Кикшеринг, предоставление в прокат электросамокатов, - вид бизнеса, который из городов-миллионников двинулся в регионы. Сегодня синие самокаты казахстанского сервиса Jet можно видеть в областном центре и в Рудном. Но, например, в Рудном акимат обеспокоен тем, что на этих средствах передвижения люди мешают окружающим, иногда подвергают опасности себя и других. Ситуацию 23 июля обсудили в палате предпринимателей Костанайской области.

В Костанае для электросамокатов виртуально определено около 100 парковочных мест

Самокаты - на штрафстоянку

- Они в нашем городе не совсем удобны, бывает, выезжают на проезжую часть. Собственники этих самокатов говорили, что ездит молодежь, но старше 18 лет. На самом деле, эти их требования не соблюдаются. Ездят и дети, есть видеосъемка этого, - обозначил проблемы руководитель отдела предпринимательства акимата Рудного Алмат ЖИЛИСПАЕВ. - К тому же у нас сейчас город перекопан, идет замена теплосетей, есть опасения за самокатчиков в плане безопасности.

К середине июля в этом городе, по данным управления полиции, к административной ответственности привлекли 10 нарушителей, их средства передвижения определили на штрафстоянку.

За что привлекли? За нарушение Правил дорожного движения по ст. 615 КоАП РК наложены штрафы в размере 2 МРП.

6 км/ч рядом с пешеходом

В прошлом году в ПДД были внесены изменения, касающиеся пользования электросамокатами. Они являются транспортными средствами индивидуальной мобильности, предназначенными для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя... с максимальной скоростью 25 километров в час. С такой скоростью ездить можно по велосипедной дорожке, по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств. Но на проезжую часть разрешено выезжать, только если водитель достиг 18 лет, ему также необходимы водительские права любой категории и защитный шлем.

По тротуару, любой пешеходной дорожке на самокате - по правилам - нельзя ездить со скоростью выше 6 км/ч.

Велодорожек в Рудном нет вообще, в Костанае их совсем немного. Выделенных для маршрутного транспорта линий тоже нет. Так что самокатчикам остаются либо тротуары, либо проезжая часть.

И поэтому, говорили в палате предпринимателей, на первый план выходит культура вождения. В ПДД не обозначено, но эксперты, например, очень советуют на тротуарах соблюдать неписаное правило «приоритета пешехода».

Надо взаимодействовать

По словам заместителя директора областной палаты предпринимателей Роберта ЮСУПОВА, была попытка пригласить к онлайн-участию во встрече основателя сервиса Jet Мейрамбека Абелкасова, не получилось.

- Но в одном из недавних интервью он отмечал, что при продвижении бизнеса в регионы партнерам компании необходимо взаимодействовать с местными акиматами, полицией, чтобы вместе решать проблемы. А они решаемы, - сказал Юсупов.

Это подтвердил руководитель отдела местной полицейской службы Костаная Ернур АЛТАЕВ. Он рассказал, что уже дважды руководители МПС встречались с региональным представителем сервиса, обсуждали проблемные моменты. Сначала стражей порядка заботило то, что самокаты стоят повсюду без присмотра. Полицейские взялись выяснять, как в деталях работает сервис, что владельцы техники дистанционно могут контролировать, какие ограничения выставлять.

В Костанае, например, по договоренности с ними запрещено передвижение на электросамокатах в парке Победы, в Сити-центре, на площади перед областным акиматом. Причина - это людные прогулочные места. По инициативе хозяев ТРЦ Kostanay Plaza запрещено также оставлять электросамокаты на территории, которая принадлежит этому центру.

Не штрафом единым

- Действительно, когда электросамокаты только появились у нас, их оставляли где придется. В настоящее время порядок навели, в Костанае сейчас более 100 парковочных точек для них, - сказал Ернур Алтаев.

И пояснил, что визуально на местности они не обозначены, но виртуально метки есть, водитель самоката обязан оставлять его именно в таком месте, ближайшем для него по маршруту. Должен также сделать фото, чтобы владельцы могли убедиться, что средство передвижения не повреждено. Если такой алгоритм не выдерживается, то считается, что клиент движение продолжает и сумма списываемых средств с карты растет. Так что не штрафом единым можно регулировать действия самых непослушных пользователей.

Отдельный вопрос - по несовершеннолетним. Владельцы сервиса, по словам полицейского, сами выставляют ограничения для них, например, не принимают заказы, которые оплачиваются специальными банковскими картами для детей. Тем не менее запрет обходят, возможно, и с помощью взрослых. Фиксировались случаи, когда электросамокатами управляли нетрезвые люди.

Пока у нас эти «джеты» - средство развлечения, а не передвижения с целью быстрее попасть в места, куда редко ходит общественный транспорт.

- В Костанае мы договорились, если видим нарушение, вообще что-то, связанное с самокатчиками, что мешает окружающим, будем фиксировать и направлять информацию руководителю сервиса в регионе, - сказал Алтаев, - чтобы проблемы там знали и решали. Возможно, и коллеги в Рудном будут действовать так же.

Представители компании утверждают, что уделяют большое внимание вопросам безопасности, вплоть до соблюдения скоростного режима через приложение в телефоне.

Пока МПС Костаная к самому бизнесу претензий не имеет, за нарушения при использовании электросамокатов ответственность несут водители.

Фото Галины КАТКОВОЙ