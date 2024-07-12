"Что за любовь для ССГПО?" - Давать ли бюджетные деньги для жилищных займов сотрудников ERG, обсудили депутаты костанайского областного маслихата
Диас СУЛЕЙМЕН
Выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО", предложили депутатам на заседании постоянных комиссий вчера, 11 июля. Сегодня, 12 июля, в 11:00 они проголосовали по всем вопросам, обсуждаемым в тот день, в том числе касаемо этого предложения. Как депутаты отреагировали на него вчера?
Озвученные миллионы предлагали выделить на бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк". А тот в свою очередь будет использовать их для предоставления жилищных займов работникам ССГПО. Об этом сообщила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольга Попкова.
- Скажите, а что за такая, скажем, любовь для ССГПО? - поинтересовалась депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему для ССГПО предоставляются сберегательные займы? Почему чётко определено ССГПО?
- Подписан меморандум между группой компаний ERG, Отбасы банком и акиматом области о том, что каждый выделит по 33% денежных средств для сотрудников ERG, - ответила ей замакима области Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Так как АО "ССГПО" входит в состав ERG, было принято решение отправить вам на голосование выделение средств в размере 500 млн тенге. Мы здесь отталкиваемся от того, сколько данное предприятие пополняет в казну. Вы же знаете, что ССГПО платит довольно внушительные средства для пополнения доходной части Костанайской области и в общем госбюджета.
- Бюджет отдаст 500 млн. Обратно не придут они? - уточнила Сергазинова.
- Это кредитные средства, они возвратные. Либо они возвращаются в бюджет, либо опять крутятся, ещё раз направляются. Это будет прописано в договоре.
Эти договоры вчера на заседании депутаты увидеть не смогли, им пообещали предоставить договоры по их заключению. Однако голосование состоялось следующим утром - сегодня в 11:00.
Как же в итоге проголосовали депутаты, расскажем скоро в "Нашей газете".
Кадры из видеотрансляции
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