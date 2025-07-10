Сегодня, 10 июля, в Костанайском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Специализированного межрайонного административного суда (СМАС), поданную отделом строительства акимата города. Жители микрорайона считали решение законным и обоснованным.

На процесс пришли председатели ОСИ и жители домов в мкрн Кунай - всего около 20 человек. Представитель истцов на удивление судей ответил, что это небольшая часть желающих, для которых нет места в зале, поэтому они не пришли. Примерно столько же их было и 8 июля, когда стороны обсуждали условия медиативного соглашения с судьей областного суда Галиной ЗИНИНОЙ, которая приняла решение провести процедуру без участия СМИ.

Напомним, что в прошлом году жильцы пяти многоквартирных жилых домов, построенных государством, отказались оплачивать за свой счёт пуск газа и содержать фасадный газопровод. Они считают, что так как он находится на балансе акимата города, то и обслуживаться должен им же. Но городские власти с этим не согласились. С октября прошлого года их спор рассматривался в суде первой инстанции и в апелляции, и наконец подошёл к завершению.

Сегодня рассмотрение спора было окончательно завершено в Костанайском областном суде. С речью выступил представитель истцов - ОСИ, Жаслан БАЙБАЗАРОВ.

Он назвал ситуацию знаковой для всех получателей жилья по госпрограмме и домов, у которых возникают проблемы с обслуживанием наружных инженерных сетей и газопроводов, и выразил благодарность судьям и акиму города, который начал вести реальный диалог и дал указание на заключение медиации.

- Сегодня мы завершаем один из самых принципиальных процессов между очередниками и акиматом. Более трёх лет мы просили: подключить газ, оформить землю, устранить недоделки, передать инженерные сети на баланс коммунальных служб. Но слышали только отговорки: «Радуйтесь, что вообще заселились», «Вы сами должны платить», - сказал он. - Люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры, госслужащие оказались в положении, когда вынуждены были бороться за элементарные вещи, которые должны были быть при заселении в квартиры.

Байбазаров отметил, что реальные сдвиги начались только после того, как представители пяти ОСИ подали иск в суд.

- Именно в новом административном суде у людей появился шанс доказать правоту. Именно там вскрылись несоответствия официальной версии и реального положения дел, - добавил он. - И если бы надзор за строительством был не формальным, а реальным, этого спора вообще бы не возникло.

Представитель истцов особо поблагодарил судью, который вёл дело - Вадима Никифорова, судью-примирителя Галину Зинину и акима Костаная Марата Жундубаева.

- После встречи с акимом города неделю назад произошёл перелом. Он честно признал: главное - не спор ради спора, а решение проблемы. После этого начался конструктивный диалог. Во дворах уже начали появляться малые архитектурные формы, подрядчик согласился благоустроить территорию, изменилась и позиция акимата по газу, - рассказал Байбазаров.

Он выразил надежду, что этот случай станет примером успешного отстаивания прав простыми людьми и диалога между жителями и властями:

- Надеюсь, что этот прецедент послужит стимулом для создания реальной диалоговой площадки между жителями и госорганами. Чтобы 99 % подобных споров решались без суда, а оставшийся 1 % - через административное правосудие, - подытожил Жаслан Байбазаров.

Участвующие в суде представители отделов ЖКХ и строительства акимата Костаная поддержали заключение медиативного соглашения с ОСИ мкрн Кунай.

В итоге председательствующий судебной коллегии облсуда Серик КАЙКЕНОВ зачитал постановление суда:

- Решение СМАС Костанайской области отменить, утвердить определение об утверждении медиативного соглашения по данному спору, - огласил он и обратился к председателям ОСИ. - Поздравляю вас!

После заседания Жаслан Байбазаров пояснил «НГ», что определение облсуда означает, что теперь в течение 30 дней дома в мкрн Кунай акимат подключит к газоснабжению, а наружный газопровод будет обслуживаться властями, а не жильцами микрорайона. Он также отметил, что акимат города по сути уже приступил к этим работам и, вероятно, подключит газ в ближайшую неделю-две - то есть раньше запланированного срока. Помимо этого Байбазаров отметил, что властями проводится целый комплекс работ по улучшению инфраструктуры мкрн Кунай с учётом пожеланий жителей, заслушанных на последней встрече, которые могут стать регулярными.

Радостные жители поздравляли друг друга и отмечали, что спустя столько времени смогли довести дело до конца и победить в судах с акиматом.