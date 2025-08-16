Каждый город имеет собственный жизненный путь, который во многом напоминает биографию человека: этапы младенчества, юности, зрелости и, наконец, старости. Однако, в отличие от человеческой жизни, историческое развитие города во времени и пространстве может быть потенциально бесконечным. Тем не менее даже у бесконечности есть отправная точка. Начало существования города Костаная в потоке истории было связано с политическим решением администрации Российской империи...

Кустанайский брод в районе Урдабай-сая

Реформа 1868 года

В 1868 году царская админстрация провела в казахской степи административно-территориальную реформу под названием «Временное положение об управлении Тургайской, Уральской, Акмолинской и Семипалатинской областями». В результате этой реформы была образована Тургайская область из территорий бывшей Средней и Восточной Орды, управлямой в свое время из Оренбурга.

Административно область была разделена на четыре уезда: Илецкий (в 1880-х годах часть Илецкого региона включена в состав Оренбургской губернии, а уездный центр переведен в Актобе), Иргизский, Тургайский и Николаевский. Названия трех из них - Илек, Иргиз и Тургай, а также их административных центров были связаны с названиями рек региона. Лишь Николаевский уезд (бывшая территория Восточной Орды) получил свое имя по названию станицы Николаевск, основанной военными казаками в верховьях реки Аят, в 65 верстах от ее впадения в Тобол, примерно в ста верстах от почтовой дороги. Проводить административную работу в таких условиях было затруднительно, поэтому вскоре уездный центр перенесли в город Троицк.

Название уезда «Николаевский» совершенно не соответствовало историко-географическим особенностям края и стало результатом чисто административного решения, основанного на представлениях, обусловленных оседлым образом жизни. Спустя 25 лет территория уезда и его центр обрели название, согласующееся с местными реалиями. И это название, как и названия других регионов Тургайской области, было связано с местными реками, но не одним, а двумя. Однако до того, как регион вернул себе историческое название много воды утекло… в реке Тобол.

Как искали место...

В 1869 году администрация Тургайской области с целью переноса центра Николаевского уезда в казахскую степь определяет местность Урдабай-тугай (бывший совхоз «Краснопартизанский», ныне п. Амангельды), расположенную в среднем течении реки Тобол, как будущее местоположение центра и, соответственно, как новый населенный пункт.

Представление проектов переселенческих участков коренному населению Николаевского (Кустанайского) уезда. 1870 г.

В 1879 году военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович лично посещает Урдабай-тугай, но, сочтя это место непригодным с санитарной и экологической точки зрения, начинает поиск нового участка, исследуя территорию в 18 верстах ниже по течению Тобола, между урочищами Урдабай-тугай и Умиртай (ныне дачные участки за жилым массивом «Тепличный»). В ходе этих поисков местность между Кустанай-уткуль (на казахском языке «уткуль» (ótkel) означает «переправа (брод)» - авт.) и Абиль-сай (сай - овраг) признается удобной для строительства жилищ переселенцев. Генерал-губернатор поручает старшему помощнику начальника Николаевского уезда, штабс-ротмистру султану Т. Сейдалину определить, чьи зимовки (кыстау) находятся на выбранных участках, и сколько сена на этих землях заготавливается на зиму.

Султан Сейдалин выполняет поручение губернатора и 30 октября 1879 года отправляет ему официальный рапорт. В нем он подробно описывает географические и природные особенности 18-верстного участка земли, исследованного губернатором, и отмечает, какие казахские аулы имеют зимовки и сколько сена на этих землях заготавливается. Он также указывает, что Кустанай-уткуль, намеченный как место для строительства будущего поселения, расположен в 8-9 верстах от Урдабай-тугая. По этому поводу он пишет следующее: «Тобол в пределах Урдабай-тугая нигде не прикасается своим течением ни к одному, ни к другому возвышенному берегу, постепенно приближаясь к левому берегу только по выходе из Урдабай-тугая и достигая его лишь в пределах Кустаная, у брода Кустанай-уткуль, что в 8-9 верстах от места, предназначенного для города» (См. «Участок с бродом того же имени» № 35 (1170) от 29.08.2024 г.). Кстати, позже, в 1880-1883 годах, Сейдалин временно исполняет обязанности главы этого нового места проживания переселенцев из внутренних регионов России.

