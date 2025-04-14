Формулировку «вне зависимости от формы собственности» аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на совещании 11 апреля повторил несколько раз. В областном акимате обсуждали вопросы наведения порядка в населенных пунктах.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Внешний облик города складывается не только из фасадов и благоустроенных улиц, но и из состояния территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, магазинам, производственным и социальным объектам. У нас как: крупный торговый центр с фасада - нормально, а с тыла зайдешь — горы мусора, свалка, - сказал аким области, указывая на слайд, - территорий таких очень много. Предупреждаю, все будете вычищать.

По его словам, неделю назад прошла встреча с акимами населенных пунктов, обсуждались те же проблемы.

Фото предоставлено пресс-службой акима

- И на этом совещании я дал поручение внести изменения в Правила благоустройства населенных пунктов Костанайской области, - сказал Аксакалов. - Рассмотрим границы территорий, прилегающих к субъектам бизнеса, организациям. В зону их обслуживания необходимо включить участки вплоть до тротуаров и дорог... Ответственный бизнес — это не только про прибыль, это про заботу о городе, в котором ты работаешь. У нас же обычно бюджетники убирают территории, прилегающие к объектам бизнеса. Это нормально? Наверно нет.

В качестве положительных примеров фигурировали ТОО «ЕвразКаспианСталь», которое содержит в порядке и благоустраивает всю свою производственную зону, «как не каждый торговый объект», а также ТРЦ Kostanay Plaza, который планомерно озеленяет, благоустраивает территории вокруг центра.

- И такой подход бизнеса понятен: люди скорее придут туда, где хорошо, красиво, чисто, - резюмировал аким области, - вот чтобы везде было хорошо, чтобы каждый знал свою зону ответственности, будем использовать все дозволенные законом механизмы.