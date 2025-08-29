О том, что вода в логе обзавелась специфическим запахом и цветом, "НГ" сообщала 18 июля. Внимание на это обратили экологи, офис которых расположился неподалеку. В тот же день на место выехали специалисты департамента экологии Костанайской области, чтобы взять пробы воды. Вчера, 28 августа, руководитель этого ведомства Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ сообщил на брифинге в РСК, что найти виновного не удалось.

- Когда к нам поступило обращение, мы сразу же выехали на место, в течение трех дней наблюдали скопление этих нечистот. Если говорить простыми словами, их количество не увеличивалось, - сказал Елеусенов. - И более того, данные нечистоты не попали дальше пересечения лога с улицей Баймагамбетова. Мы проводили обследование на улицах ниже к реке Тобол, загрязнений там не выявлено. Мы продолжаем следить за логом. Сегодня никакого запаха или сброса нечистот нет. Скорее всего, это был разовый сброс. Мы в полицию написали письмо, чтобы они по камерам могли установить какую-то инсинераторную машину, которая могла провести такой сброс. На сегодня ответа от полиции нет. Если будет известен нарушитель, мы, конечно, будем привлекать его к ответственности.

Елеусенов уточнил, что сотрудники департамента проверяли коллекторы ГКП "Костанай-Су", но порывов с их стороны выявлено не было.

- Мы отобрали пробы воды, экспертиза подтвердила, что это были нечистоты канализационные, - сказал Елеусенов. - Это не порыв канализации. Повторюсь - скорее всего, это сброс инсинераторной машины.

Фото из архива "НГ"