Жители областного центра с 1 по 15 августа проведут без горячей воды. Связано это с тем, что для ГКП "КТЭК" отключат подачу газоснабжения - УМГ «Костанай» АО "Интергаз Центральная Азия» на эти даты запланировал ремонтные работы на магистральном газопроводе.

- На указанный выше период ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» будет вынуждена прекратить подачу горячей воды своим абонентам, - сообщает пресс-служба теплокомпании. - После пуска природного газа на теплоисточники города горячее водоснабжение абонентам будет восстановлено.

В КТЭК отметили, что информации о сроках опрессовки тепловых сетей на данный момент нет.

У бытовых потребителей газ будет подаваться как и прежде.

В отличие от Рудного, где отключат и газ, и горячую воду.