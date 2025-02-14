Льготную ипотеку будут давать сотрудникам заводов ТОО "СарыаркаАвтоПром", Kamlit и завода KIA, который планируют запустить в этом году. Сейчас она действует для работников АО "ССГПО" в Рудном. Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на расширенной коллегии управления образования сегодня, 14 февраля, во Дворце школьников IQostanay.

- Мы не зря в прошлом году подписали с ССГПО договор о том, чтобы молодым семьям работников предприятия обеспечить льготную ипотеку, - сказал глава региона. - По 500 млн тенге выделили областной бюджет, Отбасы банк и ССГПО, чтобы сотрудники покупали жильё. Мы эту работу будем продолжать с крупными нашими предприятиями: "СарыаркаАвтоПром", Kamlit и завода KIA, который в этом году запускается.

Выделять ли из областного бюджета 500 млн сотрудникам ССГПО на жилищные займы, решали в прошлом году депутаты областного маслихата. Управление экономики и бюджетного планирования предлагало выделить деньги на бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк". А тот, в свою очередь, будет использовать их для предоставления кредитов.

Тогда депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА спросила:

- Скажите, а что за такая, скажем, любовь к ССГПО? Почему для ССГПО предоставляются сберегательные займы? Почему чётко определено ССГПО?

- Мы здесь отталкиваемся от того, сколько данное предприятие пополняет в казну, - ответила ей замакима области Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Вы же знаете, что ССГПО платит довольно внушительные средства для пополнения доходной части Костанайской области и в общем госбюджета.

Теперь эта "любовь" ожидается не только для ССГПО, но и других крупных предприятий области. Выдвинут ли вопрос снова на голосование депутатам областного маслихата?

Тему ипотеки на встрече с педагогами аким поднял неспроста. Чтобы создавать условия для удержания сотрудников, нужно начинать присматриваться к потенциальным работникам, пока они учатся в школе, считает Аксакалов:

- Особенно это касается наших сельхозников. Очень часто слышу, что некому работать. И тогда я спрашиваю: "А что ты сделал конкретно, чтобы у тебя в селе из выпускников школ кто-то остался? Ты хоть знаешь пофамильно, кто в этом году заканчивает школу и кто из них мог бы потенциально остаться?" Нет, не знает. Говорим "некому работать", а чтобы те или иные выпускники могли в перспективе остаться после окончания учебного заведения, вернулись обратно в деревню, ничего не делается. Легче вот так вот сказать: "Государство, дайте мне готового работника." Естественно, никто работать не будет.

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