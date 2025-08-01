Эта новость порадует жителей областного центра. ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" проведет гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в первой половине августа - в то время, когда у горожан и так не будет горячей воды из-за ремонта газопровода.

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Все испытания пройдут в первую неделю августа.

Дата проведения испытаний:

2 августа — магистральные сети от ТЭЦ (центральная часть города),

4 августа – магистральные сети от ТЭЦ-2 (северная часть города)

5 августа – магистральные сети от Котельная №3 (южная часть города),

6 августа – внутриквартальные сети от Котельной №19 (мкр-н «Береке», дома №51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64)

7 августа – внутриквартальные сети от Котельных №15, №16 (мкр-н «Юбилейный»).

- Владельцам зданий и сооружений, а также организациям (ПКСК, ОСИ, ПТ, старшие по дому и т. п.), обслуживающие жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий и жилых домов во избежание разрывов повышенным давлением трубопроводов и отопительных приборов, - напоминают в теплокомпании.

Таким образом, горячая вода в домах костанайцев должна появится после 15 августа, когда "Интергаз Центральная Азия" завершит ремонт на магистральном газопроводе и возобновит подачу газа для теплокомпании.

Однако горожанам нужно помнить, что в случае порывов на теплосетях КТЭКу понадобится время на ремонтные работы.