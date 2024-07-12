Выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО", предложили депутатам на заседании постоянных комиссий вчера, 11 июля. Сегодня, 12 июля, в 11:00 они проголосовали по всем вопросам, обсуждаемым в тот день, в том числе касаемо этого предложения. Как депутаты отреагировали на него вчера?

Озвученные миллионы предлагали выделить на бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк". А тот в свою очередь будет использовать их для предоставления жилищных займов работникам ССГПО. Об этом сообщила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольга Попкова.

- Скажите, а что за такая, скажем, любовь для ССГПО? - поинтересовалась депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему для ССГПО предоставляются сберегательные займы? Почему чётко определено ССГПО?

- Подписан меморандум между группой компаний ERG, Отбасы банком и акиматом области о том, что каждый выделит по 33% денежных средств для сотрудников ERG, - ответила ей замакима области Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Так как АО "ССГПО" входит в состав ERG, было принято решение отправить вам на голосование выделение средств в размере 500 млн тенге. Мы здесь отталкиваемся от того, сколько данное предприятие пополняет в казну. Вы же знаете, что ССГПО платит довольно внушительные средства для пополнения доходной части Костанайской области и в общем госбюджета.

- Бюджет отдаст 500 млн. Обратно не придут они? - уточнила Сергазинова.

- Это кредитные средства, они возвратные. Либо они возвращаются в бюджет, либо опять крутятся, ещё раз направляются. Это будет прописано в договоре.

Эти договоры вчера на заседании депутаты увидеть не смогли, им пообещали предоставить договоры по их заключению. Однако голосование состоялось следующим утром - сегодня в 11:00.

Как же в итоге проголосовали депутаты, расскажем скоро в "Нашей газете".

Кадры из видеотрансляции