Иск председателей нескольких ОСИ к акимату Костаная поступил в Специализированный межрайонный административный суд (СМАС). 30 декабря стороны высказались на предварительном слушании.

Фото из архива "НГ"

Весной 2024 года «НГ» писала об этой ситуации на примере многоквартирного жилого дома (МЖД) № 1 в 84-м квартале микрорайона Кунай.Его сдали в эксплуатацию в 2022 году. В течение полугода должны были подключить к системе газоснабжения, но жильцы ждут это благо цивилизации до сих пор. Причина - в юридических коллизиях. На эту тему высказывался и аким Костаная Марат Жундубаев.

Председатели ОСИ требуют не только подключить дома к системе газоснабжения, но и принудить ответчика обеспечить безвозмездную передачу наружных стен в коммунальную собственность, а также провести госрегистрацию объектов кондоминиума МЖД.

В ходе заседания выяснилось, что в 2022 году МЖД и их инженерные коммуникации в микрорайоне Кунай были переданы отделом строительства на баланс отдела жилищных отношений.

- Почему газ не был подключен к домам, как остальные коммунальные сети? Ведь по ним не нужно было заключать договоры с жильцами на техническое обслуживание, - спросил судья Вадим НИКИФОРОВ у представителя отдела строительства Тамары ДАНИЛЬЧУК.

- Во-первых, эти коммуникации не являются взрывоопасными и травматичными - водопровод и канализация сразу подводятся, - ответила она. - Во-вторых, по-моему, по этим сетям обслуживание уже включено в тариф, который оплачивают жильцы за подведение коммуникаций. Отапливаются жильцы от автономной котельной. Она, как и магистральные сети теплоснабжения, на балансе КТЭК.

Представитель истцов, юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ спросил , как можно было подать газ в газопровод, не введенный в эксплуатацию. Данильчук пояснила, что были промежуточные акты приемки, в соответствии с которыми и подали газ.

- А законодательство это предусматривает? - уточнил Байбазаров. - Это же источник повышенной опасности! Вы об этом неоднократно говорили.

- Вы прекрасно знаете, что все документы, которые необходимы, предоставлены. Кроме актов приемки. Там, в старом Кунае, у людей были выброшены печки из домов, и это была вынужденная мера, чтобы подать газ, - ответила Данильчук.

- Я правильно понимаю, что это самодеятельность чиновников, которая нарушает законодательство РК, и они должны нести за это ответственность? - продолжил Байбазаров.

- Это не самодеятельность, а выход из ситуации, - парировала Данильчук. - Вы считаете, что люди должны зимой замерзать?

Представитель отдела строительства добавила, что акимат неоднократно судился с недобросовестными подрядчиками, которые проводили коммуникации в микрорайоне Кунай.

Представитель ТОО "Актобе-Саулет" (выступал в режиме онлайн), которое занималось строительством МЖД в микрорайоне, пояснил, что они занимались только проведением внутридомовых коммуникаций (в том числе газа), а наружными сетями не занимались. Он отметил, что по газу у них есть акты ввода в эксплуатацию, и попросил чиновников не перекладывать на них ответственность.

Судья отметил, что стороны отклоняются от заявленных исковых требований, так как нарушениями строительства домов должны заниматься компетентные госорганы.

- Неготовность сетей к приемке газа является одной из основных причин неподключения МЖД к газоснабжению, - отметил Байбазаров, зачитывая исковые требования. - По мнению акимата, коммунальные сети должны обслуживаться ОСИ, потому что это составная часть кондоминиума. Но чтобы они ей стали, нужно ввести сети в гражданский оборот в соответствии с требованиями закона - это акт приемки и регистрация. И только после этого можно что-то говорить. А сети все еще не введены в эксплуатацию!

Он также заявил, что в Костанае одни фасадные газопроводы берутся на баланс государства, а другие - нет, и в одних случаях власть требует договоры на их обслуживание, а в других - нет.

- Причина, по которой не исполняется требование закона в части передачи на баланс, регистрации кондоминиумов и подключения к инженерным сетям, одна - многочисленные нарушения со стороны самого заказчика. Мы обращались в ГАСК, чтобы акимат привлекли к ответственности, но не хотят же! - эмоционально высказался Байбазаров. - Вот эта безалаберность и бездействие госорганов, которые отвечают за выявление нарушений, влечет дальнейшие нарушения!

Данильчук парировала: сети водо- и теплоснабжения, инженерные коммуникации в Кунае были введены в эксплуатацию еще до того, как там были построены МЖД.

Некоторые участники заседания участвовали в заседании в режиме онлайн

- Фасадные газопроводы должен обслуживать потребитель, то есть жители квартир, которые там проживают, - высказал свою позицию представитель Комитета департамента по делам строительства и ЖКХ Минпрома РК Алегжан МОЛДЫБАЕВ.

- Этим должны заниматься квазигосударственные органы, это специфика "АймакГаза"! - парировала председатель Ассоциации ОСИ и ПТ Костанайской области «Костанай-Камкор» Альбина МУХАМЕДЬЯРОВА. - Я разговаривала с заместителем акима города, и он сказал, что раньше была такая практика. А теперь "Аймак" хочет собрать сливки, а работать не хочет!

Стороны продолжили спорить, на чьем балансе должны находиться фасадные газопроводы.

Следующее заседание назначено на 14 января.

Фото Андрея СКИБЫ