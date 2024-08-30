Летом 1879 года военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович прибывает для инспекции в местность Урдабай-тогай (Урдабаевы луга), которая в 1870 году была определена как центр Николаевского уезда (позже Кустанайского уезда). Целью его визита являлось изучение вопроса окончательного переезда центра уезда из Троицка на территорию Тургайской области.

Алмасбек Абсадык: «Название урочища было тесно связано с наименованием переправы»

Главе области не понравилась местность будущего поселения Урдабай-тогай. Так как, во-первых, урочище находится слишком далеко от русла реки, а во-вторых, из-за последствий сильной засухи в минувшее лето при разливе реки Тобол образовались разливы воды и от берега реки исходил неприятный запах. Сопровождавший губернатора врач Неймар также считал, что местность не подходит для городских условий с гигиенической точки зрения.

Констатинович с целью выбора местности для будущего поселения осуществляет обозрения вдоль нижнего течения реки Тобол и обследует 18-километровый участок земли между урочищами Урдабай-тогай и Умуртай. В результате он обозначил в качестве места будущего города на участоке между Кустанай-уткуль и Абиль-сай, где русло реки близко приближается к левому берегу.

Костанай-уткуль, то есть Костанайский брод, находился напротив оврага, где позже построили пивоварный завод купца Лоренца. Данный участок был расположен примерно в 8-9 верстах от Урдабай-тогай. Позже перселенцы назовут безымянный овраг в память о первоначальной местности поселения Урдабай-сай. Первые дома горожан появились возле данного оврага и застройка шла в сторону Абиль-сай.

По итогам визита военный генерал-губернатор дает специальное поручение старшему помощнику главы Николаевского уезда штабс-ротмистру Сейдалину собрать сведения о местах зимовки казахских аулов, расположенных в 18 км вдоль течении реки, то есть те участки, где он провел инспекцию.

Тлеумухамбет Сейдалин, султан из рода аристократов-чингизидов, осенью того же года выполнил личное поручение губернатора и 30 октября из Троицка написал рапорт следующего содержания

«Прилагаемый к сему план»

«Представляя при сем составленные мною, по личному приказанию Вашего Превосходительства, глазомерный план (посылаемый в особом тюке) и описание лично обозревавшихся Вами минувшим летом местностей по р. Тобол от предназначенного для расположения города пункта против Урдабай-тогая, ниже по течению реки на протяжении 18 примерно верст до уроч. Умуртая, имею честь доложить, что медленность в исполнении настоящего поручения произошла от трудности собрания вошедших также в представляемое описание сведений о количестве накашиваемого киргизами тюке местностей сена как на стороне, имеющей отойти под город, так и на противоположной, вследствие крайнего в нынешнем году неурожая, не дозволявшего определить размер производимого каждым кибитковладельцем сенокошения, так сказать, с наглядною точностью.

Штабс-Ротмистр Сул. Сейдалин 2.

30 октября 1879 г. № 127. г. Троицк.

Описание Урдабай-тогая и смежно лежащих с ним ниже по течению р. Тобол местностей, обозревавшихся г. Военным Губернатором Тургайской области летом 1879 г., с приложенным к нему глазомерным планом в 1-верстном масштабе.

Урдабай-тогай (Урдабаевы луга) название свое получил от имени кочевавшего тут некогда киргиза Урдабая, а «тогай» значит «луга». Как видно из самого названия, местность Урдабай-тогай представляет луговое пространство, лежащее в долине р. Тобол, простираясь по течению последнего верст на 6, а поперек от 1,5 до 2,5 версты, т. е. во всю ширину его долины в этом месте. Начиная приблизительно с 2-верстной ширины, Урдабай-тогай только в одном месте сузилась до 1 или до 1,5 версты, достигнув далее, ниже по течению реки, наибольшей своей ширины и кончаясь бродом Урус-уткуль, за которым начинается другой участок - Кустанай с бродом того же имени через Тобол и со смежно лежащим с ним ниже, по течению Тобола к урочищем Нартайляк и другим залежам последним до местности Умуртай, верхнею частью коего кончилось обозрение минувшего лета. Таким образом, в прилагаемый к сему описанию план вошел Урдабай-тогай со всеми участками, лежащими между ним и Умуртаем на протяжении примерно 18 с небольших верст.

Долина с лугами Урдабай-тогай, Кустанай, Нартайляк и проч. обрамлены довольно возвышенными, но не особенно крутыми берегами, из коих левый относительно выше и круче, а правый, представляющий почти неприметный спуск с возвышенной равнины Аракарагайского бора, отстоящего от Тобола в 6-7 примерно верстах, и местами ближе гораздо отложе.

