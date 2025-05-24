В прошлом номере «НГ» писала об ученике 10 класса Глебе Зайнулине, который выявляет опасные участки дороги в Костанае и готовит предложения по их изменению. Занимается этим в рамках международной инициативы Vision Zero - школьники по всему миру объявили нулевую терпимость к смертности детей на дорогах. Предсказуемость как для водителей, так и для пешеходов, четкое разделение пешеходной зоны, адекватные скоростные режимы - все это принципы Vision Zero. В рамках проекта старшеклассник опросил соседей по району, те поделились опасными участками. Где-то узкие тротуары, где-то стерлась пешеходная разметка.

Проект Глеба вдохновил нас на акцию «Народный гаишник». Суть акции «Народный гаишник» в том же - вы сообщаете об опасном участке и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Сегодня - о светофорных неудобствах на перекрестке улиц Чехова - Тауелсиздик, в Костанае, рядом с пединститутом и двумя школами.

Сейчас водители завернут направо и...

- Водители, едущие по Чехова и заворачивающие направо на улицу Тауелсиздик, натыкаются на пешеходов, переходящих дорогу, - рассказывает читательница Ирина ПАРХОМЕНКО. - С точки зрения ПДД с этим перекрестком все нормально, более того - не так давно сделано улучшение: добавлено время для перехода дороги пешеходами. И тем не менее безопасным именно этот пешеходный переход я назвать не могу. Ежедневно наблюдаю, как пешеходы, начиная движение на свой зеленый, вынуждены резко остановиться: водитель их поздно заметил. Не желая быть «свадебной куклой на капоте», никогда не тороплюсь, поворачиваюсь корпусом, чтобы убедиться, что меня пропускают. Заодно и за торопыгами-школьниками присматриваю.

…наткнутся на пешеходов

Зеленый на пешеходном светофоре загорается не одновременно с зеленым для водителей, а несколько позже, что создает иллюзию беспрепятственного проезда направо. На этом перекрестке две школы, много детей ходит без сопровождения взрослых. Дети (да и взрослые) не знают об этой опасности.

- Водитель-то не привык на пешеходный светофор смотреть, - продолжает Ирина. Едет в потоке, видит свой зеленый, предыдущие машины беспрепятственно поворачивали перед ним направо, и тут - бах! - пешеход, как с неба свалился. Понятно, что водитель должен быть осторожным. И пешеход тоже. Но для таких случаев, оказывается, уже все продумано. В Екатеринбурге видела на подобных перекрестках у светофоров есть дополнительная секция с белым цветовым табло с мигающими стрелкой и силуэтом пешехода, предупреждающая водителя, что в указанном направлении находится регулируемый пешеходный переход, и пешеходам разрешено движение. Водитель должен быть готов пропустить пешеходов, снизив скорость и проявляя осторожность. Мигающий белый сигнал - это как дополнительная подсказка, что водителю нужно пропустить пешехода. Такая допсекция, думаю, повысила бы безопасность на этом участке дороги.

Присоединяйтесь!

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Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА