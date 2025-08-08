Медиативным соглашением закончилось дело «Мукужанова против СтройЭлитДома». Напомним, истица потребовала от застройщика жилого комплекса Da Vinci признать акт ввода объекта в эксплуатацию недействительным, заключённые с нею сделки – притворными, а заодно и взыскать неустойку.

Михаил Щур - первый слева

Как объяснял в суде юрист Михаил ЩУР, который защищал интересы Мукужановой, основанием иска его клиента стало то, что проектная документация строительного объекта включала в себя возведение жилья с паркингом и благоустройством дворовой территории, но на момент подачи иска работы на объекте продолжались, хотя должны были завершиться по условиям договора. Напомним также, что возведение ЖК было разделено на несколько этапов, и этот проект разделения одобрен заключением государственной экспертизы.

Первоначально Мукужанова обратилась в суд с иском к ТОО «СтройЭлитДом», ТОО «Мирас-KZ» и ТОО «SBN ENGINEERING-GROUP», но позже направила ходатайство об исключении из числа ответчиков двух последних компаний. Исследовав материалы дела, суд признал заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В качестве ответственности за не вовремя оконченное строительство в договоре бронирования была предусмотрена пеня. Но истица решила оспорить, был ли заключённый договор де-факто вообще договором бронирования как таковым.

- В законодательстве, – заявлял ранее Щур, - написано, что оплата при отсутствии построенного объекта называется договором долевого участия в строительстве. У нас нет бронирования земли, ведь договор бронирования – это всего лишь «застолбить своё место в очереди», а не финансировать строительство. Такой договор не должен заключаться на всю стоимость квартиры. Так что в СЭД составили договор бронирования, чтобы прикрыть свои незаконные действия.

И вот, наконец, 7 августа было достигнуто соглашение с оставшимся ответчиком.

- Да, мы пришли к соглашению, - сообщил "НГ" Михаил Щур. - Условия соглашения - полная конфиденциальность. Одно могу сказать: мы, что хотели, получили в полном объёме. Клиент доволен, я тоже.

Фото автора