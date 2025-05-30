К северу от границы Костаная скрывается «зона отчуждения» - место, несущее угрозу для здоровья и окружающей среды, свалка, ставшая постоянным источником пожаров. Это не просто полигон ТБО с горами отходов. Это сложная самоподдерживающаяся система, где химические процессы и высокая температура превращают мусор в ядовитый дым, а окружающие территории - в зону риска.

Еще 22 мая свалка горела открытым пламенем. Дымит до сих пор

Химическая атака

Каждое утро житель Костаная Нурлан БЕЙСЕНБАЕВ открывает балконную дверь. Отмечает: сегодня вроде поутихло. Но днями раньше на его седьмом этаже многоэтажки чувствовалась резкая смесь горелой пластмассы и жженых костей. Не самый приятный и полезный дымок, особенно для его маленьких детей. Горение пластика, резины, электроники выбрасывает в атмосферу диоксины и фураны - это такие стойкие органические загрязнители, которые способны накапливаться в тканях живых организмов и вызывать серьезные заболевания.

- Если ветер идет на город, особенно страдает наш район КСК, - говорит Нурлан. - Я это приравниваю к химической атаке. Мне примерно видно, откуда идет дым. К тому же, когда я еду на работу по объездной дороге, источник дыма заметен ясно.

Полигон ТБО - примерно 30 га постоянной пожарной опасности

Объездная дорога на Северной промзоне оставляет по правую руку мертвый «Химзавод» и сворачивает налево, где уже чувствуется горелый смрад. Мы движемся вместе со снующими оранжевыми «Шакманами»: одни возят эти самые твердые бытовые отходы, другие - грунт. К чему здесь грунт?

Берик Испулов: «У нас всего 15 сотрудников»

- Сейчас почти потушили, - рассказывает начальник полигона ТБО Берик ИСПУЛОВ, - осталось на окраине, вон там, видите? ТОО «Тазалык-2012» нанимает технику, которая возит грунт, а потом три наших бульдозера и погрузчик на месте уже его разравнивают. Грунт нужен, чтобы засыпáть горящий мусор.

Приехали тушить через 26 дней

Мы едем на коптящую мусорным ветром окраину полигона. Сетка-рабица местами прорвана как для растрепанных пластиковых пакетов, которые норовят выпорхнуть из мéста вечного упокоения, так и для желающих погулять по территории. Можно легко проникнуть внутрь, но я не стал: если есть ограда, пусть и насквозь дырявая, значит, нельзя. Сизый удушливый дым и языки открытого пламени заметны и через сетку.

- Сообщение на пульт службы 112 о возгорании на территории свалки твердых бытовых отходов в районе Северной промзоны поступило 17 мая, - дают официальный ответ в ДЧС. - Вечером того же дня открытое горение было локализовано и ликвидировано. 20 мая пожар полностью ликвидирован.

Последнее утверждение - неправда. Я лично наблюдал открытое пламя 22 мая и как минимум дым на огромной площади в последующую неделю.

И кстати, если сигнал о возгорании, как упомянуто, поступил 17 мая, то здешняя система оповещения - самая нерасторопная в мире.

- В этом году загорелось еще 22 апреля, - продолжает наш проводник в это инфернальное место Берик Испулов. - Начали гореть ветки и листья с субботников, плюс всякий негабарит. Мусор у нас загорается ежегодно, в основном летом.

- За отсутствие сообщения о возгорании мы уже привлекли к административной ответственности владельца полигона, который был обязан оповестить нас в течение двух часов с момента обнаружения пожара, - сообщил руководитель департамента экологии по Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ, - у них расписаны мероприятия именно по недопущению возгорания ТБО. Каждый отход должен быть правильно размещен, то есть заложен и закрыт. Было ли произведено, это мы сейчас и выясняем в ходе текущей внеплановой проверки.

Есть трактор и помпа. Технологий нет

- Там ведь чего только нет: например, стекло, а ведь светит солнце, выходит, как с линзой, может даже от воды в полторашке загореться, - рассказывает начальник полигона. - Или нагреется и взорвется выброшенная зажигалка. Такой пожар никакой дождь не потушит, можно только засыпать грунтом. Дождь, наоборот, затягивает пожар: когда влажно, нет доступа, нет проезда до нужного места. Потому что груженные грунтом грузовики «Шакман», они под 40 тонн весом, вязнут, не могут проехать.

Мне показалась странной позиция наблюдателя: оно обычно загорается, и вот опять зажглось… Я пытаюсь разузнать у Берика больше об этом нечистом хранилище с огненными рецидивами.

- Что нужно предпринять, чтобы мусор не загорался?

- Нам нужна сухая погода.

- Вы не поняли, как вообще избегать таких ежегодных явлений на полигоне?

- До понедельника должны потушить. Просто нам нужно, чтобы не было дождей.

- Нет, опять не то, как по-иному организовать работу? Выгрузку отходов либо расположение емкостей с водой, либо дежурство пожарных, либо…

- Оно так и будет: вот видите, ветреная погода? Значит, возгорание будет распространяться, не успеем локализовать. Пока все приехали, оно уже разгорелось!

- Нет же. Я имею в виду, что придумать, чтобы возгорание было невозможно вообще? Совсем. В принципе. Чтобы оно не возникало. Никак и никогда.

- У нас нет своей пожарной машины.

