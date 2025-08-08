Подачу газа для бытовых потребителей, проживающих в Рудном, прекратят досрочно – с 9 августа, сообщает ИА Город. Ранее сообщалось, что отключение коснется горожан только с 11 августа, тогда как коммунальные и промышленные предприятия отключили с 1 августа.

- В соответствии с уведомлением Рудненского газового хозяйства КсПФ АО «QazaqGazAimaq» об изменении графика прекращения подачи газа всем потребителям г. Рудного и ст. Железорудная в связи с проведением ремонтных работ на магистральных газопроводах, сообщается, что в связи с досрочным началом ремонтных работ на магистральном газопроводе и проведением работ на ГРС г. Рудного, подача газа будет прекращена с 9 августа до окончания ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Предварительно ожидается, что газ вернут горожанам в дома с 11 августа. Но дата может измениться, о чем сообщат дополнительно.

Напомним, с 1 по 15 августа на магистральном газопроводе в области ведутся ремонтные работы. В связи с этим Костанайская теплокомпания прекратила подачу горячего водоснабжения для жителей областного центра. КТЭК также решила использовать это время для проведения опрессовки.

Но самих костанайцев отключение газа не коснулось - он все также поступает в жилые дома.

В Рудном и поселке Качар ситуация аналогичная - с 1 по 17 августа местные теплокомпании также перестали подавать горячее водоснабжение населению.