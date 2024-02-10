История Костаная начиналась 1879 году, когда военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович во время инспекции будущего города не поддержал первоначальный вариант определения местности (царская администрация в 1869 году в качестве местоположения наметила урочище Ордабай (Урдабай) в верхнем течении Тобола) и обозначил местонахождение нового поселения на 7 верст ниже по течению русла реки. С этого момента появляются первые письменные сведения о топониме Костаная.

17 ноября 1879 года областное руководство так охарактеризовало место расположения будущего города: «Площадь, ограниченная с севера оврагом против брода Кустанай-Уткуль, с юга лощиною Абиль-сай, с востока р. Тобол... будет совершенно достачна для собственного городского поселения».

Алмасбек Абсадык: «Есть важная информация, которую исследователи проигнорировали»

Обозначение места «с севера оврагом против брода Кустанай-Уткуль, с юга лощиною Абиль-сай» повлияло на его последующее развитие: основная часть города находится между двумя этими оврагами. В генеральном плане, нарисованном на рельефе в 1895-1902 годах, мы видим, что жилая часть города особенно развита между Урдабай-сай на севере и Абиль-сай на юге.

Забытые слова

В вышеупомянутом источнике есть важная информация, которую исследователи либо по неглубокому знанию казахского языка, либо по невнимательности проигнорировали. Речь идет о топониме Кустанай-Уткуль. На казахском языке уткуль (ŏtkel) означает переправа (брод). Значит, Кустанай-Уткуль на казахском языке звучит как Qostanay otkeli, то есть брод или переправа по реке Тобол в Костанай.

Генеральный план города Костаная за 1895-1902 годы

В 1904 году в 20-м томе «Известий общества археологии, истории и этнографии» Казанского университета появилась статья дьякона Николая Саркина (по происхождению казах, по имени Хакимжан) под названием «К истории открытия женских школ в Тургайской области». Излагая историю основания города Кустаная, автор отдельно говорит о происхождении названия: «Место для этого города сначала было выбрано на урочище Ордабай, каковое название он и носил некоторое время после перенесения его за 8 верст, к одинокой могиле (жалгыз мола) киргизской старухи по имени Костанай, он стал называться по-киргизски Кустанаем и по-русски Николаевским...»

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать выводы. В 1879 году администрация Тургайской области впервые определила местонахождение города на переправе реки Тобола Qostanay otkeli. Спустя 25 лет понятие «переправа» было предано полному забвению. А в последующие 50 лет «одинокая могила киргизской старухи» претерпела изменения. Этому способствовали объективные причины.

Через год после публикации статьи Саркина в Российской империи вспыхнули народные выступления. Последующая череда событий была непростой: Первая мировая война, революция 1917 года, гражданская война, голод и репрессии в 20-30-е годы, Вторая мировая война. Люди думали не о географических топонимах и названиях, а о том, как выжить.

Страна постепенно приходила в себя в 60-80-е годы XX века. В Костанае возникли крупные производственные центры по пошиву одежды, обуви, тканей, где в основном работали женщины. Костанай рассматривали, как казахстанский эквивалент известного российского города невест Иваново. В это время записанная Н. Саркиным легенда возрождается с новым содержанием. Теперь «одинокая могила казахской старухи по имени Костанай» была заменена легендой о могиле двух девочек-близняшек по имени Тана и Танай.

В чем корень?

По моему мнению, топоним Костанай недостаточно изучен с лингвистической точки зрения. Я считаю, что он состоит из трех корневых частей: Qos+Tan+Ay. Смыслы корней «кос» (двойная или пара) и «ай» понятны. «Ай» - это не суффикс, как многие исследователи предполагают, а корневое слово, означающее вода или река в древнетюркском языке. Названия водных рек с этим корнем часто встречаются в гидронимах степных просторов Казахстана, Украины и Восточной Европы. Например, в соседнем Башкортостане есть река Aй, впадающая в реку Уфа. Костанайцам хорошо знакомы река Айат (сравните с казахским словом suat - ручей) в притоке Тобола и озеро Айке (на границе Костанайской и Актюбинской областей). Вдоль дороги Костанай - Аманкарагай находится озеро Айсары. В других регионах казахской степи также часто встречается данный тип гидронима: Айагуз, Айгыз, Айлы, Айранды на востоке, Айпара, Айкыш, Айкуль, Айнакуль на юге. Если окинуть взор с востока на запад, то можно привести в пример реку Айдар на Украине.

Связь корня «ай» с понятием вода сохраняется и в других лексических единицах. Например, современное казахское слово aydin относится к когнитиву воды. Сосуд для разливания воды и жидкостей казахи и киргизы называют ay+aq. Название белого напитка из молока - ay+ran. Эти примеры имеют отношение к позиции корня «ay» в начале слова. Что же касается положения в конце слова, то примеров тоже достачно много, даже в словах, используемых в континентальной Европе.

Наследие гуннов

Корень «tan», по моему мнению, представляет собой видоизмененную форму внешней звуковой формы слова dȏǹ. Он подвергся изменению под влиянием стоящих впереди твердой гласной, заднееязычных согласных фонем q и s в составе сложного слова. Под воздействием звуков начального слога в строгом соответствии с законом сингармонизма (звуковая, слоговая гармония) мягко звучащий слог посередине doǹ подвергся изменению и трансформировался в твердый слог tan. Изменились звучание, тональность, сответственно, и значение слога.