Избранный в 1870 году под расположение города пункт, обозначенный в натуре земною насыпью в виде пирамиды, находится на одном из возвышений левой, наиболее нагорной стороне, в верхних частях Урдабай-тогая и отстоит от р. Тобол, протекающей в этом месте более посредине долины, т. е. не подходя ни к одному из нагорных берегов, в полуверсты. Впрочем, Тобол и далее нигде в пределах Урдабай-тогая не касается своим течением ни того, ни другого нагорного берега, приближаясь постепенно к левому из них уже по выходе из Урдабай-тогая и упираясь в него вплоть лишь в пределах Кустаная, бродом Кустанай-уткуль, что верстах в 8-9 от места, предназначенного для города.

Далее два других подобных или непосредственных подходов реки к этой стороне, одним из которых заканчивается прилагаемый у сего глазомерный план встречаются ниже Кустанай-уткуля: первый - верстах в 5 у мазарки Мурзагазы, а второй верстах 9 в верхних частях уроч. Умуртая. Между последним и Кустанаем, в одном из местностей Нартайляка, Тобол отошел к противоположному нагорному берегу. В остальных же частях своего течения река, наклоняясь то к той, то к другой нагорной стороне, ни к одной из них так не близится, как в вышепоказанных четырех пунктах.

Описываемая долина Тобола в Урдабай-тогай и прочих названных выше местностях представляет, за некоторыми впрочем исключениями, почти сплошные луга с превосходною покосною травою, особенно по местам наиболее низменным, заливаемым при малейшем разлитии, каковы: ямки, лужки, ложбинки, пересекающиеся долины в разных ее местах и направлениях. Подсказанными сейчас исключениями разумеются:

а) те немногие, недоступные долины для самого большого разлития, возвышенные места, которые избраны, поэтому киргизами под устройства зимовых стойбищ;

в) места, лежащие под самою рекою и другими водоемами в виде стариц или рукавов или озер, разбросанных повсюду по долине, как на примере, два лежащие рядом, тотчас по спуску с возвышения, предназначенного для города;

е) часть долины, выросшая мелким кустарным лесом-тальником, произрастающим преимущественно по самой реке и чилижником, растущим повсюду, впрочем, с полянами опять для покосов и среди этих таловых и чилижных кустов.

После угодьев, лежащих собственно в долине описываемой части Тобола, не менее важную и существенную частью таковых следует считать, как по отношению к способствованию силам весенних разлитий в Тоболе, так и по обилию мест небезпригодных для хлебопашества несколько, довольно больших, спускающихся в долину этой реки слева, с возвышенной равнины степных озер, лощин с произрастающим по некоторым из них, местами молодым березовым лесом и с богатым месторождением по одной из них, например, Абиль-саю, дикого камня и плитняка. Некоторые из сих озер, отстоящие от Тобола верстах не более как в 9-10, при неурожае на Тоболе, могут служить для сенокошения, по обилию при них покосной травы довольно хорошего качества.

Почва долин в местах низменных глинистая; залежи, где произрастает тальник, песчаная; на местах же более возвышенных и там, где растет чилижник, - супесь и суглинок. Попадается местами и чистый чернозем, а изредка и солонцеватый грунт. По лощинам и по лежащим между ними и близ вершин оных степям грунт земли, местами, суглинистый и супесь, и местами полоса черной и солонцеватой земли.

Все описанные выше угодья по Тоболу состоят в пользовании киргиз Аракарагайской волости разных аулов, всего в числе 127 кибиток, расположенных зимовками все, за исключением лишь одной кибитки, на правой, т. е. противоположной городу стороне Тобола, в ниже следующем порядке и составе:

собственно, в Урдабай-тогае 1-я группа зимовок из 10 кибиток № 1 аула как раз против избранного под город пункта. Эта группа зимовок зовется именем киргиза Бозбая Мусина; 2-я зимовочная группа из двух кибиток Кутебара Ямгчурина № 2 аула; 3-я из 7 кибиток Кочана Балгужина того же № 2 аула; 4-я из 2 кибиток хоружнего Алтынсарина того же аула и 5-я из 7 кибиток Карыкпула Кабылова того же аула;

на уроч. Костанае: 1-я зимовочная группа из 4 кибиток Абиля Хангоджина того же аула и 2-я из 13 кибиток Алима Клычпаева того же аула;

на уроч. Нартайляк: 1-я зимовочная группа из 12 кибиток так называемых Туленгутов того же аула, 2-я и 3-я из 7 кибиток Абилевых, того же аула; 4-я, из 2 кибиток Акдавлетовых того же аула; 5-я, из 2 кибиток Тумабаева того же аула; 6-я и 7 кибиток Утемиса Булекпаева того же аула; 7-я из 2 кибиток Султана Кунтюре Сейдалина того же аула и 8-я из 12 кибиток Султана Айтюре Сейдалина того же аула;

далее на безымянных урочищах: 1-я зимовочная группа из 8 кибиток Утеня Кайдаулова того же аула; 2-я, из 10 кибиток Айдабул-Кулюка того же № 2 аула, 3-я из 12 кибиток Кожбана Санкибаева с № 3 аула и 4-я, что в верхних частях урочища Умуртая, из 9 кибиток Сарсенбая Иманкулова № 3 аула.

Порядок пользования киргиз поземельными угодьями во всех объясненных местностях пока сохранился прежний, т. е. обычный, основанный на праве давности этого пользования, следовательно, далеко неравномерный, как усматривается это и из нижеследующей таблицы распределения покосов между кибитковладельцами разных зимовочных групп, или накашиваемого каждою группою количества сена в средний урожайный год.

Сведения о зимовочных группах

Наименование зимовочных групп по порядку расположения их в каждом участке отдельно, ведя от порядка по течению реки Число кибиток каждой зимовочной группы Количество накашиваемого сена в копнах На правой стороне Тобола На левой стороне Тобола Всего I. Зимовки по Урдабай-тогаю: 1-я. Бозбая Мусина 10 1 400 1 600 3 000 2-я. Кутебара Ямгурчина 2 500 1 000 1 500 3-я. Кочана Балгужина 7 1 600 2 000 3 600 4-я. Хорунжего Алтынсарина 2 1 000 2 000 3 000 5-я. Карыкбула Кабылова 7 900 300 1 200 Итого 28 5 400 6 900 12 300 ІI. Зимовки по Кустанаю: 1-я. Абиля Хангоджина 4 400 600 1 000 2-я. Алима Клычбаева 13 1 200 300 1 500 Итого 17 1 600 900 2 500 IІІ. Зимовки по Нартайляку: 1-я. Туленгутов 12 200 1 300 1 500 2-я и 3-я. Абилевых 7 - 1 125 1 125 4-я. Акдавлетовых 2 300 825 1 125 5-я. Тумабаева 2 50 400 450 6-я. Утемиса Булекбаева и 7-я султана Кунтюре Сейдалина вместе 9 - 1 500 1 500 8-я. Сул. Айтюре Сейдалина 12 260 1 440 1 700 IV. Зимовки по безымянным урочищам: 1-я. Зимовка Утеня Кайдаулова 7 700 800 1 500 2-я. Зимовка Айдабул-Кулюка 10 2 100 900 3 000 3-я. Зимовка Кожбана Санкибаева 12 1 000 500 1 500 4-я. Зимовка Сарсенбая Иманкулова 9 500 200 700 Итого 82 5 110 8 990 14 100 Всего 127 12 110 16 790 28 900

Оригинал таблицы султана Сейдалина

Заключающиеся в этой таблице сведения о количестве сена, накашиваемого кибитковладельцами каждой зимовочной группы, взятые со слов самих зимовковладельцев, к сожалению, не могли быть проверены в точности, особенно в отношении перевеса покосов на той или другой стороне реки, по совершенному неурожаю в текущем году, вследствие чего и ручаться за верность таковых составитель не может, считая их поэтому только приблизительно верными».

«Достаточно для поселения»

Получив рапорт штабс-ротмистра султана Сейдалина, генерал-губернатор 17 ноября того же года визирует его с разъяснительной запиской. В нем он конкретизирует будущее местонахождение предполагаемого поселения в следующим образе: «Площадь, ограниченная с севера оврагом против брода Кустанай-уткуль, с юга - лощиною Абиль-сай, с востока - р. Тобол и с запада - примерно начерченною линией сд (standard deviation (стандартное отклонение) - Авт.); заключая приблизительно до 350 дес., будет совершенно достаточно для собственного городского поселения, т. е. под усадьбы».

Каково историческое значение рапорта султана Сейдалина и запись генерала губернатора А. Константиновича для изучения истории города Костаная?

