступало.

Тем не менее, Иманбаев зацепился настоял на оглашении показаний, которые потерпевший дал в ходе досудебного расследования.

- "Мне говорили, что если я готов в настоящее время внести всю сумму, мне предложат квартиру в доме № 2, - зачитал адвокат. - При этом мне говорили, что если я до конца года внесу еще большую сумму, то я буду участвовать в розыгрыше путевки на отдых в Дубай".

Иманбаев пояснил:

- Это сообщение (с предложением путевки - «НГ») касалось не 3-го дома, а именно 2-го.

Затем судья зачитал "сгорающее" сообщение от застройщика, которое потерпевший Каирбеков успел сфотографировать на другой телефон:

- "Понимаю, что сейчас много тревожной информации. Я не скрываюсь и не отказываюсь от своих обязательств. Прошу вас отнестись с пониманием. Ситуация сложная, но она решаема. Сейчас главное - не обострять, а дать возможность довести процесс до конца. Ваша квартира для меня в приоритете, и я нацелен на то, чтобы вы ее получили".

Допрашивать потерпевших продолжат 25 сентября.

Фото автора