…и как искали компромисс

Получив рапорт, руководитель области 27 ноября того же года направляет письмо оренбургскому генерал-губернатору Н. А. Крыжановскому. В письме он информирует о ходе выполняемой работы по выбору центра уезда. В ответ на это Крыжановский 19 декабря 1879 года дает указание получить согласие (в архивных материалах используются термин «приговор» - авт.) местных жителей на выделение земель для будущего поселения, чтобы в дальнейшем избежать споров между коренными жителями и переселенцами. 17 января 1880 года Тургайский военный генерал-губернатор Константинович поручает выполнение указания о договоре с местными жителями начальнику Николаевского уезда А. Сипайлову.

Объявление уездного начальника А. Сипайлова от 21 июля 1881 года

Получив поручение от областного руководства, начальник уезда организует в 1880-1881 годах три съезда в Аракарагайской волости. Первое собрание проходит 29 октября 1880 года, второе - 26 января 1881 года, третье - 1 июня 1881 года. В работе съезда участвовали известные люди Аракарагайской волости, такие как Минайдар Кылышбаев и Абиль Хангоджин, у последного зимовка находилась рядом с оврагом Абиль-сай. На первых двух съездах представители аулов (свыше 30 человек) Аракарагайской волости выносят решение о выделении необходимой земли для поселения только с одной стороны реки Тобол, то есть с левого берега. Видимо, казахские аулы хотели сохранить свободный доступ к броду Кустанай-уткуль. Однако областная администрация категорически с этим не соглашается. Она грозилась: если казахские аулы добровольно не уступят правый берег реки под нужды поселения, то на основании 226 параграфа Временного положения вынуждена будет отрезать этот участок без согласия с их стороны.

Лишь на третьем собрании представители аула № 2, входящего в состав Аракарагайской волости, дают согласие выделить участок земли площадью 13 500 десятин (на 200 десятин больше первоначального плана) с обеих сторон реки Тобол для нового поселения. Соглашение официально оформляется волостным управителем О. Баубековым, начальником уезда А. Сипайловым и его старшим помощником Т. Сейдалиным и заверяется их подписями.

После получения согласия казахских аулов админстрация начинает на обозначенной генерал-губернатором территории (между Кустанай-уткуль и Абиль-сай) строительство домов для переселенцев и служащих уездной администрации. Для них в 1881-1883 годах было построено 330 жилых помещений.

В январе 1884 года уездная администрация окончательно переезжает из Троицка в Кустанай. Названные факты открывают новую ветку дискуссии о дате основания города. Общее принятое утверждение, что основание города Костаная произошло в 1879 году, не соответствует исторической действительности. В том году это только было намерение областного руководства. Если каждое намерение начальников считать отправной точкой, то по логике датой основания города должен быть 1869 год. когда Урдабай-тугай был определен уездным центром.

«Кустанай с бродом того же имени»

В архивных документах, связанных с этими событиями, часто упоминается «Кустанай-уткуль» как в казахском варианте, так и в русском переводе - «Брод Кустанайский». Это свидетельствует о том, что топоним «Кустанай» происходит от названия известного брода на реке Тобол. Это черным по белому зафиксировано в рапорте Т. Сейдалина в следующих выражениях: «...за которым начинается другой участок - Кустанай с бродом того же имени через Тобол».

Переселенцы Иван и Петр Шабуровы, Иван Коровин, Михаил Воробьев в сапожной мастерской. 1889 г.

В целом для кочевников, занимающихся скотоводством, броды имели особое значение. В этой связи следует отметить, что крепости и города, возводимые в казахской степи в XIX веке на берегу реки, располагались вблизи брода (переправы). Например, Оренбургская крепость (позже г. Тургай) была построена на переправе Jar-ótkel, Акмола (ныне столица Астана) - на броде Qara-ótkel, а Атбасар (переправа, где можно переходить на лошадях) - на одноименном броде реки Есила (Ишима).

