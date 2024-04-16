Многоквартирный жилой дом № 1 в 84 квартале микрорайона Кунай сдали в эксплуатацию в 2022 году. В течение полгода должны были запустить в нем газ, но жильцы ждут это благо цивилизации до сих пор. Причина - в юридических коллизиях, которые, скорее всего, доведут местную ОСИ до суда с акиматом города. И в такой ситуации может оказаться любая многоэтажка - как новая, так и старая.

«Нигде такого нет!»

ОСИ и жильцы дома № 84 считают, что они не должны обслуживать фасадный газопровод / Фото Маржан БАЙМАҒАНБЕТ

- Заказчик работ - отдел строительства акимата Костаная, и они нас теперь заставляют заключать договоры на обслуживание с какой-то компанией. Хотят, чтобы мы этот фасадный газопровод обслуживали! - возмущается председатель ОСИ «Кунай 84/1» Маржан БАЙМАҒАНБЕТ. - А это обслуживание платное - нам теперь 40 000 тенге ежегодно нужно платить, поквартирно с жителей собирать. Но мы спрашивали у других ОСИ и ПКСК в новых микрорайонах - в Аэропорте, Береке, Юбилейном - нигде такого нет! Они не заключали договоры на обслуживание фасадных газопроводов, а нас почему-то заставляют!

Председатель ОСИ отмечает: договоры на обслуживание внутридомового газопровода уже заключили, но дополнительную нагрузку считают незаконной. Поэтому намерены подать исковое заявление в суд на отдел строительства.

Ее поддерживает председатель Ассоциации ОСИ и ПТ Костанайской области «Костанай-Камкор» Альбина МУХАМЕДЬЯРОВА.

Альбина Мухамедьярова: «Это же не просто какая-то филькина грамота, это приборы, тем более - газ!» / Фото Андрея СКИБЫ

- Мы категорически не согласны с теми условиями, что навязывает нам отдел строительства, - отмечает она. - Это же не просто какая-то филькина грамота, это приборы, тем более - газ! Вешать фасадный газопровод на жителей нельзя! Во-первых, чтобы обслуживать фасад газопровода, нужен лицензированный специалист, но на данный момент в Костанае нет ни одного предприятия с такой лицензией. Во-вторых, нет финансирования, чтобы оплачивать услуги этого специалиста. В любом случае нужно ссылаться на законодательство: в ст. 19 Закона «О газе и газоснабжении» («Эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования потребителей») во всех пунктах указано, что ОСИ и ПКСК не должны обслуживать.

Еще один аргумент - методики и сметы расчетов прописаны в Законе РК «О жилищных отношениях», то есть председатели ОСИ и ПКСК не имеют права брать дополнительную нагрузку.

- Раньше фасадные газопроводы принадлежали АО «КазТрансГаз Аймак», а теперь они хотят, чтобы мы обслуживали, но так не пойдет, - говорит председатель Ассоциации «Костанай-Камкор». - Я считаю, что должны быть акты разграничения. Есть такие договоренности с ГКП «Костанай-Су» и КТЭК, но с «Аймаком» почему-то нет! Заказчик - отдел строительства. Пути принадлежат им, поэтому они и должны заключать договоры. «Аймак» встал в сторонку: «Отдел строительства с жильцами разбирайтесь сами, это не наше дело». По закону этот отдел должен обслуживать - они заказчики. А если они утверждают, что ОСИ и жильцы должны обслуживать, то пусть ссылаются на статьи закона. Жильцы купили не конструктор, а уже готовую квартиру, и там уже должны быть проведены газ, вода, свет. Государство должно это предоставить. Да, я согласна, что запуск газа в дом производится только в случае, если заселены 70-80% квартирю. Но договоры на обслуживание акимат должен сам заключать. Потом уже жильцы договоры заключают на обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Альбина Мухамедьярова хочет обсудить проблему с акимом области Кумаром Аксакаловым. На прием записывалась еще 29 марта, но его перенесли на неопределенный срок из-за паводка.

По ее словам, в Костанае сейчас есть еще один случай, когда ОСИ заставляют обслуживать фасадный газопровод - это новый дом № 3 в микрорайоне Юбилейный. Его сдали в эксплуатацию в августе 2023 года. АО «КазТрансГаз Аймак» не подключает дом к газопроводу, пока ОСИ не согласится заключить договоры на обслуживание. Заказчик здесь не отдел строительства - дом строил частный застройщик.

«Это общедомовое имущество»

У госоргана противоположная позиция - ОСИ и ПКСК обязаны обслуживать фасадные газопроводы согласно законодательству РК.

- Мы обслуживаем подводящий газопровод - до выпуска из земли, на нашем балансе находятся инженерные коммуникации, - поясняет руководитель отдела строительства Арсаин БАЙДАУЛЕТОВ. - А фасадный, согласно Приказу министра национальной экономики РК от 19 февраля 2015 года № 108 «Об утверждении Правил по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества», обязаны обслуживать ПКСК или ОСИ. Да, такая проблема есть. Альбина Мухамедьярова и мы обсуждали это. Четко в законе не прописано, что договоры на обслуживание фасадного газопровода должны заключаться с ОСИ и ПКСК. Но есть такое понятие, как общедомовые сети, сети кондоминиума, к которым относится и фасад дома, и обслуживаются они как раз ОСИ и ПКСК. Граница раздела - выпуск из земли. Согласно п. 1 гл. 1 этого приказа, фасады являются общим имуществом объекта кондоминиума, то есть дома, который обслуживает ПКСК или ОСИ. Согласно п. 2 этой же главы, обслуживающими дом организациями производится техническое обслуживание, локализация аварийных случаев газоснабжения и оборудования объекта кондоминиума. А согласно п. 3 - еще и подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к сезонной эксплуатации (промывка, опрессовка, регулировка, наладка и другое).

Он добавил, что договор на обслуживание нужно заключать ежегодно. Но, как правило, АО «КазТрансГаз Аймак» требует его при пуске газа, а потом не продлевает.

- Но это неправильно! - отмечает Байдаулетов. - Сейчас АО «Интергаз Центральная Азия» собирает данные по тем домам, которые не продлевают договоры. И будут потом это с ПКСК и ОСИ отрабатывать.

Еще 4 марта на аппаратном совещании в акимате Костаная руководитель отдела строительства докладывал, что некоторые ОСИ в Кунае не могут подключить дома к газопроводу, так как «у них нет денег, чтобы платить за эту услугу 40 000 тенге в год.

Марат Жундубаев: «В доме 45 квартир, неужели нельзя собрать эти деньги?!» / Фото из архива «НГ»

- Эти деньги мы вместо них искать не будем! - заявил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - В доме 45 квартир, неужели нельзя собрать эти деньги?! Я считаю, что это небольшая сумма для того, чтобы мы зашли и подали газ. Жилищная инспекция, отработайте этот вопрос!

В итоге жители и ОСИ, как и чиновники, стоят на своем. Каждая сторона считает, что ее позиция подтверждается законами и подзаконными актами. И это обстоятельство говорит о том, что при желании в законодательстве РК можно найти лазейки и воспользоваться ими в своих интересах. Поможет ли прием у акима области - неизвестно. Но, скорее всего, разбираться в этом конфликте будет суд.