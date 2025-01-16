Иск председателей нескольких ОСИ к акимату Костаная рассматривался в Специализированном межрайонном административном суде (СМАС). Решение суд вынес 15 января.

Фото из архива "НГ"

Весной 2024 года «НГ» писала об этой ситуации на примере многоквартирного жилого дома (МЖД) № 1 в 84-м квартале микрорайона Кунай. Его сдали в эксплуатацию в 2022 году. В течение полугода должны были подключить к системе газоснабжения, но жильцы ждут это благо цивилизации до сих пор. Причина - в юридических коллизиях. На эту тему высказывался и аким Костаная Марат Жундубаев.

Председатели ОСИ требовали не только подключить дома к газоснабжению, но и обязать ответчика обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей в коммунальную собственность, а также провести государственную регистрацию объектов кондоминиума.

Суд удовлетворил иск частично. Как отметил судья Вадим НИКИФОРОВ, под жилыми домами в микрорайоне Кунай, указанными в иске, отсутствует зарегистрированный земельный участок, поскольку срок его аренды истёк. По закону заказчик строительства МЖД (отдел строительства) обязан передать наружные инженерные сети и сооружения в коммунальную собственность безвозмездно в течение шести месяцев с момента регистрации объекта.

Кроме того, согласно законодательству, заказчик обязан в течение 30 дней после регистрации права собственности жильцами провести государственную регистрацию объекта кондоминиума. В связи с тем, что общее имущество кондоминиума заказчиком не определено, ОСИ не обязаны обслуживать газопроводы, а подключение газа остаётся обязанностью отдела строительства.

- В удовлетворении требований о передаче земельных участков, предназначенных для обслуживания инженерных сетей МЖД, в коммунальную собственность отказано, - пояснил Никифоров.

Также суд отказал в удовлетворении исков к отделу жилищных отношений акимата Костаная в полном объёме.

- Иск удовлетворён частично, так как исполнение некоторых требований не входит в компетенцию отдела жилищных отношений, который являлся ненадлежащим ответчиком, – отметил Никифоров. – Кроме того, законодательство о жилищных отношениях предусматривает передачу инженерных сетей, но не земельных участков под ними. Вопрос о земле должен решаться при регистрации кондоминиума и определении общего имущества.

Во время заседания истцы настаивали на незамедлительном удовлетворении их требований. Судья Никифоров ответил, что исполнение решений требует времени и проведения ряда процедур. Быстрое подключение газа невозможно, так как сначала необходимо провести испытания газопровода.

Суд вынес два частных определения, предписав довести акимам Костаная и области информацию о нарушениях, допущенных отделом строительства и управлением ГАСК, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Поводом для второго определения стало отсутствие замечаний со стороны ГАСК при проверке инженерных сетей в микрорайоне Кунай.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Ответчики могут обжаловать его в Костанайском областном суде.

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Фото Андрея СКИБЫ