Бюро национальной статистики опубликовало данные о ситуации с ценами на недвижимость в Казахстане, согласно которым в августе жильё резко подорожало. По каким причинам это произошло, упадут ли квадратные метры в цене - на эти и другие вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответил эксперт по недвижимости Лев Тетин.

Фото:depositphotos.com

Цены вырастут на 12-15 процентов

По словам эксперта, во второй половине 2025 года на рынке сошлось несколько факторов, которые поддерживают рост цен.

"Если в начале года общий тренд уже был растущим, то сейчас мы наблюдаем его продолжение. Я говорил о том, что цены до конца года вырастут на 12, возможно, на 15 процентов. Пока это и происходит", — отметил Лев Тетин.

Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства ограничило возможности многих застройщиков, продолжил собеседник. Сегодня, по информации эксперта, 68 процентов жилых комплексов не имеют необходимой разрешительной документации для привлечения средств дольщиков. Это автоматически сокращает предложения на рынке и перенаправляет покупателей к компаниям, работающим "вбелую".

Ещё один фактор — переход всех расчётов по договорам долевого участия в безналичную форму.

"Это сделано для снижения рисков обманутых дольщиков. Но одновременно это укрепляет рост цен", — пояснил эксперт.

Колебания курса доллара также оказывают давление на рынок.

"50 процентов себестоимости строительства — это импортные материалы. Доллар растёт — себестоимость растёт, и цена за квадратный метр тоже идёт вверх", — сказал Тетин.

"Люди готовы покупать дорогие метры"

Как подчеркнул эксперт, спрос на жильё после спада 2022–2023 годов снова оживился.

"За шесть месяцев этого года совершено более 190 тысяч сделок купли-продажи недвижимости. Если сравнить с полугодием 2024 года, то прирост составил 4 процента. А если сравнить с 2023-м, то уже 20 процентов. Это говорит о том, что двухлетнее падение после "пенсионной инъекции" 2021 года остановилось, и мы видим рост", — заявил он.

По словам эксперта, в 2024 году спрос увеличился на 14 процентов, а в этом году ожидается рост на уровне 15–18 процентов.

"Люди адаптировались и готовы покупать дорогие квадратные метры посредством ипотеки, перепродажи своих объектов, покупки новых", — отметил Тетин.

Кроме того, нестабильная геополитическая ситуация заставляет многих сохранять сбережения именно в недвижимости.

"Первичка - всегда локомотив, а вторичка идёт ровно за ней. Если новостройки растут, то и вторичный рынок дорожает", — добавил он.

Чуда не будет

На вопрос о том, могут ли цены хотя бы замереть на нынешнем уровне, эксперт ответил отрицательно.

"Такого чуда не произойдет, потому что спрос растёт. Льготных ипотек не так много. Те программы, которые предлагает "Отбасы банк", на сегодня приостановлены — у банка закончился лимит средств. Лидер рынка по ипотеке, кредитующий 65–70 процентов рынка, тоже испытывает проблемы с ликвидностью. Поэтому цены будут только расти", - заявил Тетин.

Согласно его прогнозам, в 2026 году прирост цен составит не менее 15 процентов.

Аренда в Астане подорожала на 30 процентов

Отдельное внимание эксперт обратил на рынок аренды.

"Особая аномалия — это мегаполисы, в частности, Астана. Только за первое полугодие цена аренды в столице выросла на 30 процентов. Если однушка раньше стоила 150 тысяч тенге в месяц, то сейчас уже 200–220 тысяч", — отметил Тетин.

Эксперт объяснил, что это связано с сезонным спросом со стороны студентов, а также с миграцией.

"Столица только за счёт внутренних миграционных процессов растёт на 50 тысяч человек в год, не говоря уже о внешних факторах", — добавил он.

Напомним, что с 31 августа в Казахстане вступили в силу новые правила долевого участия в строительстве. Теперь для оплаты доли в строящемся доме все платежи производятся безналичным расчётом через банк. Также больше нельзя заключать предварительные договоры или иные сделки, связанные с приобретением квартир или домов в строящихся объектах, в обход закона о долевом строительстве.