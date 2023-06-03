С конца апреля на большей части дорог Костаная нанесли новую разметку - двойную сплошную линию, а также разделение на полосы в некоторых районах. И это стало темой № 1 для автомобилистов. Люди общались в соцсетях, писали в газеты о том, что теперь им очень неудобно заезжать в свои дворы, подъезжать к учреждениям, торговым центрам, вообще передвигаться на колесах. Некоторые водители даже взялись самостоятельно исправлять разметку краской. В очередной раз корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам города Максим КАЗАНЦЕВ, занимающийся частным извозом, проехали по городу и изучили, стало ли лучше и безопаснее с новой разметкой или нет.

Из-за разметки теперь сложно заехать во многие дворы. Пример - дворы домов № 135 и 137 по ул. Дощанова / Фото Андрея СКИБЫ



Левые повороты исключить

О необходимости нанесения на дороги в Костанае новой разметки первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК сообщил еще 3 апреля на брифинге в РСК, отметив, что в Костанае «просто нет дорожной разметки». Пояснил, что логика у полиции такая: нет разметки и знаков, значит, нет нарушения и штрафа, значит, не обеспечивается неотвратимость наказания и нет превенции нарушений.

Алексей Милюк: «Раньше водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации» / Фото из архива «НГ»

- Сегодня водитель может совершить поворот и разворот налево в любом месте и на любой улице, чем охотно пользуется, - сказал Милюк. - В прошлом году почти на всех улицах дорожная разметка разрешала разворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации. Поэтому уже этим летом мы будем следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки все левые повороты, особенно на магистральных улицах, были исключены. Разворачиваться можно будет только на перекрестках.

Мы проехали по участкам, координаты которых «НГ» сообщили жители Костаная. В основном это улицы и проспекты с самым большим автотрафиком, а соответственно, и аварийной опасностью.

По Аль-Фараби

Свой рейд мы начали с этого проспекта. Здесь двойная сплошная появилась с начала мая. Начинается от перекрестка с улицей Майлина и идет до пересечения с Урицкого. Далее она продолжается, но недалеко от здания «Большевички» можно развернуться.

- Дальше сплошная идет до перекрестка с ул. Чехова и уже не повернешь налево: ни к «Атамекену», ни к детсаду № 44, - комментирует Максим. - Проезжаем «Юбилейный» и к дому № 101 по Аль-Фараби уже подъехать невозможно, нужно разворачивать на Чехова, как и на 98-й дом. В час пик повернуть налево здесь очень сложно. Правда, можно развернуться за пешеходным переходом, возле «Баварии», но это тоже проблематично.

Народное «творчество»

Доехав до пересечения ул. Тауелсиздик с Козыбаева, мы развернулись и направились в сторону железнодорожного вокзала. Так как здесь нельзя было повернуть налево, во двор дома №117, кто-то сам сделал проезд: просто стер часть сплошной линии и превратил ее в прерывистую.

Костанаец закрасил часть сплошной разметки возле областного краеведческого музея, сделав из нее прерывистую / Фото пресс-службы ДП Костанайской области

- За это предусмотрен административный штраф, так как у простых граждан таких полномочий нет. Люди делают это по ночам, выходят и кисточкой замазывают, там видно, что они расстояние не выдерживают, - прокомментировал Максим. - Но думаю, если водитель проедет в таком месте, где разметка убрана самовольно, штрафовать его не должны. Если есть сплошная, то должны быть две белые линии. Если она замазана, испорчена, занесена снегом или грязью после дождя, это трактуется в пользу водителя. Полиция должна следить за соблюдением стандартов при нанесении разметки.

Как проехать к «Атриуму»?

- Раньше перед перекрестком Баймагамбетова - Тауелсиздик всегда была прерывистая линия, которая разрешала поворот налево, во двор, то есть въезд к «Атриуму» был с ул. Тауелсиздик. Но сейчас ее закатали, - рассказал Максим. - На мой взгляд, сделали зря, так как, чтобы повернуть в ту сторону, нужно стоять на светофоре (перекресток Тауелсиздик - Баймагамбетова), а движение здесь очень интенсивное, развернуться, чтобы заехать в этот двор, сложно, что как раз и создает аварийную ситуацию.

