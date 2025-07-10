По словам главы региона Кумара АКСАКАЛОВА, весной в акимате зафиксировали ряд таких свалок, но к июлю не все ответственные за территорию, скопившую мусор, убрали его.





- Мы показывали в апреле, но в июле ничего здесь не убрано. Это только один из тысяч фактов, - сказал Аксакалов 10 июля на собрании акимов сел и городов области, посвященном государственной инициативе "Таза Қазақстан".





Напомним, за незаконные свалки на своих территориях аким области критиковал предприятия на совещании 11 апреля.

- Внешний облик города складывается не только из фасадов и благоустроенных улиц, но и из состояния территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, магазинам, производственным и социальным объектам, - говорил он тогда. - У нас как: крупный торговый центр с фасада - нормально, а с тыла зайдешь - горы мусора, свалка, территорий таких очень много. Предупреждаю, все будете вычищать. Я дал поручение внести изменения в Правила благоустройства населенных пунктов Костанайской области. Рассмотрим границы территорий, прилегающих к субъектам бизнеса, организациям. В зону их обслуживания необходимо включить участки вплоть до тротуаров и дорог... Ответственный бизнес - это не только про прибыль, это про заботу о городе, в котором ты работаешь. У нас же обычно бюджетники убирают территории, прилегающие к объектам бизнеса. Это нормально? Наверно нет.





В частности, одну из таких свалок в Рудном Аксакалов прокомментировал так:

- Территория завалена мусором. Вот почему я говорю убирать эти все заборы. Потому что за заборами производственники, хозяева эти предприятий мусор скрывают.

- Это территория АО "ССГПО", частная территория, - ответил главе региона аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Согласно тройственному меморандуму по 500 млн тенге между вами, "Отбасы банком" и ССГПО. Территория будет убираться. Процедурно мы не смогли этого раньше сделать.

- И что, что ССГПО? Наказывайте ССГПО, - сказал Аксакалов.



Напомним, в рамках этого меморандума ССГПО, "Отбасы банк" и бюджет области выделяют по 500 млн тенге на льготную ипотеку для сотрудников ССГПО.

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