Опираясь на закон сингармонизма, попытаемся воссоздать картину трех объединенных корневых слова и их значения. Современное звучание Костанай представлено словом Kuş+dȏǹ+ăy в мягком звучании слогов и Qos+tan+ay в твердом. В современном языке употребляется последний вариант. Мягкий вариант звучания сохранился в другом тюркском языке, точнее - в башкирском диалекте. Например, мягкий слог kuş (на башкирском языке тоже означает «двойная» или «пара») является аналогом твердых qos или quş. Один из сохранивших такой корень известных гидронимов - Kuş+murun (твердый слог - Quş+murun). Как правило, означает Qostubek, то есть парный (двойной) полуостров. Кстати, когда город Костанай был только заложен, для решения переселенческого вопроса его посетил писатель В. Дедлов, который называл этот город «Кустонай». Можно заметить, что упомянутое слово близко по звучанию к мягкому варианту Kuşdȏǹãy. Мы полагаем, что на русское звучание слова Костанай, как Кустанай, повлиял мягкий корень «куш».

Слово dȏǹ в казахском языке является синонимом таких понятий, как qyr, byik, bel (степь, возвышенность, сопка). Но в нашем случае при объединенном употреблении трех основ оно подверглось фонетической ассимиляции и преобразовалось в taǹ. Потому что в тюркском языке слово dȏǹ часто встречается и в названиях реки, стекающей из возвышенности вниз. Примером тому являются гидронимы от юго-востока Казахстана до далекой Европы. Например, есть небольшие речки Dȏǹbulaq в Жетысуской области, Dȏǹ возле Хромтау и Dȏǹgirlik (Дунгурлук) в Кобдинском районе Актюбинской области. Если обратим взор к западу от Актобе, то встретим реку ‘Dȏǹguz’ (Донгуз) в современном Оренбургском крае. Далее мы встречаем Dȏǹ (Дон), впадающий в Азовское море. Понятие «река, стекающяя из возышенности» в полном смысле сохранилось в составном корне слова Дунай (Dȏǹăy), который находится далеко от казахской степи на Балканах.

Кроме реки Дунай, приведем несколько примеров употребления корня «ay» в финальной позиции слов в гидронимах в казахской степи. Например, Torğ+ay, Toqan+ăy (Тургайский регион), Mağyn+ay, Qoqa+ay, Qoǰa+ay, Sun+ay, Syrt+ay (прежний Костанайский уезд), Şoq+ay (Карагандинская область), Tolağay, Topay (Восточно-Казахстанская область), Aq+ay (Актюбинская, Кызылординская области).

Исходя из общей схемы исторических событий в Евразии, мы предполагаем, что гидроним Великой степи Dȏǹăy принесли на старый континент гунны. Вероятно, кочевые гунны закрепили название Dongay, что означает «река (вода) на возвышенности», применительно к реке Истр, упомянутой в «Истории» Геродота. Кстати, у современных венгров это название тоже относится к когнитиву воды.

Конечно, гунны оставили определенный след в истории, ведь они глубоко проникли в Европу, принимали участие во многих важных исторических событиях, определивших будущую политическую карту континента. Закрепление их этнического имени в названии страны Hungary вполне закономерно. Но нужно понимать, что на протяжении веков многое изменилось. Практически единственной нитью, связывающей гуннов с Великой степью, является определенное количество тюркских слов в венгерском языке (balta (топор), alma (яблоко), szakáll (борода), bátor (батыр) и др.). И к этому перечню, по нашему мнению, смело можно добавить гидроним Dunăy. Иными словами, топоним казахстанского города Костанай приоткрывает завесу тайны названия знаменитой реки Восточной Европы. И это яркий пример того, что всегда можно найти утерянный след любого события или процесса.

Общая схема Костанайского региона в междуречье Аята и Уй

На основании приведенных примеров и предварительных выводов мы полагаем, что происхождение географического слова «Костанай» уходит корнями в глубокое прошлое, как минимум во времена древних гуннов, и означает «две реки, стекающие из возвышенности». И две эти реки - Аят или Тобол и Уй (Ой), которые берут начало от хребтов Уральских гор и впадают по склонам в реку Тобол: одна с запада, другая с севера. Земельный ареал между ними в тюркском языке получил название в мягком варианте Kuş+dȏǹ+ ăy, а в твердом - Костанай.

Это достаточно обширная территория, составляющая около 140-180 км по вертикали от Тобола до реки Уй и около 200-250 км по горизонтали между верховьями реки Аят и нижним течением реки Уй.

Северный Мавераннахр

Топоним Костаная имеет глубокие, вековые связи и корни с гидронимом Dȏǹ в казахской степи, Донгуз в Оренбургском крае, украинским Доном и восточноевропейским Дунаем. Иначе говоря, это подлинно историческое название не только в общетюркском пространстве, но и для истории всего человечества.

Как известно, возникновение и расцвет цивилизаций междуречий Тигра и Евфрата (Месопотамия), Амударьи и Сырдарьи (Мавераннахр) оказали значительное влияние на общечеловеческую историю. Безусловно, на передний план выходит осознание нами огромного исторического значения степного пространства от хребтов Уральских гор на северной стороне до поймы рек Аят и Уй, окруженного рекой Тобол с южной стороны. Ведь это было очень важно для кочевых тюркских племен. В средневековье тюрки придавали определенный смысл междуречью Сырдарьи и Амударьи на юге казахской степи. Оно получило историческое название «Мавераннахр», которое с персидского языка означает «между двумя реками». Такое же значение мы находим и в топониме на севере Костаная.

Автор - доктор филологических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова