Масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов в Костанайской области началась весной этого года. В число "счастливчиков" в регионе вошло шесть объектов - в Костанае, Рудном, Аркалыке, Аманкарагае, Тоболе и Кушмуруне. Проект был задуман компанией КТЖ, которая выступает заказчиком работ и выделяет средства, а контролирует ход работ местный акимат. Однако в Костанайской области реконструкция с самого начала не задалась сразу на двух вокзалах. Сначала выяснилось, что здание в областном центре входит в реестр памятников архитектуры местного значения и его нельзя подвергать глобальным переделкам. Потом оказалось, что здание вокзала на станции Железорудной настолько ветхое, что обычный ремонт его не исправит. Как костанайцы вышли из положения и что сейчас происходит с обновлением шести железнодорожных объектов региона, выясняли BAQ.kz.

Менять облик нельзя

В апреле этого года, когда была объявлена глобальная переделка зданий шести вокзалов, представители местного филиала КТЖ объясняли, что менять будут почт все. Всего в регионе 34 железнодорожных вокзала, новый из них, который отвечает современным требованиям только один - в моногороде Лисаковск. На аркалыкском и костанайском капитальные ремонты прошли 10 лет назад.

Это весной в акимате отметили, что все шесть зданий вокзалов, которые шли под реконструкцию, построили более 60 лет назад. И теперь пришло время обновления: не только здания, но и установка камер, новых туалетов и создания условий для людей с инвалидностью. Также в здании вокзалов обещали полностью обновить мебель. Кроме того, благоустроят и перроны.

Однако почти на стадии начала работ выяснилось, что здание костанайского железнодорожного вокзала входит в реестр памятников архитектуры местного значения советской эпохи.

"Это значит, что менять внешний облик зданий нельзя, как и в принципе его ремонтировать. Такие здания подлежат только реставрации. Но для нее нужна не простая проектно-сметная документация, а научная проектно-сметная документация. Разрабатывать ее имеют право только лицензированные компании, в штате которых есть историки и архитекторы. Стоит такая документация очень дорого", - рассказал руководитель Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия отделы культуры Костаная Бекболат Уалиев.

Он отметил, что в Костанайской области таких компаний нет, да и во всем Казахстане их единицы. Реставрация здания вокзала подразумевает, что он сохранит свою идентичность - начиная от строительных материалов до цветовой гаммы. То есть, если стены выполнены из кирпича, то менять их можно только на кирпич.

Вывели из списка памятников

Костанайский вокзал был построен в 1974 году при разработке Московского института транспорта. Его проектировщики и строители в 1978 году получили премию Совета министров СССР. Здание является композиционным завершением привокзальной площади и проспекта Аль-Фараби, на который оно выходит. Все эти факты повлияли на то, что костанайский вокзал в итоге внесли в реестр памятников архитектуры.

Однако осовременить его по проекту последних лет не представлялось возможным. В связи с чем объявленные в апреле ремонтные работы так и не начались. Для местных органов начался этап консультаций и согласований по поводу того, как же провести ремонт в историческом здании? Как оказалось, единственный способ - вывести его из реестра памятников.

"Я бы не сказал, что здание представляет большую ценность именно в архитектурном плане. Памятник советской эпохи да, но не более. У нас было здание кинотеатра "Костанай", вот это был памятник, с рельефами, рисунками. Но и его не пощадили, снесли, а тут речь просто о реконструкции. Тем более, что требования к железнодорожным вокзалам в последнее время сильно ужесточились. Мы не можем их игнорировать и подвергать дискомфорту пассажиров", - сообщил технический директор железнодорожного вокзала "Костанай" Асхат Жаймагамбетов.

Однако представители культуры были против лишения здания вокзала статуса памятника. А заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству Нурлан Байгалин сообщал, что постараются сохранить памятник архитектуры, несмотря на реконструкцию. Но это оказалось невозможно. После долгих споров, которые затянулись почти на полгода, аким Костанайской области Кумар Аксакалов съездил на совещание к министру транспорта РК. Там было решено внести изменения в постановление о государственном списке памятников истории и культуры местного значения Костанайской области. И теперь здание железнодорожного вокзала в реестре памятников больше не значится.

