Судмедэксперт на месте постановил, что смерть наступила около 5-6 часов назад. Но, как показала дополнительная экспертиза, с момента убийства до времени изучения трупа прошло более суток.

Жителя села Красная Пресня Мендыкаринского района Максута ОМАРОВА обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше убийства в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.

Фото из архива "НГ"

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на дивне и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

9 сентября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области изучили видеоматериалы осмотра места происшествия.

- На передней поверхности грудной клетки слева, на уровне третьего межреберья рана № 1 косо-вертикально, - говорит судмедэксперт на видео. - Отступая от данной раны на 8,5 см, имеются две раны на уровне третьего, четвертого, пятого, шестого межреберий. На передней поверхности грудной клетки, справа, на уровне четвертогого межреберья рана № 4. Раневой канал идет сверху вниз и слева направо, длина раневого канала 7,4 см.

- Прошу обратить внимание: судмедэксперт говорит, что смерть наступила 5-6 часов назад, - сказал защитник подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО. - В дальнейшем это все было признано ошибочными данными. В дальнейшем, когда экспертиза трупа была, уже сказали - более суток назад.

- Данное заявление преждевременно, так как у нас в материалах дела имеются заключения судмедэкспертизы трупа, - сказала прокурор. - Там более подробно.

Интересно будет узнать, на каком времени смерти будет настаивать каждая из сторон. Если, конечно, этот показатель вообще способен, вместе с другими данными, указывать на нахождение или, наоборот, отсутствие подсудимого в доме Тлеубергенова в момент убийства.

Фото автора