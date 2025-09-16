Почти 80% аварий в Костанайской области зафиксированы на дорогах внутри городов и поселков. Но за чертой населенных пунктов происходят наиболее тяжелые аварии - с начала года в 109 происшествиях погибли 34 человека и пострадали 182. Поэтому в полиции говорят о "системной профилактике, включая ремонт и модернизацию дорог".

- Всего с начала года зафиксировано более 166 000 случаев нарушения правил дорожного движения, - отметилд сегодня, 16 сентября, на брифинге старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Олеся БАБИЧ. - Присечено 1 007 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. К административному аресту привлечены 963 водителя и такое же количество лишено водительских прав. На штрафстоянку отправили 900 автомобилей. Касательно инфраструктуры - на ряде магистральных улиц в Костанае ограничили левые повороты, реконструированы перекрестки, установлены новые светофоры и нанесена новая дорожная разметка. Обновление инфраструктуры коснулось и загородных трасс. Используются современные технологии - задействовано 84 комплекса автоматической фиксации нарушений. Дополнительно осуществляется скрытое патрулирование с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны запускали 60 раз, выявили около 50 фактов выезда на встречную полосу.

С 15 по 30 сентября в Казахстане проводится ОПМ "Безопасная дорога". За первый день в регионе выявили 526 нарушений, из которых 9 управление автомобилем в состаянии алкогольного опьянения.

- Вчера ночью в селе Степановка Мендыкаринского района была остановлена машина марки "Lada", за рулем которой была 43-летняя женщина в состоянии опьянения легкой степени, - расказала инспектор. - За это ей грозит 15 суток ареста и лишение водительских прав на срок 7 лет. Другой случай - в Лисаковске, где возле кафе остановили машину марки "Mercedes-Benz" за нарушение ПДД. Водитель был пьян, проигнорировал требования полицейских об остановке, а также не имел документов о техосмотре и страхового полиса. В отношении водителя составлены четыре административных протокола. Мужчине назначено наказание в виде 17 суток ареста и лишение водительских прав сроком на 7 лет. Также осуществлено 6 запусков дронов, выявлен 1 факт выезда на встречную полосу в Карабалыкском районе. В отношении водителя составлен протокол.

Корреспондент "НГ" поинтересовался - насколько эффективны дроны и ограничение левых поворотов?

- Конечно, эти меры помогают - у нас после их внедрения снизилось количество ДТП и погибших, - ответила Олеся Бабич. - На магистральных улицах большой поток автомобилей. Мы учитываем это, а также количество аварий на отдельных участках. На основании этих данных мы принимаем решение о сокращении левых поворотов. Что касается дронов - мы оповещаем граждан через интернет, что на этих дорогах производится патрулирование дронами.

Сейчас правоохранители используют дроны, которые находятся на балансе местных подразделений ДЧС. Полиция закупила 10 дронов, которые должны поставить к концу ноября. Стоимость дронов спикер назвать не смогла.

