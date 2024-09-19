Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха высказался о возможном запрете электросамокатов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Сената журналисты спросили замминистра, почему МВД полностью не запретит прокат электросамокатов, как, например, это сделали в Мадриде.

"Ну потому что в Мадриде, наверное, есть соответствующее законодательство, а у нас нет. Вы знаете прекрасно: когда вносили этот законопроект по самокатам в Мажилис, мы вообще предлагали запретить им двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Депутаты нас не поддержали. Поэтому это не входит в нашу компетенцию, к сожалению. У нас нет законодательных рычагов, чтобы полностью запретить", - сообщил Игорь Лепеха.

Замминистра добавил, что МВД тем не менее продолжает работать с депутатами над вопросом ужесточения ответственности для самокатчиков.

"Необходимо все-таки требования ужесточать. Мы, когда обсуждали вот эти все вещи, наши агрегаторы говорили, что они люди ответственные, серьезные, что они будут сами ограничивать многие вещи. Но, к сожалению, мы видим, что никто ничего не ограничивает. В частности, когда говорили, что скорость будет 5 километров в час по тротуару, предполагалось, что они будут замедлять, у них есть такая техническая возможность. Мы все ходим пешком, видим, что никто этого не делает", - сказал полицейский.

Игорь Лепеха подчеркнул, что МВД не может просто взять и запретить электросамокаты: очевидно, что в этой части необходимо дальнейшее законодательное регулирование.

Журналисты также поинтересовались, как в МВД смотрят на предложение депутатов ввести обязательную государственную регистрацию электросамокатов.

"Это было бы неплохо, я просто пока не готов (комментировать - прим.). Идет предварительное обсуждение. Но если будут спрашивать мнение МВД, то мы только за. В ряде стран есть же какие-то номера на самокатах, пусть это не государственная регистрация. Но у них должны быть какие-то номера, которые хотя бы можно идентифицировать, кто в это время сбил, условно. Мы ставим вопрос сейчас перед депутатами, что необходимо дальше работать в плане дальнейшего регулирования этих самокатов и ужесточения ответственности", - добавил Лепеха.

По данным МВД, с начала года с участием электросамокатов произошли 97 ДТП, два человека погибли, 93 - пострадали.

Напомним, в августе казахстанцы создали петицию, в которой просили МВД запретить аренду электросамокатов в стране.