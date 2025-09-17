Вчера, 16 сентября, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область сообщил, что намерен посетить Торгайский регион, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства планирует совершить поездку в Костанайскую область, в том числе в Торгайский регион, в конце октября или в ноябре этого года.

"В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону. В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания", - сказал Президент в ходе совещания, состоявшегося в Акмолинской области.

Визит глава государства анонсировал во время поездки в Акмолинскую область 16 сентября.

Фото t.me/aqorda_resmi