- Вы никак не уразумеете вопроса. Неужели люди ничего такого в мире не придумали, чтобы свалки не горели?

- Конечно, придумали. Но это же где-то там, в Японии, наверное. Новые технологии, все такое. А у нас есть бочка с водой, трактор и помпа. Мы не успеваем. Штат-то 15 человек всего: сторожа, бульдозеристы, погрузчик, кассир, весовщик да смотрители на КПП…

Костанайские экологи-волонтеры оказались осведомленными на порядок выше. Максим ФРОЛОВ возглавляет Костанайский региональный филиал республиканского общественного объединения «КазЭкоПатруль».

Максим Фролов: «Пожары на свалках - это не случайность, это халатность»

- Пожары на свалках - это не случайность, это халатность, умноженная на гниющий мусор, - уверен он. - Работает система правильной выгрузки - свалка не горит. Нет этой системы - мы дышим дымом, травимся и платим за бездействие экологией и даже здоровьем.

Разделяй и властвуй

Грамотная технология выгрузки, отмечает экоактивист, - это раздельное размещение отходов. Есть нарушения управлением отходами, значит, жди пожаров. И такая проблема, говорят в «КазЭкоПатруле», существует на всех полигонах ТБО в Костанайской области.

- В слоях уложенного мусора при течении определенных процессов вырабатывается метан, - рассказывает Максим. - Повышается общая температура, мусор начинает тлеть, так что достаточно легкого ветра…

В январе 2021-го в Казахстане увидел свет новый Экологический кодекс. В статье 321 читаем: «Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего кодекса. Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими».

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области докладывает, что у нас в области раздельный сбор составляет 22%...

Как улучшить настроение акима

- Но я бывал на наших полигонах ТБО, - заверяет активист Максим Фролов, - и владею информацией по сортировке. 22% - это завышенные цифры. На бумаге мы вообще Германию догоняем, где сортировка до 48%. Чуть-чуть еще осталось, и якобы догоним! Нас не зовут на совещания по экологии, а эти цифры мы видим уже после их окончания. Я говорю: покажите мне эти 22%! Более-менее сносно сортируют пластик, и то его собирают отдельно от общего количества примерно на треть. А остальное? Зачем завышать, чтобы акиму области показать, как хорошо обстоят дела? Это вредоносная политика. На самом деле, уже давно должна быть внедрена переработка мусора, но у нас нет сортировочных комплексов. В Рудном, правда, с большими усилиями должны ввести в строй такой комплекс, вот тогда и посмотрим. А сейчас сортируют, то есть разделяют по фракциям на самом полигоне вручную 3%, от силы - 5% отходов. Пункт сортировки стоит давно, но не могут найти рабочих, которые бы согласились трудиться без ангара, на улице. Было какое-то количество гастарбайтеров из одной сопредельной страны, ну вы поняли... Что там сейчас творится, даже не скажу.

Мусорный ветер

Угарный газ, оксиды азота и летучие органические соединения - все это может вызвать проблемы с дыхательной системой у людей, живущих поблизости. Исследования показывают, что долгосрочное воздействие этих токсичных веществ может приводить к хроническим заболеваниям, включая астму и даже рак.

- По поводу дыма я письменно обращался в департамент экологии, - говорит житель района КСК Нурлан Бейсенбаев. - Ответа все не приходило, и я сам позвонил, мне ответили: «Да, есть очаг возгорания, работаем, тушим. Обращайтесь в iKomek». Я обратился, но, кроме фразы «Ваше обращение зарегистрировано под №…», я ничего не получил.

«Мы неудобны…»

Решение проблемы, говорят экологи, требует комплексного подхода. Необходимо не только оперативно, а не через 26 дней после возгорания, тушить ядовитые для людей и природы пожары, но и пересматривать систему управления отходами в целом.

- Самое главное - осознание обществом масштаба проблемы и необходимость активного участия в ее решении, - уверен Максим Фролов. - Мы не просто фиксируем экологические нарушения. Мы делаем конструктивные предложения, выдвигаем реальные идеи, которые могли бы снизить нагрузку на окружающую среду. Но в какой-то момент нас перестали приглашать на совещания, круглые столы и рабочие встречи, где обсуждаются важнейшие решения в сфере экологии. Почему? Мы неудобны, потому что не делаем вид, что все хорошо. Мы не участвуем в имитации бурной деятельности, а требуем результата. Мы говорим прямо, но по делу. Это не критиканство, это попытка выстроить диалог, который даст результат уже через 2-3 года, а не продолжит порочную практику «отчетов ради отчетов». Сегодня экология - это не болтовня для галочки. Это вопрос будущего. У нас есть знания, опыт, реальная работа в поле, и мы готовы делиться этим.

Ежегодно на полигон ТБО вывозят 60 000 тонн отходов

Существующий костанайский полигон ТБО, который пополняется на 60 тыс. тонн отходов ежегодно, уже вырабатывает свой ресурс. 3-5 лет - и предстоит организовать новый. И не просто отыскать для него место, а наладить его работу в соответствии с новым Экологическим кодексом. Например, предусмотреть систему отвода газа, обеспечить защиту почвы и раздельный сбор. Такого сейчас, напомню, в регионе нигде нет.

Свалки продолжают гореть. Мусор превращается в пепел, но проблемы, вызванные этими «зажигательными» и ядовитыми шоу, почему-то не сгорают.

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