На схеме видно, как теперь нельзя поворачивать, чтобы попасть во двор дома возле «Атриума» / Рисунок Е. Пикельной



Перед перекрестком мы увидели еще одно «народное творчество» - рядом с домом № 164 по ул. Тауелсиздик, что напротив гостиницы «Медеу», кто-то превратил двойную сплошную с одной стороны в прерывистую, теперь во двор можно заехать. Максим этого делать не стал, а решил показать мне, как по ПДД должен здесь действовать водитель, если он хочет проехать во дворы возле «Атриума».

Так как в рейд мы поехали в воскресенье, нам удалось достаточно легко повернуть на Баймагамбетова.

- Свернуть к «Атриуму» с Баймагамбетова теперь мы не можем, новая разметка нам запрещает даже развернуться на перекрестке Аль-Фараби - Баймагамбетова, потому что нанесена разметка «Движение только прямо»! - возмущается водитель. - Развернуться теперь можно лишь на перекрестке Баймагамбетова - Толстого, но сделать это сложно из-за постоянных пробок по Баймагамбетова, между Толстого и Тауелсиздик.

Все равны, но кто-то «равнее»

На ул. Алтынсарина, возле областной прокуратуры, мы увидели прерывистую линию. Она разрешает пересекать двойную сплошную и въезжать, и выезжать на территорию этого учреждения.

Едем дальше по ул. Алтынсарина: к школе детского творчества, областной библиотеке тоже нельзя повернуть, развернуться можно только на перекрестке. Далее поворачиваем на ул. Гоголя.

Из-за двойной сплошной на улице Алтынсарина нельзя подъехать к областной библиотеке и школе детского творчества / Фото Андрея СКИБЫ

- А вот здание ДКНБ - и тоже видим прерывистую линию, можно повернуть налево, на территорию, и выехать с нее, пересекая сплошную, тоже можно, хотя движение здесь интенсивное, - поясняет Максим. - А вот рядом пожарная часть, но тут можно только заехать, пересекая сплошную, выехать уже нет.

Мы отправились с Гоголя назад, на Алтынсарина, и увидели, что на въезде в ДКНБ с этой стороны также прерывистая полоса, разрешающая въезд и выезд через сплошную.

Где тут дорога к «Океану»?

Повернули с Алтынсарина на Павлова, в сторону пр. Абая. Здесь до проспекта также нанесли двойную сплошную. Например, к дому № 16 по ул. Касымханова повернуть по закону уже не получится. Однако народные умельцы закрасили сплошную черной краской и свободно проезжают во двор.

Поворот налево к «Океану» с ул. Павлова превращается в целый квест, если не нарушать ПДД, конечно / Фото Андрея СКИБЫ

Доехали до Абая, но там идет ремонт, стоят соответствующие знаки и ограждения. Более того, разворачиваться здесь нельзя - двойная сплошная, к тому же стоит знак, сообщающий о том, что поворот разрешен только направо. Так что повернуть, например, к магазину «Океан» очень сложно.

- Чтобы туда подъехать, вам нужно повернуть с Павлова направо на Абая, доехать до Фролова, там развернуться и поехать до ул. Гоголя, снова развернуться и повернуть на Павлова, направо к «Океану», - пояснил водитель.

Мы выполнили этот мудреный маневр, потратили кучу времени и выехали на Павлова. Отметив, что к домам слева не проехать, но водители тут вновь закрасили сплошную, чтобы это было возможно. Если же соблюдать ПДД, то развернуться можно только на перекрестке Павлова - Дощанова.

Особенности разметки на Абая

Максим рассказал, что изначально разметка на тех перекрестках, где сделали отдельную полосу для поворота налево, была нанесена неправильно и создавала аварийные ситуации. Такую разметку мы увидели на проспекте Абая.

