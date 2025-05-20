Все погибшие - пассажиры микроавтобуса Ford Transit. Всего в салоне, помимо водителя, находилось 10 человек. Смертельная авария произошла сегодня, 20 мая, утром недалеко от поста пропуска «Кайрак».

- На автодороге «Алматы – Екатеринбург», примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак», водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров-иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия.