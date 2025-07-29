Без горячей воды останется весь Костанай на две недели из-за отключения газа
29 июля 2025, 12:05 | ЖКХ
Жители областного центра с 1 по 15 августа проведут без горячей воды. Связано это с тем, что для ГКП "КТЭК" отключат подачу газоснабжения - УМГ «Костанай» АО "Интергаз Центральная Азия» на эти даты запланировал ремонтные работы на магистральном газопроводе.
- На указанный выше период ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» будет вынуждена прекратить подачу горячей воды своим абонентам, - сообщает пресс-служба теплокомпании. - После пуска природного газа на теплоисточники города горячее водоснабжение абонентам будет восстановлено.
В КТЭК отметили, что информации о сроках опрессовки тепловых сетей на данный момент нет.
У бытовых потребителей газ будет подаваться как и прежде.
В отличие от Рудного, где отключат и газ, и горячую воду.
Последние новости
29.07.25 16:10 Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю
29.07.25 15:50 «Вода уходит через несколько минут» - Подтопление под путепроводом по пр. Назарбаева прокомментировали в акимате Костаная
29.07.25 14:42 Костанайская спортсменка завоевала очередную медаль на молодежном международном турнире по настольному теннису
29.07.25 13:39 Где разместят вытрезвитель, который планировали открыть рядом со школой в пригороде Лисаковска?
29.07.25 12:46 «Тобол» сохранил место в первой тройке чемпионата Казахстана по футболу после второго поражения
29.07.25 11:22 Как ИП оформить кредит в Казахстане: ключевые этапы и нюансы
28.07.25 20:56 Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.