Костанай, Рудный, Аркалык

"Реконструкция вокзала уже началась. Сколько она теперь продлится - сказать сложно, ведь из-за статуса памятника с ремонтом сильно затянули. Ремонт пройдет в два этапа, поэтому работа вокзала не остановится и переносить кассы тоже не будем", - отметил технический директор Асхат Жаймагамбетов.

Двухэтажное здание костанайского вокзала самое большое в области и одно из самых больших в республике. Его площадь составляет около 7 000 квадратных метров. Стоимость реконструкции на начальном этапе определяли в размере - 470 000 тенге за 1 квадратный метр. Согласно данным сайта, госзакупок договор на обновление здания железнодорожного вокзала Костаная был заключен с местной компанией на общую сумму 3,1 млрд тенге.

Недавно здание огородили забором из профлиста, на стройплощадке работает кран, идут сварочные работы, часть стен и окон уже разобрали. Кассу и зал ожидания перенесли чуть левее, график работы поездов не меняли.

Технический директор рассказал, что сроки сдачи могут затянуться и в Рудном. После обследования здания вокзала на станции "Железорудная" выяснилось, что даже капитальный ремонт его не спасет. Оно было построено в 1959 году - всего через два года после того, как образовался сам города горняков. С тех пор оно ни разу не ремонтировалось. После длительного обследования здание признали аварийным и старый объект пришлось полностью снести. От него остался только фундамент, который сейчас укрепляют для строительства нового вокзала. Площадь здания почти 500 квадратных метров, стоимость реконструкции около 800-900 млн тенге.

В нем также предусмотрят три вида туалетов, современную мебель и оборудование для безопасности и комфортности пассажиров. На время реконструкции для пассажиров, уезжающих из Рудного, отвели временное помещение. Оно расположилось в 70 метрах от старого, в него тоже временно переехали и железнодорожные кассы. Что касается нового внешнего облика, то рудничане, увидев его в проекте, расстроились. И считают, что постройка 1959 года была оригинальнее.

В Аркалыке старое здание железнодорожного вокзала не приостановило работу, но в нем остались только диспетчерская служба и касса. Прилавки, киоски, пункты торговли полностью демонтированы. Помимо обновления внутреннего и внешнего облика самого здания вокзала, в проекте отмечено благоустройство прилегающей территории, включающее установку скамеек, урн, устройство парковочных мест, модернизацию освещения и озеленение.

Сроки сдачи размыты

Кстати, обновление здания вокзала в Аркалыке тоже началось позже запланированного срока. Строители на нем появились только в июле, хотя о ремонте объявили в начале апреля. Так что сроки сдачи объекта тоже пока четко не определены.

Еще в трех населенных пунктах - на станциях Тобол, Кушмурун и Аманкарагай реконструкция старых зданий железнодорожных вокзалов тоже идет полным ходом. Сейчас все они на стадии строительно-монтажных работ. Правда, когда переделки закончатся никто конкретно сказать не может.

"По планам, все реконструкции должны быть закончены в этом году. Но в связи с форс-мажорными обстоятельствами на нескольких вокзалах, точные сроки назвать не можем", - констатирует технический директор железнодорожного вокзала "Костанай".

С учетом того, что реконструкцию зданий в Костанае и Аркалыке начали с большим опозданием, а в Рудном вместо ремонта и вовсе потребовалось строительство с нуля, эти три вокзала точно в этом году вряд ли сдадут. Что касается выбора зданий для реконструкций, то их выбирали с учетом пассажиропотока. И при изменении облика будут учитывать именно этот параметр. К примеру, на костанайском вокзале пассажиропоток 700 человек в день, а на некоторых не больше 30. Исходя из этого и будут рассчитывать количество посадочных мест и другое. Но новые туалеты трех видов будут на всех вокзалах.

Отметим также, что недавно выездные комиссии КТЖ проверили ход ремонтных работ на всех 125-ти железнодорожных вокзалах, которые обновляют по всей стране. Комиссии фиксировали, в каком состоянии объекты, указывали на недочеты и давали поручения по их устранению. Очередной выезд комиссий запланирован с 15 по 20 сентября.

Фото: Аскар Кенжетаев.