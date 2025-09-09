Дело в отношении жителя Алматинской области Ш. рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовном делам Костаная. Мужчину обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ст. 345 ч. 4 РК УК).

Место ДТП

Смертельное ДТП произошло 20 мая недалеко от пограничного поста "Кайрак". Водитель автомобиля Ford Transit, в салоне которого находилось 10 пассажиров (все - иностранные граждане), столкнулся с грузовым автомобилем DAF, стоявшим на обочине. В результате аварии шестеро пассажиров скончались на месте происшествия, ещё четверо с различными травмами были доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

Как сообщает пресс-служба областного суда, во время процесса подсудимый полностью признал вину в случившемся. У него на иждивении есть малолетние дети. Прокурор запросил для алматинца наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Суд, учитывая личность и характер деяний подсудимого, поддержал наказание, предложенное прокурором.

- Санкция ст. 345 ч.4 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, - пояснили в суде. - Согласно ч. 2 ст. 55 УК при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении преступления средней тяжести не может превышать половины максимального срока.

Приговор еще не вступил в законную силу.