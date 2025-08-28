Руководителей кикшеринговых компаний будут привлекать к ответственности за нарушения правил пользователями электросамокатов. Об этом на брифинге СЦК заявил председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, передаёт Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что правила пользования электросамокатами практически никем не соблюдаются, Кайсар Султанбаев сообщил, что санкции за нарушения будут применяться не только к пользователям маломобильного транспорта, но и к кикшеринговым компаниям.

- Проблема самокатов существует, это надо признать. Мы сегодня будем дополнительно встречаться с руководством кикшеринговых компаний. Основные проблемы сегодня – передвижение по тротуарам, несоблюдение скоростного режима. Руководители кикшерингов в своё время нам клятвенно обещали, что, если самокат используется на тротуарах, они не будут превышать скорость более 6 километров в час, однако на сегодня это не исполняется. Поэтому в отношении руководителей этих компаний в рамках закона будут приняты меры, - заявил Султанбаев.

Он согласился с тем, что пользователи электросамокатов создают угрозу не только для самих себя, но и для безопасности передвижения пешеходов.

- На сегодня сказать, что мы разобрались с безопасным вождением самокатов, рановато, но мы наведем порядок. Я вам даю слово, - сказал он.

Кайсар Султанбаев отметил, что отдельно будет рассматриваться вопрос, касающийся специальных парковок для электросамокатов.

- После эксплуатации самокаты где попало бросают, они мешают пешеходам, и в целом непорядок в этом плане. Мы просили руководителей этих компаний вместе с исполнительными органами определить места стоянок для самокатов. Однако эта работа тоже до конца не была сделана. В этой связи нами будут приниматься меры. Мы их всех (кикшеринговые компании – прим.) будем привлекать к ответственности, - сказал глава административной полиции.

Ранее в МВД сообщали, что за 8 месяцев текущего года привлечено 33 000 человек за разные нарушения, связанные с вождением электросамокатов.

