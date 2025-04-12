"В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
Георгий ГОВОРОВ
На перекрёстке улиц Толстого и Алтынсарина установили новые дорожные знаки. Теперь при повороте с улицы Толстого на Алтынсарина запрещён поворот налево. Разрешено только направо. А при движении по Алтынсарина со стороны центра в сторону КЖБИ запрещён поворот налево - можно ехать только прямо. Новые правила прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК. Он сообщил, что полиция "хочет повысить пропускную способность центральных улиц и снизить количество пробок в городе".
- Сейчас на дорогах области эксплуатируются порядка 250 000 машин, не считая тех, что проезжают транзитом, - рассказал "НГ" Милюк. - В связи с этим центральные улицы оказались сильно загружены. Поэтому мы внедряем ряд экспериментальных нововведений. В частности, мы закрываем левые повороты на особо загруженных участках. Один из таких участков, где мы экспериментируем - это перекрёсток улиц Алтынсарина и Толстого.
Полиция с помощью видеокамер, установленных на перекрёстке, проанализировала транспортный поток. Анализ показал, что как только кто-то из водителей хочет свернуть на Толстого, останавливается всё движение на одной из полос по ул. Алтынсарина. И, по подсчётам полиции, пропускная способность перекрёстка снижается в 2 раза.
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- При этом на ул. Толстого есть много альтернативных заездов, на которых используется правый поворот, - отметил Милюк. - Кроме того, это опасный и оживлённый перекрёсток для пешеходов. И это дезориентирует водителей. Поэтому мы приняли решение в порядке эксперимента изменить режим работы перекрёстка.
Милюк отметил, что если опыт на пересечении улиц Алтынсарина и Толстого признают удачным, то левые повороты закроют и на других перекрёстках.
После установки дорожных знаков на перекрёстке начали дежурства сотрудники патрульной полиции. Пока они не штрафуют нарушителей, а ограничиваются разъяснительной работой.
- Мы видим нарушения, видим, как водители, поворачивая с Толстого на Алтынсарина, фактически едут на красный сигнал светофора, но первые пару дней мы пока не привлекаем к ответственности, — сказал Милюк. - Одна из задач полиции - это профилактика правонарушений. На этом участке мы всё-таки ввели водителей в ступор. И чтобы не создавать ажиотаж, мы проводим разъяснительную работу.
Милюк также добавил, что полиция планирует нанести на ул. Алтынсарина жёлтую разметку, которая запретит парковку на этом участке дороги.
Фото Олега ПАКА
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