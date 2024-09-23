В Министерстве внутренних дел озвучили статистику касательно нарушений вождения электросамокатов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отмечается, что за 8 месяцев текущего года привлечено 33 тысячи человек за разные нарушения, связанные с вождением электросамокатов.

"Территориальными департаментами полиции с начала лета текущего года проводились акции по безопасной эксплуатации электросамокатов. С компаниями, предоставляющими в аренду электросамокаты, проводились разъяснительные работы по эксплуатации и правилам вождения электросамокатов. Наряду с этим сотрудниками строевых подразделений в случае выявления указанных нарушений в установленном порядке принимаются меры административного воздействия", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции.

В ведомстве напомнили, что Главой государства 29 июня 2023 года подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения" (введен в действие с 30 августа 2023 года).

В закон "О дорожном движении" включено ранее отсутствовавшее понятие "электрический самокат" – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более двадцати пяти километров в час.

На прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха высказался о возможном запрете электросамокатов в Казахстане. Он отметил, что сейчас у МВД нет законодательных рычогов для их запрета.

45% читателей "Нашей газеты" в опросе в Telegram считает, что электросамокаты не стоит запрещать, но следует чаще наказывать за нарушения. 13% согласились, что запрет такого транспорта нарушит права граждан. Еще 42% проголосовали за запрет электросамокатов в Казахстане.