Во-первых, выбранное местонахождение поселения Костанай первоначально называлось «Кустанай-уткуль» (Кустанайский брод), по-казахски «Қостанай өткелі». Говоря простыми словами, оно означает «переход или переправа в сторону Костанай». Это свидетельствует, что название урочище Костанай было тесно связано наименованием переправы (брода). Переправы, то есть природные лазейки реки для скотоводов-кочевников имели жизнено важное значения. Им часто приходилось, используя переправы, переходить в другое обширное пространство для хорошего выпаса скота. В этом случае в летний период степь Костаная являлась благоприятным пастбищем для скотоводов.

Нужно отметить, что в рапорте султана Сейдалина отсутствуют сведения об «одинокой могиле киргизской старухи по имени Костанай» (Саркин, 1904), а также о могиле девочек-близняшек Тана и Танай (иногда Тан и Ай), которые в виде легенды были широко распространены в советское время.

Автор отмечает мазар (арабское слово «мазар» в буквальном переводе означает «место, которое посещают») Мурзагазы, который находился в 5 км ниже Кустанай-уткуля в урочише Нартайляк, где султаны Сейдалины Кунторе и Айторе имели свою зимовку.

А что касается этимологии топонима«Костанай», ее следует искать в мягком парном корне (Kýsh+dóń+áı), свойственном для тюркских языков по закону сингармонизма (более подробно об этом - в статье «Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай…», опубликованной в «НГ» 10 февраля 2024 года).

Во-вторых, в урочищах Кустанай-уткуль и Абиль-сай находились зимовки Алима Кылышбаева (Клычбаева) и Абиля Хангожина (Хангоджина). Данная информация раскрывает нам загадку, в чью честь был назван Абил-сай, самый известный топоним с момента основания города. Мы думаем, что название местности тесно связано с именем Абиля Хангожина. Предполагаем, что он является потомком Ямгурчина (Жанбыршина) Хангожы, брата Балгужа бия - деда Ибрая Алтынсарина. Сведения о нем сохранились в архивных материалах середины ХІХ века, особенно в период восстания Кенесары Касымулы. По словам потомка Жанбыршы бия, известной поэтессы М. Хакимжановой, место захоронения Хангожы находилось рядом с местом захоронения Балгужа би.

В-третьих, рапорт свидетельствует о том, что зимовка И. Алтынсарина находилась поблизости г. Костаная, за зимовками Абиля Хангожина и Карыкбола Кабылова. В его зимовке числились две кибитки. В 1879 году они собрали 1 000 копны (стог, сноп) сена на левобережье Тобыла и 2 000 копны с правобережья. После него зимовка Кочана (Кошана) Балгужина, который являлся отцом Ибрая по линии давней традиции казахов амангерства (левират), а за ним - зимовка еще одного родственника Кутебара Ямгурчина. Кстати, большинство зимовок на 18-километровом участке между Урдабай-тогай и Умиртай относятся к аулу № 2 Аракарагайской волости, где жили близкие родственники Алтынсарина - потомки Жанбыршы бия. Они бок о бок проживали на левобережье Тобыла.

Фрагмент генплана города Кустаная (1895-1902 гг.)

Алтынсарин, служивший в г. Тургае с 1860 года, в 1883-1884 годах переехал в родной край и вблизи Костаная, в 3-4 верстах от города, построил себе 5-6-комнатный зимовочный дом (Воспоминания современников И. Алтынсарина Ф. Соколова, А. Балгимбаева, кучера уездного начальника Х. Сабитова, посетивших в свое время дом просветителя).

Занимая крупную государственную должность, Алтынсарин имел возможность жить и находиться в городе, но предпочел жилье за городом, так как у него было небольшое хозяйство со скотом примерно 50-60 лошадей, в том числе 25-30 дойных кобыл, а так же КРС и мелкой живностью. В 1889 году Алтынсарин скончался и был похоронен на кладбище рядом со своим дедом Балгужа бием, которое находилось примерно в одном километре от зимовки.

Таким образом, после рапорта султана Сейдалина 17 ноября 1879 года было принято окончательное решение о размещении будущего переселенского поселения Костанай на месте зимовок потомков Жанбыршы бия: Алима Кылышбаева и Абиля Хангожина.

Через некоторое время А. Кылышбаев обращается с прошением вначале на имя губернатора Тургайской области, а затем на имя министра внутренних дел Российской империи с просьбой о возмещении материального ущерба при потере зимовки. Но это другая тема для изучения...

Автор - доктор филологических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынулы

Статья посвящается 145-летию города Костаная