Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ был недоволен тем, что в соцсетях по поводу акции разразился скандал из-за того, что ее восприняли как принуждение педагогов. По его словам, все дежурили добровольно и за зарплату, в среднем от 200 000 тенге. Что говорят в ДЧС?

Поднял вопрос аким на аппаратном совещании в горакимате 18 августа.

- Люди получали дополнительную заработную палату, - говорил он тогда. - Еще раз повторяю, как это происходило все. Заработная плата, в принципе, немаленькая там. Что входило в функционал - рейдовые мероприятия. Никому не говорилось вплавь спасать кого-то! Профилактическая работа велась! Благодаря таким превентивным мерам избежали больших последствий, гибели детей! Разве не это цель была? Это же основная цель! Даже если там кто-то возмущался, если цель достигнута, это же правильно! Понятное дело, в первую очередь родители должны отвечать за своих детей. Но кто может контролировать на 100%? Тем более в летний период. Родители работают.

Насколько педагоги помогли, корреспондент «НГ» спросил у начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдоса АХМЕТОВА на брифинге в РСК сегодня, 2 сентября. Ахметов пояснил, что поскольку акцию инициировал не ДЧС, вопрос лучше адресовать управлению образования области. Но свое мнение высказал:

- Эффективность, я думаю, в любом случае была. Потому что в первую очередь там работа была такая, чтоб за детьми следили, контролировали. Случаи же регистрировались у нас, что дети тонут из-за того, что без присмотра оставили родители. То, что педагогов привлекли, я думаю, это просто помощь. Потому что органы, ДЧС не успевают это все смотреть, хотя проводятся рейдовые мероприятия.

По данным Айдоса Ахметова, в этом году в купальный сезон в области утонули 8 человек: 3 в Костанае, 1 в Лисаковске, 2 в Костанайском районе, 2 в Рудном, один из которых - несовершеннолетний. В прошлом году в области зафиксировали также 8 утонувших.