Разметка на пр. Абая, в районе "Жемчужины" принуждает водителя уходить на полосу, предназначенную только для поворота налево / Фото Андрея СКИБЫ



- Мы едем по левой полосе прямо по Абая в районе Наримановки в сторону КСК и разметка все время нас принуждает уходить на полосу, предназначенную только для поворота налево. И так она была нанесена по всему городу, - пояснил Казанцев. - Но на перекрестке Абая - Наримановская, правда, они перерисовали и сделали правильно. Но, если ехать дальше по Абая, в районе «Жемчужины» разметка вновь неправильная и заставляет уходить налево, а машина, которая приближается ко мне справа, может меня «подрезать» и будет права. По ПДД справа и слева должна быть прямая разметка и прерывистая линия, разрешающая перестроение в левую полосу.

Удобно ли водителям спецслужб?

По Абая дальше мы поехали в район КЖБИ. И с кольца около СХИ повернули на ул. Воинов-Интернационалистов. Здесь мы увидели следующую картину: повернуть на поликлинику № 4 можно, а вот выехать нет. Здесь находится станция скорой помощи.

- Представим, что я водитель скорой помощи поликлиники № 4. Больной живет около магазина «Аврора» или по адресу Воинов-Интернационалистов, 12. Мы выезжаем с территории поликлиники и упираемся в двойную сплошную, то есть в сторону Карбышева выехать не можем, - рассказал Максим. - Вынуждены повернуть направо, в сторону кольца. Здесь, кстати, разметки нет, и можно ли разворачиваться, не доезжая до самого кольца, непонятно. Если мы едем на кольцо, то нам нужно ждать 3 светофора, и путь, который занял бы минуту, теперь требует гораздо больше времени.

Похожую ситуацию мы увидели и возле здания областной станции скорой неотложной помощи по адресу ул. Победы, 62. Оттуда как раз выезжал автомобиль скорой помощи. Здесь тоже разрешен заезд на территорию, но из-за двойной сплошной водитель не может повернуть налево, в сторону ул. Баймагамбетова и вынужден ехать до ближайшего перекрестка по ул. Победы.

Понятно, что, в случае срочного вызова, водитель скорой может включить звуковой сигнал (сирену) и проблесковые маячки, тогда ему по закону разрешено нарушать ПДД, в частности, пересекать двойную сплошную. Тем не менее ситуации бывают разные, вызов может быть не срочным, но состояние у человека тяжелым. Впрочем, сами медики на новую разметку не жалуются, это мы узнали в пресс-службе управления здравоохранения. Получили комментарий и непосредственно у «скорой». Исходили из того, что к станции может быть разрешен свободный проезд по типу ДКНБ и прокуратуры.

- С такой проблемой мы особо не сталкивались, так как у нас есть категории вызова, которые делятся по срочности. Когда это первая или вторая, невозможно проехать из-за двойной сплошной, нам разрешается нарушить ПДД и проехать, включив проблесковые маячки и сирену, - пояснил «НГ» механик Костанайской областной станции неотложной скорой помощи Дмитрий КРУГЛОВ. - Если вызов не срочный, то водители едут, соблюдая ПДД и разметку. Какой-то острой необходимости менять разметку нет, она нам не мешает. Да, сплошных стало больше теперь, но в целом все нормально.

Мы спросили и в пресс-службе ДЧС Костанайской области, сталкиваются ли водители с какими-либо проблемами в связи с нанесением новой разметки. Нам ответили, что, «согласно ПДД, спецавтотранспорт при выезде на тушение пожара при включенных проблесковых маячках вправе пересекать сплошную разметку».

«Планируйте заезд заранее»

Двойную сплошную и неудобства, связанные с ней, мы встречали и в северной части города. Например, теперь сложно выехать со двора дома № 144 по ул. Бородина. Также мы видели сплошную двойную на ул. Кубеева, начиная с ее пересечения с ул. Каирбекова, о чем нам сообщали наши подписчики: видно, что либо сами подрядчики (так как краска очень похожа на цвет разметки), либо горожане сделали из двойной линии прерывистую, чтобы можно было заехать во дворы домов и разворачиваться, не доезжая до перекрестков. Такую картину мы видели, проехав по Кубеева от Каирбекова и до пр. Кобланды батыра.

