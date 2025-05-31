Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Перекресток ул. Дощанова - Майлина. Нужна стоп-линия на расстоянии от светофора

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог - с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будут более осторожными, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение - об участке дороги, опасном для пешеходов, переходящих ул. Дощанова со стороны жилого сектора на пересечении с ул. Майлина. В ситуации, когда основной сигнал светофора для автомобилей, движущихся по ул. Дощанова в сторону ул. Темирбаева, красный, и левый ряд автомобилей стоит, а допсекция (поворот направо) - всегда с зеленой стрелкой, обзор для водителя, поворачивающего на ул. Майлина, ограничен, и пешеходы случайно «прячутся» за машинами.

- Проезжая перекресток улиц Дощанова - Майлина направо по зеленой стрелке в сторону пр. Аль-Фараби при основном красном, всегда перестраховываюсь, - сообщает житель Костаная Олег ЯКОВЕНКО, - особенно если в левом ряду первым стоит автобус или грузовой автомобиль. Максимально замедляясь, выглядываю, нет ли пешехода. Если нормы позволяют, стоп-линию можно сдвинуть дальше от пешеходного перехода, обзор стал бы лучше. Кстати, после замены светофоров на этом перекрестке на нем нет знаков приоритета, разметки. Дорожный знак «Пешеходный переход» перекрывается столбом и веткой дерева.

В прошлом номере мы писали об участке дороги на перекрестке Чехова - Тауелсиздик.

- Водители, едущие по Чехова и заворачивающие направо на улицу Тауелсиздик, натыкаются на пешеходов, переходящих дорогу, - поясняла жительница Костаная Ирина ПАРХОМЕНКО. - Ежедневно наблюдаю, как пешеходы, начиная движение на свой зеленый, вынуждены резко остановиться: водитель их поздно заметил.

Начальник департамента полиции области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН ответил на запрос «НГ» об этом участке:

- В результате проведенного обследования установлено, что светофор, расположенный на пересечении улиц Тауелсиздик и Чехова, работает в режиме трехфазного регулирования, обеспечивающего безопасный переход для пешеходов. Светофор находится в технически исправном состоянии. В прошлом году на объекте была проведена модернизация: устаревшие панели заменены на новые. При этом режим работы светофора остался без изменений. Также с начала текущего года на данном участке не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, повлекших травмы или иные последствия.

Начальник ДП также отметил, что контроль за всеми видами работ по строительству, реконструкции, ремонту, внедрению и содержанию технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры) на улицах населенных пунктов относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов). Куда и порекомендовал обратиться.

«НГ» отправила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.

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Фото Андрея СКИБЫ