Что представляет в смысловом контексте топоним «Кустанай-уткуль»? Ответы на эти вопросы стоит искать в географических представлениях наших предков, сформированных в условиях кочевого образа жизни. Если учесть, что сезонные перемещения кочевников, обусловленные скотоводческим хозяйством, происходили преимущественно в меридианном направлении - с юга на север и обратно, то Кустанай-уткуль был естественно-природным мостом, который обеспечивал переход с правого берега Тобола на левый и обратно. Таким образом, Кустанай (Qos+tan+ay) - это территория, расположенная на левом берегу реки Тобол, пастбище со множеством водоемов и сочными, густыми травами, которые особенно высоко ценилось в скотоводческом виде хозяйств.

Мавераннахр в Степи

Теперь об этимологии самого топонима «Кустанай». В определениях значения этого названия есть разные, порой противоречивые мнения. В основном выводы опираются на фольклор - народные легенды, зафиксированные в письменных источниках начале XX века и существующие в разных вариантах до сего дня. По нашему мнению, этот топоним сложного слова, образованного от трех основ Kýsh+dóń+áı с мягкими гласными. Их значение - «две реки, стекающие с возвышенности». При этом «kýsh» - два (двойной), «dóń» (например, Дон, Донгуз) - возвышенность, «áı» (например, Айагуз, Айат, Айке, Айгыз, Тургай) - река. Две реки - это Тобол и Уй (Ой). Они берут начало от хребтов Уральских гор и обьединяются в нижнем течении реки Тобол в одно русло, при этом образуя большую степную территорию. Земельный ареал между реками получил название Kýsh+dóń+áı (Qos+tan+ai). Если выразиться на современном казахском языке - Qos ózen arasy, на русском - Междуречье, на средневековым персидском языке - Мавераннахр, на древнегреческом языке - Месопотамия (См. «Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай» № 6 (1141) от 8.02.2024 г.)).

Члены землеотводной партии переселенческого управления 1890 г.

Русскоязычное название Кустанай - это фонетическая калька с тюркского Kýsh+dóń+áı. Для слов с тюркской основой «kýsh» в русском языке сложились фонемные соответствия «кус» или «куш». Например, гидронимы «Кускуль», «Кушмурун», долгое время использовавшиеся в Костанайском регионе, или топоним «Куштау» в Башкортостане. Следовательно, можно утверждать, что современное название с твердыми гласными - Qos+tan+ay - в момент своего появления в русскоязычных источниках изначально произносилось с мягкими. Паралельное использование в произношении мягких и твердых гласных встречаются до сегодняшего дня в разговорной речи казахского языка. Например, qulaq-qúláq, bulaq - búláq и т. д.

Если бы корень «kýsh» в то время использовался с твердым гласным «qos», то в русских текстах оно записывалось бы с гласной «а» из-за характерного «аканья» в русской разговорной речи, что давно зафиксировано лингвистами. Таким образом, название вошло бы в обиход русскоязычной среды как Кастанай.

Со временем из названия Кустанай-уткуль (Кустанайский брод) исчезают слова «брод» и «уткуль», и в официальной переписке царской администрации закрепляется термин «урочище», характерный для литературного русского языка. Тем не менее в материалах экспедиции Ф. Щербины, организованной Министерством внутренних дел Российской империи в 1898 году с целью изъятия «излишков» казахских земель, зафиксировано упоминание о том, что город появился возле брода. В частности, он пишет: «Кустанайский уезд как редкая по богатейшим естественным условиям местность пользуется у искателей вольных земель широкой известностью далеко за пределами Тургайской области. Сюда идут европейские переселенцы с большею охотой, чем во все другие места Сибири… В неизвестном до того месте, просто у брода р. Тобол, возник и чисто с американскою быстротою вырос город Кустанай с 12-тысячным населением».

Брод, который был неизвестен европейским переселенцам, с древних времен был хорошо известен кочевым казахам. До появления города существовал регион богатых пастбищ для скотоводческого хозяйства под названием Kuş+dȏǹ+ăy (Qos+tan+ay). Движение кочевников, занимавшихся скотоводством, не имело привязки к одной точке, оно охватывало большую территорию, широкую местность. Такие названия, как Тургай, Иргиз, Атырау, Сарыарка, Сырдарья, Жетысу и другие, тоже отражают именно такие широкие территории. С этой точки зрения очевидно, что казахи, наряду с зимовками (кыстау), использовали регион Qos+tan+ay, расположенный «между двумя реками», как летнее пастбище (джайляу).