Но улице Каирбекова мы видели, что въезды во дворы есть, но нет выездов. Максим отметил, что это правильно и уменьшает вероятность создания аварийной ситуации, ведь развернуться, проехав до перекрестка или разрешающей разметки 100 метров, водителю несложно.

В «НГ» также поступила жалоба от руководителей автопредприятий, расположенных напротив АЗС ТОО «Эталон Авто» возле перекрестка ул. Лермонтова и Алтынсарина, на двойную сплошную. В нашем instagram-аккаунте опубликовано видео, в котором автор поясняет, что на автопредприятие заезжают и выезжают оттуда фуры и большегрузные авто, теперь они вынуждены разворачиваться на перекрестке, что очень проблематично и аварийноопасно. На вопрос, «что делать фурам», автору видео работники дорожной полиции ответили, что «нужно планировать свой заезд заранее». На ул. Лермонтова также двойной сплошной перегорожен въезд и выезд на территории ТОО «ДЕП» и филиала ТОО «Космис».

«Обращайтесь в полицию!»

«НГ» обратилась за комментариями в ДП Костанайской области. Нам ответили, что постоянное увеличение количества транспорта в Костанае и растущая плотность населения создают новые проблемы, в том числе и риски дорожно-транспортных происшествий.

- На магистральных улицах сокращено количество левых поворотов (скоростных) путем нанесения осевой дорожной разметки 1.3 («двойная сплошная»), что послужило поводом для недовольства большинства жителей областного центра и обращения их в различные СМИ, - пояснил старший инспектор ОДТИ УАП ДП Костанайской области Серикпай КАДИРБАЕВ. - Вместе с тем данное решение позволило упорядочить дорожное движение и сократить конфликтные точки между транспортными потоками.

Он отметил, что эффективность дорожной разметки подтверждается статистикой аварийности. Так, после ее нанесения количество ДТП в областном центре сократилось вдвое: с 419 (март) до 217 (май).

Он также прокомментировал нанесение прерывистой линии возле зданий областной прокуратуры и ДКНБ, пояснив, что они относятся к режимным административным зданиям.

- Транспортные средства специальных служб (с включенными маячками синего и красного цвета) имеют право отступать от требований ПДД, - прокомментировал старший инспектор. - Но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Он добавил, что в Костанае на магистральных улицах, имеющих 3 и более полосы, разрешен маневр (поворот, заезд) к объектам посещения с одной стороны, при осуществлении выезда необходимо руководствоваться требованиями ПДД РК.

Но, если вы считаете, что в конкретном месте разметка нанесена ошибочно, вы можете об этом сообщить и рассчитывать, что ситуация изменится.

- Для рассмотрения вопросов, касающихся дорожной разметки, необходимо обратиться с заявлением в ДП Костанайской области, - пояснил Серикпай Кадирбаев.

Он отметил, что так, например, было рассмотрено обращение одной из организаций, расположенных по ул. Лермонтова, где изменена организация дорожного движения и теперь будет разрешен проезд грузовых автомашин.

Надеемся, что и наш репортаж обозначил для полиции проблемные для автомобилистов точки на карте Костаная.





Как наказывается закрашивание двойной сплошной

- Подобное самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП, которые, как следствие, приносят гражданам значительный материальный ущерб, а в иных случаях причиняют вред здоровью или приводят к гибели людей. Поэтому такие действия полицией будут жестко пресекаться с привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности, - отметил первый заместитель начальника ДП Алексей МИЛЮК.



По ст. 630 КоАП РК («Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений») предусмотрен штраф на физлиц в размере 2 МРП (6 900 тенге, 1 МРП в 2023 г. - 3 450 тнг), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 МРП (34 500 тнг), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 МРП (69 000 тнг), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 30 МРП (103 500 тнг).

