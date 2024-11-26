О проблемах в микрорайоне Кунай аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сам заговорил на аппаратном совещании 25 ноября. История с запуском фасадного газопровода в некоторых домах здесь тянется уже несколько лет. "НГ" писала об этом в апреле 2024 года.

Акимат считает, что платить за его содержание должны жильцы. А они перекладывают этот счет на городские власти, ссылаясь на опыт домов в других микрорайонах.

Фото из архива "НГ"

- Там дома активно подключают к газу, - сказал аким. - Единственный спор был в том... ОСИ ко мне обращались, что фасадный газопровод за 40-50 тысяч тенге ложится на плечи объединения. Подняли этот вопрос на уровень особо острых. Ничего там острого нет! В законе все прописано, мы это разъяснили. С одного собственника это 1 000 тенге. Одноразово надо заплатить и всё! Устроили там сыр-бор. Письма мне пишут, запросы присылают и так далее. Общественников находят. Я считаю, это неправильно! Не должно быть заигрывания до такой степени, что все должно делаться за счет бюджета. Все есть в законе. Зачем спорить - 1 000 тенге заплати и будет вам газ. Они с этими спорами могли подключиться 2 месяца назад. Сколько электричества за это время сожгли?! И сидят без газа. Потому что кто-то их надоумил. Не знаю, как на такое можно вестись.

Марат Жундубаев сказал, что мог бы и сам "хоть из кармана вытащить, лишь бы не писали", но намерен проявить принципиальную позицию.

Аким отметил, что большинство из 20 многоэтажек в микрорайоне уже построены. Остались 2 дома, в которых с застройщиком был расторгнут договор. Их обещают сдать в эксплуатацию до 1 января 2025 года.