Сообщение министра внутренних дел, направленное военному генерал-губернатору Тургайской области

Новое поселение, созданное для переселенцев, изначально получило название Новониколаевск, а затем - Николаевск. Однако эти названия по разным причинам не прижились и оказались неудобными для административного управления. В конечном итоге, 20 февраля 1895 года, по указу российского императора поселению возвращается его прежнее историко-географическое название Кустанай.

Где был Кустанайский брод?

Обратимся к первой карте-плану города Кустаная, составленной старшим топографом Лесного ведомства Белоглазовым 23 сентября 1896 года по поручению военного генерал-губернатора Тургайской области (копия плана, представленного автором этих строк, находится в областном историко-краеведческим музее).

В 1879 году А. Константинович планировал, что участок, отведенный для строительства усадьбы переселенца, - это территория, «ограниченная с севера оврагом против брода Кустанай-уткуль, с юга лощиною Абиль-сай, с востока р. Тобол...».

Казахская знать. 1900 г.

Географическая точка «овраг напротив брода Кустанай-уткуль» находится вблизи пивоваренного завода, основанного швейцарским предпринимателем Лоренцем. Позже, чтобы сохранить в памяти первоначально выбранное для основания города историческое место Урдабай-тугай, жители начинают называть этот овраг «Урдабай-сай». Он непосредственно находился в агломерации (удобный для спуска к реке и подъема) Кустанай-уткуль, поэтому он, скорее всего, такое же имел название, связанное с бродом. В 1898 году священник П. Гордеев писал: «...он (А. Константинович - авт.) отъехал от означенного пункта (от Урдабай-тугая - авт.) вниз по течению реки еще на 18 верст и остановил свое внимание на этом месте, среди заключенных двух логов: с юга - Абиль-сая, с севера Кустаная. Последнее название легло в основу имени самого города».

Первые дома города начинают строиться рядом с этим оврагом и постепенно расширяются в южном и западном направлениях. Деревянная Михайловская церковь, прилегающая к ней площадь и христианское кладбище размещаются в окрестностях Урдабай-сая.

Открытие железной дороги в Кустанае. 1 декабря 1913 г.

Брод Кустанай-уткуль, расположенный напротив Урдабай-сая в русле реки, находился в месте, где треугольный остров сужает течение реки Тобол. Именно там русло реки становилось особенно узким, образовав брод.

Мелководье и медленное течение реки в районе брода топограф обозначил мелкими точками. На карте от брода в сторону города выходят две тропинки. Одна поворачивает на юго-запад и ведет прямо в город, другая выходит к оврагу Урдабай-сай. Этот план местности свидетельствует о том, что Кустанайский брод широко использовался до 1896 года, когда была составлена карта.

Первый эшелон на железной дороге Кустаная. 1913 г.

На противоположном берегу у брода располагался знаменитный Кустанайский конный завод. При выборе места, вероятно, администрация учла наличие естественного моста, то есть брода на этом участке реки. Кстати, переселенцы, не получившие узаконенные квоты в Кустанае, образовали за рекой стихийное поселение под названием Затобольск.

Приемка в эксплуатацию нового моста через Тобол. 1913 г.

В заключение стоит отметить, что в названии города Костаная заложена замаскированная этимология, уходящее корнями в древнетюркскую, а возможно, даже гуннскую эпоху. Научно обоснованное использование этого факта в общественном дискурсе (укрепление дружбы тюркских народов, использование в международных связях) может стать значимым вкладом не только для региона, но и для всего Казахстана.

Посвящается Дню города Костаная.

Автор - доктор филологических наук, профессор КРУ имени Ахмета Байтурсынулы

Статья написана в рамках проекта «Диахроническое изучение топонимов регионов Казахстана» по инициативе РГУ «Центральный государственный архив» Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.

Фото областного историко-краеведческого музея. Редакция «НГ» благодарит Игоря НИДЕРЕРА за помощь в иллюстрировании этой статьи.