Комментарии в тему

К посту в instagram-аккаунте: «Закрасившего сплошную линию на дороге костанайца оштрафовала полиция»

ksenabarabanova: А если это был перформанс? Цель которого - не навредить, а донести важную мысль! Руководство ДП, услышьте нас, пожалуйста! Отвратительная разметка.

ruslan_alguzhin: 2 МРП? Пойду у себя закрашу, за месяц на бензин больше потрачу с этими объездами.

super11222_: Во всем мире сначала изучают притяжение и интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а потом что-то предпринимают. Такие действия пора оценить прокуратуре и антикоррупционной службе, так как усматривается специальное создание условий для вынуждения к нарушениям ПДД со стороны его участников. Сказал бы более грубо, но воспитание не позволяет.

еlviranazarova555: Движение по Алтынсарина в этом месте настолько интенсивно, что, если во многих других случаях двойная сплошная может казаться абсурдной, здесь как бы вам не было удобно повернуть налево, именно в этом месте, другим участникам движения ваш поворот будет очень даже не кстати. Тем более есть возможность припарковаться у здания напротив и перейти дорогу на регулируемом пешеходном. А водителям специального автотранспорта и сотрудникам офисов тоже можно заранее построить маршрут таким образом, чтобы заехать-выехать без пересечения новой разметки. Но это касательно только конкретно этого участка, а в целом, конечно, новая разметка у меня, как и у большинства, вызывает недоумение и возмущение.

surovyitaksich: Как-то довелось ехать на 24-м и наблюдать, как в районе перекрестка Бородина - Тарана дорожные рабочие на спецтехнике закрашивали черным пунктиром двойную сплошную. Раз эти самые службы и закрашивали, значит, исправляли свои ошибки. Соответственно, они их признали.

iraidaparhomenko: Отсутствие прерывистых линий и слишком частое наличие сплошных скоро приведет не к меньшему количеству аварий, а к большему. Перекресток Чехова -Тауелсиздик: понаблюдайте сами, уважаемые дорожные полицейские, или спросите коллег из пункта полиции - разворот на светофоре по направлению из центра города вернуться назад по Тауелсиздик и зеленая стрелка на повороте направо по Чехова... Чудом пока не случаются аварии!

arman.zhussupov: Новая схема для пополнения казны)))

К посту: «#народныеновости. Костанайцы о разметке» (О двойной сплошной возле перекрестка ул. Лермонтова - Алтынсарина, водители фур теперь должны разворачиваться на перекрестке)

xsensarious: Ох, я бы назвал их... жаль нельзя здесь... Интересно, сами дорожники, рисующие эти сплошные, не задают вопрос начальству: а тут правильно рисовать так? Как же люди будут заезжать? Другой вопрос, я уверен, что они читают и смотрят @ng.kz. Вопрос к ним, неужели вам нравится, что вас мусолит по-всякому народ?

aleksandr_sobolev_official: Странно. Мы хотим жить, как в Европе... все смотрим на Запад... половина людей кричит, что готова уехать из Казахстана жить в Европу. Вот вам давно принятые правила, как в Европе. Во всех цивилизованных городах давно уже действуют эти правила. Есть места для разворота там, где положено... а не там, где у каждого ворота в свой двор. Теперь хоть заторов не будет посередине дороги...

dkost1982: Что значит «планируйте свой заезд заранее»?! Я 20 лет поворачивал в одном месте, подъезжаю, а тут гениальный рисунок говорит о том, что теперь нужно через два квартала развернуться!

sanya_alexandr350928: Есть «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан». Вот туда и надо адресовывать недовольство. Не выехать и не заехать нормально практически везде, но в прокуратуру по Алтынсарина въезд и выезд разрешен со всех направлений и так много где в силовых структурах. Я понимаю: пожарная часть или скорая - все те, у кого мигалки сверху, а тут-то что с прокуратурой? Во двор «Казпочты» не заехать налево, хотя там очень много посетителей приезжающих, и таких абсурдных ситуаций полно по городу. Слышащее государство с «бананом в ушах». Интересно, кого они слушают и слышат?

denis_ndvzh_kst: Да даже элементарно, чтобы на АЗС заехать, людям придется через Баймагамбетова объезжать? Никто не рад такой безалаберной разметке! Вот что значит приготовили город под «Сергеки», дабы денег срубить. Как вообще можно сказать, что это избавляет город от заторов и аварий? Абсурд! Поворот налево на перекрестке - самый аварийноопасный маневр.

