Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил во время совещания по вопросу уборочной кампании с аграриями Акмолинской области. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие фермеры Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, сообщает пресс-служба президента.

- В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону, - отметил президент. - В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания.

В каком именно месяце Токаев намерен посетить наш регион, в своем выступлении он не сообщил.

Фото t.me/aqorda_resmi