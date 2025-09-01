Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат ДУЙСЕНОВ находится в розыске, передает Tengrinews.kz.

Соответствующая информация опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры

Согласно данным ресурса, розыскное дело зарегистрировано 29 августа в Алматы управлением полиции Алмалинского района по инициативе прокуратуры. Дуйсенову 52 года, он числится в базе разыскиваемых лиц уже три дня.

Журналисты Tengrinews.kz обратились за подробностями в правоохранительные органы.

Максат Дуйсенов был назначен главным транспортным прокурором Казахстана в августе 2018 года приказом бывшего на тот момент генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.

С 2013 по 2014 год занимал должность заведующего сектором Совета Безопасности Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 год работал заместителем руководителя Нацбюро по противодействию коррупции.

С января 2018 года - первый заместитель главного транспортного прокурора.

